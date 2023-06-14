https://ria.ru/20230614/kitay-1877935437.html

Пекин сделает все для разрядки на Украине, заявил посол КНР в России

Пекин сделает все для разрядки на Украине, заявил посол КНР в России - РИА Новости, 14.06.2023

Пекин сделает все для разрядки на Украине, заявил посол КНР в России

Китай будет делать всё, что в его силах, для разрядки на Украине и возобновления переговоров, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T06:33

2023-06-14T06:33

2023-06-14T06:33

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украина

россия

чжан ханьхуэй

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в мире

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Китай будет делать всё, что в его силах, для разрядки на Украине и возобновления переговоров, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. "Китай будет и впредь на основе "Позиции Китая по политическому урегулированию украинского кризиса" укреплять диалог со всеми сторонами, консолидировать консенсус, укреплять доверие, содействовать международному сообществу в формировании "наибольшего общего делителя", посвящать свою мудрость и свои усилия для политического урегулирования кризиса на Украине. Китай готов делать всё, что в его силах, если это способствует разрядке и возобновлению переговоров", - отметил дипломат. Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй с 15 по 28 мая совершил европейское турне, в ходе которого он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, Бельгию и Россию, где обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию украинского кризиса. Власти Китая в феврале предложили свой план урегулирования конфликта Москвы и Киева. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.

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