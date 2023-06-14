Киев столкнулся со сложностями при контрнаступлении в ДНР, заявил Пушилин
Врио главы ДНР Пушилин заявил, что ВСУ уже столкнулись со сложностями при контрнаступлении
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСамоходная-артиллерийская установка (САУ) "МСТА-С" на Херсонском направлении
Самоходная-артиллерийская установка (САУ) "МСТА-С" на Херсонском направлении. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — РИА Новости. Украинские войска уже столкнулись со сложностями при контрнаступлении в ДНР, при этом нельзя спрогнозировать, сколько оно продлится, заявил врио главы республики Денис Пушилин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Здесь трудно строить прогнозы. Зависит от ряда факторов, и я говорю не про действия или желание украинского режима, я говорю про отправку техники и другой помощи от стран Запада. Насколько долго они будут помогать, насколько они смогут оперативно закрывать те проблемы, которые сейчас возникли, — от этого будут зависеть и масштабы всего происходящего", — сказал он.
В субботу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его стране происходят контрнаступательные действия, но отказался говорить, на какой стадии они находятся.
Как сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, на минувшей неделе украинские войска в течение трех суток предприняли давно обещанное продвижение на разных участках фронта и сосредоточили для этого большое количество техники и живой силы.
Накануне президент Владимир Путин подчеркнул, что масштабное контрнаступление Украины продолжается с 4 июня, киевская армия использует специально подготовленные для этого резервы и атакует по четырем направлениям, но "ни на одном из участков противник успеха не имел".
По его словам, ВСУ потеряли минимум 160 танков и 360 бронемашин. При этом уничтоженная Россией техника составляет 25-30 процентов от общего объема переданных Западом боевых машин.