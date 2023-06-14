https://ria.ru/20230614/kitay-1877941420.html

Глава МИД КНР призвал США прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая

Глава МИД КНР призвал США прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая - РИА Новости, 14.06.2023

Глава МИД КНР призвал США прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая

США должны прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая, наносить ущерб его интересам развития, заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган в ходе... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T07:48

2023-06-14T07:48

2023-06-14T07:48

китай

сша

пекин

цинь ган

энтони блинкен

в мире

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ПЕКИН, 14 июн - РИА Новости. США должны прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая, наносить ущерб его интересам развития, заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Как сообщило Центральное телевидение Китая, Цинь Ган изложил Блинкену позицию Пекина по тайваньскому и другим ключевым вопросам. "Американская сторона должна проявить уважение, прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая, прекратить ради конкуренции наносить ущерб суверенитету, безопасности и интересам развития Китая", - сказал Цинь Ган, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.

https://ria.ru/20230608/patrushev-1876911530.html

китай

сша

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китай, сша, пекин, цинь ган, энтони блинкен, в мире