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Доля "зрелых компаний" в России достигла рекордного за шесть лет уровня - РИА Новости, 14.06.2023
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01:30 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/kompanii-1877923136.html
Доля "зрелых компаний" в России достигла рекордного за шесть лет уровня
Доля "зрелых компаний" в России достигла рекордного за шесть лет уровня - РИА Новости, 14.06.2023
Доля "зрелых компаний" в России достигла рекордного за шесть лет уровня
Бизнес в России взрослеет: доля компаний, работающих на рынке более пяти лет, в прошлом году достигла максимального за последние шесть лет уровня в 58,6%, во... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T01:30
2023-06-14T01:30
экономика
архангельское
владимирская область
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Бизнес в России взрослеет: доля компаний, работающих на рынке более пяти лет, в прошлом году достигла максимального за последние шесть лет уровня в 58,6%, во многом это объясняется успешной борьбой с фирмами-однодневками, говорится в исследовании консалтинговой сети FinExpertiza, с которым ознакомилось РИА Новости. "Среди экономически активных коммерческих компаний доля зрелых предприятий, старше пяти лет, в 2022 году достигла шестилетнего максимума в 58,6%, увеличившись с 56,7% в 2021 году. В абсолютном выражении число таких предприятий за год выросло на 1,4%, или на 21,6 тысячи, до 1,52 миллиона. В предшествующие четыре года их количество сокращалось, хотя доля неизменно росла", – говорится в документе. При этом общая численность экономически активных предприятий в 2022 году, по данным аналитиков, уменьшилась на 2%, до 2,6 миллиона. "С одной стороны, сокращение абсолютного количества работающих компаний объективно связано с экономической ситуацией – хотя и здесь стоит учитывать, что часть предприятий уходит с рынка в рамках борьбы ФНС с фирмами-однодневками и дроблением бизнеса. С другой стороны, рост числа зрелых компаний является весьма позитивным индикатором, свидетельствующим о высокой адаптивности российского бизнеса", – указывает президент FinExpertiza Елена Трубникова. Доля молодых компаний, работающих на рынке до пяти лет включительно, напротив, снизилась до минимальных за шесть лет 41,4%, отмечается в документе. В 2021 году таких бизнесов было 43,3%, а до пандемийного 2020 года доля молодых предприятий превышала половину. С 2017 по 2022 год их количество уменьшилось в два раза – с 2,02 миллиона до 1,07 миллиона, то есть на 951 тысячу компаний (за последний год – на 6,3%, или на 72,6 тысячи компаний). Для сравнения, за этот же период прекратили вести экономическую деятельность только 14,5% зрелых предприятий, или 257,4 тысячи. Среди отраслей особенно много компаний старше пяти лет наблюдается в сфере недвижимости (76,8%), сельском хозяйстве (74%), энергетике (70,8%), персональных услугах (65,9%), а также в финансах и страховании (65%). Меньше половины зрелых компаний фиксируется лишь в строительной отрасли (48,4%). В региональном разрезе больше всего "возрастных" компаний работают в Коми (73,2%), Калининградской (72,9%), Архангельской (71,4%), Волгоградской (70,9%) и Владимирской областях (70,9%), Ханты-Мансийском автономном округе (70,4%), Брянской (70,3%), Мурманской (70,3%), Сахалинской (69,4%), а также Костромской областях (69,1%). Минимум зрелых предприятий в Ингушетии (43,8%), Чечне (46,2%), Бурятии (47,4%), Москве (49,8%), Татарстане (50,6%), Смоленской области (51,7%), Тыве (53,5%), Липецкой области (53,7%), Калмыкии (54,1%) и Вологодской области (55,1%). Расчеты основаны на статистике бизнес-демографии Росстата, которая учитывает коммерческие организации, зарегистрированные в едином государственном реестре юридических лиц, во всех областях экономики за исключением сферы госуправления, государственных и муниципальных унитарных предприятий. В выборку включены реально функционирующие предприятия, у которых оборот и средняя численность сотрудников превышают нулевые значения.
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экономика, архангельское, владимирская область, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Архангельское, Владимирская область, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Доля "зрелых компаний" в России достигла рекордного за шесть лет уровня

FinExpertiza: доля компаний, работающих более пяти лет, достигла уровня в 58,6 процента

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРублевые монеты и купюры
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Бизнес в России взрослеет: доля компаний, работающих на рынке более пяти лет, в прошлом году достигла максимального за последние шесть лет уровня в 58,6%, во многом это объясняется успешной борьбой с фирмами-однодневками, говорится в исследовании консалтинговой сети FinExpertiza, с которым ознакомилось РИА Новости.
«
"Среди экономически активных коммерческих компаний доля зрелых предприятий, старше пяти лет, в 2022 году достигла шестилетнего максимума в 58,6%, увеличившись с 56,7% в 2021 году. В абсолютном выражении число таких предприятий за год выросло на 1,4%, или на 21,6 тысячи, до 1,52 миллиона. В предшествующие четыре года их количество сокращалось, хотя доля неизменно росла", – говорится в документе. При этом общая численность экономически активных предприятий в 2022 году, по данным аналитиков, уменьшилась на 2%, до 2,6 миллиона.
"С одной стороны, сокращение абсолютного количества работающих компаний объективно связано с экономической ситуацией – хотя и здесь стоит учитывать, что часть предприятий уходит с рынка в рамках борьбы ФНС с фирмами-однодневками и дроблением бизнеса. С другой стороны, рост числа зрелых компаний является весьма позитивным индикатором, свидетельствующим о высокой адаптивности российского бизнеса", – указывает президент FinExpertiza Елена Трубникова.
Доля молодых компаний, работающих на рынке до пяти лет включительно, напротив, снизилась до минимальных за шесть лет 41,4%, отмечается в документе. В 2021 году таких бизнесов было 43,3%, а до пандемийного 2020 года доля молодых предприятий превышала половину. С 2017 по 2022 год их количество уменьшилось в два раза – с 2,02 миллиона до 1,07 миллиона, то есть на 951 тысячу компаний (за последний год – на 6,3%, или на 72,6 тысячи компаний). Для сравнения, за этот же период прекратили вести экономическую деятельность только 14,5% зрелых предприятий, или 257,4 тысячи.
Среди отраслей особенно много компаний старше пяти лет наблюдается в сфере недвижимости (76,8%), сельском хозяйстве (74%), энергетике (70,8%), персональных услугах (65,9%), а также в финансах и страховании (65%). Меньше половины зрелых компаний фиксируется лишь в строительной отрасли (48,4%).
В региональном разрезе больше всего "возрастных" компаний работают в Коми (73,2%), Калининградской (72,9%), Архангельской (71,4%), Волгоградской (70,9%) и Владимирской областях (70,9%), Ханты-Мансийском автономном округе (70,4%), Брянской (70,3%), Мурманской (70,3%), Сахалинской (69,4%), а также Костромской областях (69,1%). Минимум зрелых предприятий в Ингушетии (43,8%), Чечне (46,2%), Бурятии (47,4%), Москве (49,8%), Татарстане (50,6%), Смоленской области (51,7%), Тыве (53,5%), Липецкой области (53,7%), Калмыкии (54,1%) и Вологодской области (55,1%).
Расчеты основаны на статистике бизнес-демографии Росстата, которая учитывает коммерческие организации, зарегистрированные в едином государственном реестре юридических лиц, во всех областях экономики за исключением сферы госуправления, государственных и муниципальных унитарных предприятий. В выборку включены реально функционирующие предприятия, у которых оборот и средняя численность сотрудников превышают нулевые значения.
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ЭкономикаАрхангельскоеВладимирская областьРоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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