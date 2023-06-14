https://ria.ru/20230614/konkurent-1877952818.html

Греф предложил создать частного конкурента платежной системе "Мир"

Греф предложил создать частного конкурента платежной системе "Мир" - РИА Новости, 14.06.2023

Греф предложил создать частного конкурента платежной системе "Мир"

Платежному рынку нужна конкуренция, и усилить ее помогло бы создание еще одного игрока в дополнение к Национальной системе платежных карт (НСПК), заявил в... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T09:36

2023-06-14T09:36

2023-06-14T11:15

экономика

технологии

герман греф

национальная система платежных карт (нспк)

станислав близнюк

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Платежному рынку нужна конкуренция, и усилить ее помогло бы создание еще одного игрока в дополнение к Национальной системе платежных карт (НСПК), заявил в интервью РБК глава Сбербанка Герман Греф."То, что у нас в такие сроки появилась НСПК, — это очень здорово. Благодаря вовремя принятым решениям Центробанка и правительства мы не ощутили никаких шоков от ухода Visa и Mastercard. Мы даже зачастую и не меняли пластик: у многих из нас до сих пор карточки Visa или Mastercard, и они работают внутри НСПК", — сказал он. Таким образом, подчеркнул глава Сбербанка, удалось предотвратить шок потребления и инфраструктуры. "Но если мы хотим придать дальнейшее динамичное ускорение развитию платежных инструментов, конечно, нужна конкуренция", — уверен он. По словам Грефа, варианты такой конкуренции обсуждаются с участниками рынка, хотя конкретных планов пока нет. Но в целом, полагает он, НСПК могла бы изменить статус и была бы продана участникам рынка. Либо же появился еще один рыночный игрок, чтобы можно было сравнивать качество услуг и влиять на ценообразование. Тема конкуренции в области платежных систем не нова. Так, глава Тинькофф-банка Станислав Близнюк предлагал создать альтернативу "Миру", чтобы усилить плодотворное влияние конкуренции на рынок платежей. Давно обсуждается и возможность приватизации НСПК. Но Центробанк не раз говорил, что сейчас не время для принятия решения о новых акционерах.Национальная система платежных карт создана в 2014 году, она полностью принадлежит Центробанку. Компания — оператор платежной системы "Мир" и расчетно-клиринговый центр Системы быстрых платежей.

https://ria.ru/20230329/mir-1861407787.html

https://ria.ru/20230209/mir-1850843746.html

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экономика, технологии, герман греф, национальная система платежных карт (нспк), станислав близнюк