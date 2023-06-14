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Греф предложил создать частного конкурента платежной системе "Мир" - РИА Новости, 14.06.2023
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09:36 14.06.2023 (обновлено: 11:15 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/konkurent-1877952818.html
Греф предложил создать частного конкурента платежной системе "Мир"
Греф предложил создать частного конкурента платежной системе "Мир" - РИА Новости, 14.06.2023
Греф предложил создать частного конкурента платежной системе "Мир"
Платежному рынку нужна конкуренция, и усилить ее помогло бы создание еще одного игрока в дополнение к Национальной системе платежных карт (НСПК), заявил в... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T09:36
2023-06-14T11:15
экономика
технологии
герман греф
национальная система платежных карт (нспк)
станислав близнюк
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Платежному рынку нужна конкуренция, и усилить ее помогло бы создание еще одного игрока в дополнение к Национальной системе платежных карт (НСПК), заявил в интервью РБК глава Сбербанка Герман Греф."То, что у нас в такие сроки появилась НСПК, — это очень здорово. Благодаря вовремя принятым решениям Центробанка и правительства мы не ощутили никаких шоков от ухода Visa и Mastercard. Мы даже зачастую и не меняли пластик: у многих из нас до сих пор карточки Visa или Mastercard, и они работают внутри НСПК", — сказал он. Таким образом, подчеркнул глава Сбербанка, удалось предотвратить шок потребления и инфраструктуры. "Но если мы хотим придать дальнейшее динамичное ускорение развитию платежных инструментов, конечно, нужна конкуренция", — уверен он. По словам Грефа, варианты такой конкуренции обсуждаются с участниками рынка, хотя конкретных планов пока нет. Но в целом, полагает он, НСПК могла бы изменить статус и была бы продана участникам рынка. Либо же появился еще один рыночный игрок, чтобы можно было сравнивать качество услуг и влиять на ценообразование. Тема конкуренции в области платежных систем не нова. Так, глава Тинькофф-банка Станислав Близнюк предлагал создать альтернативу "Миру", чтобы усилить плодотворное влияние конкуренции на рынок платежей. Давно обсуждается и возможность приватизации НСПК. Но Центробанк не раз говорил, что сейчас не время для принятия решения о новых акционерах.Национальная система платежных карт создана в 2014 году, она полностью принадлежит Центробанку. Компания — оператор платежной системы "Мир" и расчетно-клиринговый центр Системы быстрых платежей.
https://ria.ru/20230329/mir-1861407787.html
https://ria.ru/20230209/mir-1850843746.html
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экономика, технологии, герман греф, национальная система платежных карт (нспк), станислав близнюк
Экономика, Технологии, Герман Греф, Национальная система платежных карт (НСПК), Станислав Близнюк
Греф предложил создать частного конкурента платежной системе "Мир"

Глава Сбербанка Греф предложил создать конкурента Национальной системе платежных карт

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГлава Сбербанка Герман Греф
Глава Сбербанка Герман Греф - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Глава Сбербанка Герман Греф. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Платежному рынку нужна конкуренция, и усилить ее помогло бы создание еще одного игрока в дополнение к Национальной системе платежных карт (НСПК), заявил в интервью РБК глава Сбербанка Герман Греф.
"То, что у нас в такие сроки появилась НСПК, — это очень здорово. Благодаря вовремя принятым решениям Центробанка и правительства мы не ощутили никаких шоков от ухода Visa и Mastercard. Мы даже зачастую и не меняли пластик: у многих из нас до сих пор карточки Visa или Mastercard, и они работают внутри НСПК", — сказал он.
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Таким образом, подчеркнул глава Сбербанка, удалось предотвратить шок потребления и инфраструктуры.
"Но если мы хотим придать дальнейшее динамичное ускорение развитию платежных инструментов, конечно, нужна конкуренция", — уверен он.
По словам Грефа, варианты такой конкуренции обсуждаются с участниками рынка, хотя конкретных планов пока нет. Но в целом, полагает он, НСПК могла бы изменить статус и была бы продана участникам рынка. Либо же появился еще один рыночный игрок, чтобы можно было сравнивать качество услуг и влиять на ценообразование.
Тема конкуренции в области платежных систем не нова. Так, глава Тинькофф-банка Станислав Близнюк предлагал создать альтернативу "Миру", чтобы усилить плодотворное влияние конкуренции на рынок платежей. Давно обсуждается и возможность приватизации НСПК. Но Центробанк не раз говорил, что сейчас не время для принятия решения о новых акционерах.
Национальная система платежных карт создана в 2014 году, она полностью принадлежит Центробанку. Компания — оператор платежной системы "Мир" и расчетно-клиринговый центр Системы быстрых платежей.
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