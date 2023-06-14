https://ria.ru/20230614/kontrnastuplenie-1878041378.html

Киев столкнулся со сложностями при контрнаступлении в ДНР, заявил Пушилин

Киев столкнулся со сложностями при контрнаступлении в ДНР, заявил Пушилин - РИА Новости, 14.06.2023

Киев столкнулся со сложностями при контрнаступлении в ДНР, заявил Пушилин

Украинские войска уже столкнулись со сложностями при контрнаступлении в ДНР, при этом нельзя спрогнозировать, сколько оно продлится, заявил врио главы... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T14:01

2023-06-14T14:01

2023-06-14T15:14

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

денис пушилин

россия

украина

вооруженные силы украины

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — РИА Новости. Украинские войска уже столкнулись со сложностями при контрнаступлении в ДНР, при этом нельзя спрогнозировать, сколько оно продлится, заявил врио главы республики Денис Пушилин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Здесь трудно строить прогнозы. Зависит от ряда факторов, и я говорю не про действия или желание украинского режима, я говорю про отправку техники и другой помощи от стран Запада. Насколько долго они будут помогать, насколько они смогут оперативно закрывать те проблемы, которые сейчас возникли, — от этого будут зависеть и масштабы всего происходящего", — сказал он.В субботу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его стране происходят контрнаступательные действия, но отказался говорить, на какой стадии они находятся.Как сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, на минувшей неделе украинские войска в течение трех суток предприняли давно обещанное продвижение на разных участках фронта и сосредоточили для этого большое количество техники и живой силы. Накануне президент Владимир Путин подчеркнул, что масштабное контрнаступление Украины продолжается с 4 июня, киевская армия использует специально подготовленные для этого резервы и атакует по четырем направлениям, но "ни на одном из участков противник успеха не имел".По его словам, ВСУ потеряли минимум 160 танков и 360 бронемашин. При этом уничтоженная Россией техника составляет 25-30 процентов от общего объема переданных Западом боевых машин.

https://ria.ru/20230611/missiya-1877440679.html

https://ria.ru/20230612/kontrnastuplenie-1877544675.html

донецкая народная республика

россия

украина

санкт-петербург

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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