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Киев столкнулся со сложностями при контрнаступлении в ДНР, заявил Пушилин - РИА Новости, 14.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:01 14.06.2023 (обновлено: 15:14 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/kontrnastuplenie-1878041378.html
Киев столкнулся со сложностями при контрнаступлении в ДНР, заявил Пушилин
Киев столкнулся со сложностями при контрнаступлении в ДНР, заявил Пушилин - РИА Новости, 14.06.2023
Киев столкнулся со сложностями при контрнаступлении в ДНР, заявил Пушилин
Украинские войска уже столкнулись со сложностями при контрнаступлении в ДНР, при этом нельзя спрогнозировать, сколько оно продлится, заявил врио главы... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T14:01
2023-06-14T15:14
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
украина
вооруженные силы украины
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — РИА Новости. Украинские войска уже столкнулись со сложностями при контрнаступлении в ДНР, при этом нельзя спрогнозировать, сколько оно продлится, заявил врио главы республики Денис Пушилин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Здесь трудно строить прогнозы. Зависит от ряда факторов, и я говорю не про действия или желание украинского режима, я говорю про отправку техники и другой помощи от стран Запада. Насколько долго они будут помогать, насколько они смогут оперативно закрывать те проблемы, которые сейчас возникли, — от этого будут зависеть и масштабы всего происходящего", — сказал он.В субботу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его стране происходят контрнаступательные действия, но отказался говорить, на какой стадии они находятся.Как сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, на минувшей неделе украинские войска в течение трех суток предприняли давно обещанное продвижение на разных участках фронта и сосредоточили для этого большое количество техники и живой силы. Накануне президент Владимир Путин подчеркнул, что масштабное контрнаступление Украины продолжается с 4 июня, киевская армия использует специально подготовленные для этого резервы и атакует по четырем направлениям, но "ни на одном из участков противник успеха не имел".По его словам, ВСУ потеряли минимум 160 танков и 360 бронемашин. При этом уничтоженная Россией техника составляет 25-30 процентов от общего объема переданных Западом боевых машин.
https://ria.ru/20230611/missiya-1877440679.html
https://ria.ru/20230612/kontrnastuplenie-1877544675.html
донецкая народная республика
россия
украина
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безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, украина, вооруженные силы украины, санкт-петербург, ситуация в днр и лнр, пмэф 2023, владимир зеленский, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Санкт-Петербург, Ситуация в ДНР и ЛНР, ПМЭФ 2023, Владимир Зеленский, Сергей Шойгу
Киев столкнулся со сложностями при контрнаступлении в ДНР, заявил Пушилин

Врио главы ДНР Пушилин заявил, что ВСУ уже столкнулись со сложностями при контрнаступлении

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСамоходная-артиллерийская установка (САУ) "МСТА-С" на Херсонском направлении
Самоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Самоходная-артиллерийская установка (САУ) "МСТА-С" на Херсонском направлении. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — РИА Новости. Украинские войска уже столкнулись со сложностями при контрнаступлении в ДНР, при этом нельзя спрогнозировать, сколько оно продлится, заявил врио главы республики Денис Пушилин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Здесь трудно строить прогнозы. Зависит от ряда факторов, и я говорю не про действия или желание украинского режима, я говорю про отправку техники и другой помощи от стран Запада. Насколько долго они будут помогать, насколько они смогут оперативно закрывать те проблемы, которые сейчас возникли, — от этого будут зависеть и масштабы всего происходящего", — сказал он.
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Накануне президент Владимир Путин подчеркнул, что масштабное контрнаступление Украины продолжается с 4 июня, киевская армия использует специально подготовленные для этого резервы и атакует по четырем направлениям, но "ни на одном из участков противник успеха не имел".
По его словам, ВСУ потеряли минимум 160 танков и 360 бронемашин. При этом уничтоженная Россией техника составляет 25-30 процентов от общего объема переданных Западом боевых машин.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСанкт-ПетербургСитуация в ДНР и ЛНРПМЭФ 2023Владимир ЗеленскийСергей Шойгу
 
 
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