https://ria.ru/20230614/kompanii-1877923136.html

Доля "зрелых компаний" в России достигла рекордного за шесть лет уровня

Доля "зрелых компаний" в России достигла рекордного за шесть лет уровня - РИА Новости, 14.06.2023

Доля "зрелых компаний" в России достигла рекордного за шесть лет уровня

Бизнес в России взрослеет: доля компаний, работающих на рынке более пяти лет, в прошлом году достигла максимального за последние шесть лет уровня в 58,6%, во... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T01:30

2023-06-14T01:30

2023-06-14T01:30

экономика

архангельское

владимирская область

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Бизнес в России взрослеет: доля компаний, работающих на рынке более пяти лет, в прошлом году достигла максимального за последние шесть лет уровня в 58,6%, во многом это объясняется успешной борьбой с фирмами-однодневками, говорится в исследовании консалтинговой сети FinExpertiza, с которым ознакомилось РИА Новости. "Среди экономически активных коммерческих компаний доля зрелых предприятий, старше пяти лет, в 2022 году достигла шестилетнего максимума в 58,6%, увеличившись с 56,7% в 2021 году. В абсолютном выражении число таких предприятий за год выросло на 1,4%, или на 21,6 тысячи, до 1,52 миллиона. В предшествующие четыре года их количество сокращалось, хотя доля неизменно росла", – говорится в документе. При этом общая численность экономически активных предприятий в 2022 году, по данным аналитиков, уменьшилась на 2%, до 2,6 миллиона. "С одной стороны, сокращение абсолютного количества работающих компаний объективно связано с экономической ситуацией – хотя и здесь стоит учитывать, что часть предприятий уходит с рынка в рамках борьбы ФНС с фирмами-однодневками и дроблением бизнеса. С другой стороны, рост числа зрелых компаний является весьма позитивным индикатором, свидетельствующим о высокой адаптивности российского бизнеса", – указывает президент FinExpertiza Елена Трубникова. Доля молодых компаний, работающих на рынке до пяти лет включительно, напротив, снизилась до минимальных за шесть лет 41,4%, отмечается в документе. В 2021 году таких бизнесов было 43,3%, а до пандемийного 2020 года доля молодых предприятий превышала половину. С 2017 по 2022 год их количество уменьшилось в два раза – с 2,02 миллиона до 1,07 миллиона, то есть на 951 тысячу компаний (за последний год – на 6,3%, или на 72,6 тысячи компаний). Для сравнения, за этот же период прекратили вести экономическую деятельность только 14,5% зрелых предприятий, или 257,4 тысячи. Среди отраслей особенно много компаний старше пяти лет наблюдается в сфере недвижимости (76,8%), сельском хозяйстве (74%), энергетике (70,8%), персональных услугах (65,9%), а также в финансах и страховании (65%). Меньше половины зрелых компаний фиксируется лишь в строительной отрасли (48,4%). В региональном разрезе больше всего "возрастных" компаний работают в Коми (73,2%), Калининградской (72,9%), Архангельской (71,4%), Волгоградской (70,9%) и Владимирской областях (70,9%), Ханты-Мансийском автономном округе (70,4%), Брянской (70,3%), Мурманской (70,3%), Сахалинской (69,4%), а также Костромской областях (69,1%). Минимум зрелых предприятий в Ингушетии (43,8%), Чечне (46,2%), Бурятии (47,4%), Москве (49,8%), Татарстане (50,6%), Смоленской области (51,7%), Тыве (53,5%), Липецкой области (53,7%), Калмыкии (54,1%) и Вологодской области (55,1%). Расчеты основаны на статистике бизнес-демографии Росстата, которая учитывает коммерческие организации, зарегистрированные в едином государственном реестре юридических лиц, во всех областях экономики за исключением сферы госуправления, государственных и муниципальных унитарных предприятий. В выборку включены реально функционирующие предприятия, у которых оборот и средняя численность сотрудников превышают нулевые значения.

https://ria.ru/20230614/krizis-1877918846.html

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экономика, архангельское, владимирская область, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)