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Китай и Россия работают над безвизовыми турпоездками между странами - РИА Новости, 14.06.2023
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Туризм
 
06:53 14.06.2023 (обновлено: 10:22 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/kitay-1877936516.html
Китай и Россия работают над безвизовыми турпоездками между странами
Китай и Россия работают над безвизовыми турпоездками между странами - РИА Новости, 14.06.2023
Китай и Россия работают над безвизовыми турпоездками между странами
Китай и Россия работают над скорейшим возобновлением групповых безвизовых туристических поездок, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T06:53
2023-06-14T10:22
китай
россия
чжан ханьхуэй
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Китай и Россия работают над скорейшим возобновлением групповых безвизовых туристических поездок, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. "Китайско-российское межправительственное соглашение о групповых безвизовых туристических поездках было подписано в 2000 году. Оно играет важную роль в упрощении туристических обменов между нашими странами и углублении двустороннего сотрудничества в сфере туризма. Насколько мне известно, сейчас учреждения, регулирующие сферу туризма в наших странах, сообща работают и активно готовятся к тому, чтобы по завершении начального подготовительного периода как можно скорее возобновить групповые безвизовые туристические поездки и создать более комфортные условия для взаимных поездок наших туристов", - сказал он. Он отметил, что, по данным китайской стороны, в предпандемийном 2019 году Россию посетили 2,25 миллиона туристов из Китая, а число российских туристов в КНР достигло 2,72 миллиона человек. Посол подчеркнул, что это "существенные масштабы". "В постпандемийный период граждане наших стран проявляют большой интерес к взаимным туристическим поездкам, и, согласно данным российской стороны, в первом квартале этого года китайские туристы стали одной из самых многочисленных групп туристов, посетивших Россию", - заключил он.
https://ria.ru/20230614/infrastruktura-1877935993.html
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китай, россия, чжан ханьхуэй, новости - туризм
Китай, Россия, Чжан Ханьхуэй, Туризм, Новости - Туризм
Китай и Россия работают над безвизовыми турпоездками между странами

Посол КНР в России Чжан: Москва и Пекин работают над возобновлением безвизовых турпоездок

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Китай и Россия работают над скорейшим возобновлением групповых безвизовых туристических поездок, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
«
"Китайско-российское межправительственное соглашение о групповых безвизовых туристических поездках было подписано в 2000 году. Оно играет важную роль в упрощении туристических обменов между нашими странами и углублении двустороннего сотрудничества в сфере туризма. Насколько мне известно, сейчас учреждения, регулирующие сферу туризма в наших странах, сообща работают и активно готовятся к тому, чтобы по завершении начального подготовительного периода как можно скорее возобновить групповые безвизовые туристические поездки и создать более комфортные условия для взаимных поездок наших туристов", - сказал он.
Он отметил, что, по данным китайской стороны, в предпандемийном 2019 году Россию посетили 2,25 миллиона туристов из Китая, а число российских туристов в КНР достигло 2,72 миллиона человек. Посол подчеркнул, что это "существенные масштабы".
"В постпандемийный период граждане наших стран проявляют большой интерес к взаимным туристическим поездкам, и, согласно данным российской стороны, в первом квартале этого года китайские туристы стали одной из самых многочисленных групп туристов, посетивших Россию", - заключил он.
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