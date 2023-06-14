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Глава МИД КНР призвал США прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая - РИА Новости, 14.06.2023
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07:48 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/kitay-1877941420.html
Глава МИД КНР призвал США прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая
Глава МИД КНР призвал США прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая - РИА Новости, 14.06.2023
Глава МИД КНР призвал США прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая
США должны прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая, наносить ущерб его интересам развития, заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган в ходе... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T07:48
2023-06-14T07:48
китай
сша
пекин
цинь ган
энтони блинкен
в мире
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ПЕКИН, 14 июн - РИА Новости. США должны прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая, наносить ущерб его интересам развития, заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Как сообщило Центральное телевидение Китая, Цинь Ган изложил Блинкену позицию Пекина по тайваньскому и другим ключевым вопросам. "Американская сторона должна проявить уважение, прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая, прекратить ради конкуренции наносить ущерб суверенитету, безопасности и интересам развития Китая", - сказал Цинь Ган, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
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китай, сша, пекин, цинь ган, энтони блинкен, в мире
Китай, США, Пекин, Цинь Ган, Энтони Блинкен, В мире
Глава МИД КНР призвал США прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая

Глава МИД КНР Цинь: США должны прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая

© AP Photo / Jason Lee, poolФлаги КНР и США
Флаги КНР и США - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© AP Photo / Jason Lee, pool
Флаги КНР и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 14 июн - РИА Новости. США должны прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая, наносить ущерб его интересам развития, заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Как сообщило Центральное телевидение Китая, Цинь Ган изложил Блинкену позицию Пекина по тайваньскому и другим ключевым вопросам.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
У США не выйдет разделаться с Россией и Китаем, заявил Патрушев
8 июня, 12:24
"Американская сторона должна проявить уважение, прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая, прекратить ради конкуренции наносить ущерб суверенитету, безопасности и интересам развития Китая", - сказал Цинь Ган, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
 
КитайСШАПекинЦинь ГанЭнтони БлинкенВ мире
 
 
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