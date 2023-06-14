https://ria.ru/20230614/kredity-1878073882.html

ВТБ поддержал средний и малый бизнес льготными кредитами на 1 трлн рублей

ВТБ поддержал средний и малый бизнес льготными кредитами на 1 трлн рублей - РИА Новости, 14.06.2023

ВТБ поддержал средний и малый бизнес льготными кредитами на 1 трлн рублей

Число действующих кредитных соглашений, заключенных ВТБ по госпрограммам поддержки СМБ, достигло 12 тысяч с общим объемом льготного финансирования в 1 триллион... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T15:36

2023-06-14T15:36

2023-06-14T15:41

пмэф-2023

экономика

втб

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Число действующих кредитных соглашений, заключенных ВТБ по госпрограммам поддержки СМБ, достигло 12 тысяч с общим объемом льготного финансирования в 1 триллион рублей, заявил руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко в ходе ПМЭФ-2023.Как сообщает пресс-служба банка, по итогам пяти месяцев 2023 года ВТБ заключил в полтора раза больше соглашений по госпрограммам поддержки СМБ, чем годом ранее − около 1,5 тысяч на сумму более 130 миллиардов рублей."Мы видим устойчивый рост спроса на льготное кредитование, до четверти выданных клиентам СМБ средств приходится на кредиты с использованием госпрограмм. Действующие механизмы госсубсидирования показали свою эффективность в условиях финансовой турбулентности и сегодня продолжают поддерживать инвестиционную активность предприятий. Мы участвуем в реализации 30 госпрограмм и активно интегрируем их в кредитный процесс. Это позволило в 1,4 раза увеличить число получателей господдержки по сравнению с прошлым годом", − приводятся в сообщении слова Еременко.Он добавил, что за последние несколько лет бизнес, государство и банковская система научились оперативно реагировать на внешние вызовы."Если на разработку и запуск первых программ господдержки СМБ уходили месяцы, то в 2022 году необходимые инструменты мы запускали в течение нескольких недель. Это в немалой степени позволило предотвратить реализацию негативных сценариев развития экономики в условиях санкционного давления", − подчеркнул Еременко.Наибольший объем льготного кредитования приходится на программу Минсельхоза 1528 – по ней заключено более 2,7 тысячи кредитных соглашений на 358 миллиардов рублей. По числу кредитов лидирует программа Минэкономразвития 1764 – 4,8 тысячи соглашений на 258 миллиардов рублей.По данным банка, ВТБ лидирует по выданным кредитам в рамках программы стимулирования кредитования Минэкономразвития, ЦБ и Корпорации МСП, запущенной в августе 2022 года. Поддержку по программе получили более 1,2 тысячи клиентов банка, объем кредитных соглашений достиг 53 миллиардов рублейВ число крупнейших по объемам финансирования также входит программа льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции Минпромторга, по которой клиенты привлекли 86 миллиардов рублей, а в 2023 году предоставлено около 24 миллиардов рублей. Еще более 54 миллиардов рублей предприниматели получили в рамках льготного кредитования туристических проектов.Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня.

https://ria.ru/20230614/vtb-1878072383.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, втб