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Балицкий оценил перспективы украинского контрнаступления - РИА Новости, 14.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:01 14.06.2023 (обновлено: 22:28 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/kontrnastuplenie-1878181931.html
Балицкий оценил перспективы украинского контрнаступления
Балицкий оценил перспективы украинского контрнаступления - РИА Новости, 14.06.2023
Балицкий оценил перспективы украинского контрнаступления
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Перспективы контрнаступления у украинских войск нет, противник будет давить, силы у него еще есть, но в любом случае он... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T22:01
2023-06-14T22:28
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
владимир путин
киев
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Перспективы контрнаступления у украинских войск нет, противник будет давить, силы у него еще есть, но в любом случае он обломает зубы, заявил РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер. В свою очередь Балицкий в интервью РИА Новости заявил, что первые атаки в рамках наступления в Запорожской области противник предпринял 4-5 июня."Перспективы никакой нет в принципе у них. У них ситуация, которая в шахматах называется цугцванг, когда каждый следующий ход хуже предыдущего. Россия набирает обороты. Задача - измотать противника, но сегодня не стоит задача любой ценой. Каждая жизнь наших ребят – это сегодня ценность", - сказал Балицкий в интервью РИА Новости на ПМЭФ.Он подчеркнул, что спецоперация будет закончена победой России."Сомнения нет. Противник свое контрнаступление будет давить, и силы у него еще есть, но в любом случае обломает зубы. Они в любом случае назовут это какой-то "перемогой", но мы понимаем, что сил у них все меньше и меньше. То, что спецоперация закончится нашей победой, у меня сегодня нет никаких сомнений, а полгода назад были", - подчеркнул Балицкий.По его словам, даже если Киев получит американские истребители F-16, "никакого перелома, никакого серьезного влияния это не окажет"."Десяток или два самолетов в принципе не могут оказать влияния с точки зрения бомбовой нагрузки. Если на одном узком участке использовать, это может привести к каким-то изменениям, но несущественным. Тем более сегодня ПВО настолько научилась стрелять по ракетам, которые летят с сумасшедшей скоростью, что сбить самолет - это вообще ни о чем", - добавил он."Поэтому даже если будут поставлены самолеты, это только увеличит сумму долга Украины, причем существенно, это увеличит нагрузку на экономику с точки зрения выплаты процентов. А на фронте это практически ничего не решит, будет только больше потерь. Я думаю, американцы это понимают, Запад это понимает, поэтому самолеты, скорее всего, поставляться не будут. А если и будут, то, может быть, для барражирования над Киевом. По моему мнению, с малой долей вероятности они будут подлетать к линии фронта, потому что их сразу переварит наша система ПВО", - отметил врио губернатора Запорожской области.ПМЭФ проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230601/kontrnastuplenie-1875421652.html
https://ria.ru/20230607/ukraina-1876723872.html
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россия, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, владимир путин, киев, в мире, f-16
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Киев, В мире, F-16
Балицкий оценил перспективы украинского контрнаступления

Врио главы Запорожской области Балицкий заявил, что у контрнаступления ВСУ нет перспектив

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости
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Уничтоженный танк ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Перспективы контрнаступления у украинских войск нет, противник будет давить, силы у него еще есть, но в любом случае он обломает зубы, заявил РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер. В свою очередь Балицкий в интервью РИА Новости заявил, что первые атаки в рамках наступления в Запорожской области противник предпринял 4-5 июня.
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1 июня, 08:00
"Перспективы никакой нет в принципе у них. У них ситуация, которая в шахматах называется цугцванг, когда каждый следующий ход хуже предыдущего. Россия набирает обороты. Задача - измотать противника, но сегодня не стоит задача любой ценой. Каждая жизнь наших ребят – это сегодня ценность", - сказал Балицкий в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
Он подчеркнул, что спецоперация будет закончена победой России.
"Сомнения нет. Противник свое контрнаступление будет давить, и силы у него еще есть, но в любом случае обломает зубы. Они в любом случае назовут это какой-то "перемогой", но мы понимаем, что сил у них все меньше и меньше. То, что спецоперация закончится нашей победой, у меня сегодня нет никаких сомнений, а полгода назад были", - подчеркнул Балицкий.
По его словам, даже если Киев получит американские истребители F-16, "никакого перелома, никакого серьезного влияния это не окажет".
"Десяток или два самолетов в принципе не могут оказать влияния с точки зрения бомбовой нагрузки. Если на одном узком участке использовать, это может привести к каким-то изменениям, но несущественным. Тем более сегодня ПВО настолько научилась стрелять по ракетам, которые летят с сумасшедшей скоростью, что сбить самолет - это вообще ни о чем", - добавил он.
"Поэтому даже если будут поставлены самолеты, это только увеличит сумму долга Украины, причем существенно, это увеличит нагрузку на экономику с точки зрения выплаты процентов. А на фронте это практически ничего не решит, будет только больше потерь. Я думаю, американцы это понимают, Запад это понимает, поэтому самолеты, скорее всего, поставляться не будут. А если и будут, то, может быть, для барражирования над Киевом. По моему мнению, с малой долей вероятности они будут подлетать к линии фронта, потому что их сразу переварит наша система ПВО", - отметил врио губернатора Запорожской области.
ПМЭФ проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
В США рассказали, что Запад сделает с Украиной после контрнаступления
7 июня, 15:14
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинКиевВ миреF-16
 
 
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