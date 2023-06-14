Рейтинг@Mail.ru
Пекин сделает все для разрядки на Украине, заявил посол КНР в России - РИА Новости, 14.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:33 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/kitay-1877935437.html
Пекин сделает все для разрядки на Украине, заявил посол КНР в России
Пекин сделает все для разрядки на Украине, заявил посол КНР в России - РИА Новости, 14.06.2023
Пекин сделает все для разрядки на Украине, заявил посол КНР в России
Китай будет делать всё, что в его силах, для разрядки на Украине и возобновления переговоров, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T06:33
2023-06-14T06:33
китай
украина
россия
чжан ханьхуэй
ли хуэй
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153079/66/1530796611_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_5f3eb7dcae257371fb182ef44e689666.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Китай будет делать всё, что в его силах, для разрядки на Украине и возобновления переговоров, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. "Китай будет и впредь на основе "Позиции Китая по политическому урегулированию украинского кризиса" укреплять диалог со всеми сторонами, консолидировать консенсус, укреплять доверие, содействовать международному сообществу в формировании "наибольшего общего делителя", посвящать свою мудрость и свои усилия для политического урегулирования кризиса на Украине. Китай готов делать всё, что в его силах, если это способствует разрядке и возобновлению переговоров", - отметил дипломат. Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй с 15 по 28 мая совершил европейское турне, в ходе которого он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, Бельгию и Россию, где обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию украинского кризиса. Власти Китая в феврале предложили свой план урегулирования конфликта Москвы и Киева. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.
https://ria.ru/20230614/posol-1877935220.html
китай
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153079/66/1530796611_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_20542c4395a51356d93cd33cda88f0f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, украина, россия, чжан ханьхуэй, ли хуэй, в мире
Китай, Украина, Россия, Чжан Ханьхуэй, Ли Хуэй, В мире
Пекин сделает все для разрядки на Украине, заявил посол КНР в России

Посол КНР в России Чжан: Пекин сделает все, что в его силах, для разрядки на Украине

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Флаг Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Китай будет делать всё, что в его силах, для разрядки на Украине и возобновления переговоров, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
"Китай будет и впредь на основе "Позиции Китая по политическому урегулированию украинского кризиса" укреплять диалог со всеми сторонами, консолидировать консенсус, укреплять доверие, содействовать международному сообществу в формировании "наибольшего общего делителя", посвящать свою мудрость и свои усилия для политического урегулирования кризиса на Украине. Китай готов делать всё, что в его силах, если это способствует разрядке и возобновлению переговоров", - отметил дипломат.
Флаги Китая - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Китайский дипломат заявил об объективной позиции КНР в украинском вопросе
Вчера, 06:28
Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй с 15 по 28 мая совершил европейское турне, в ходе которого он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, Бельгию и Россию, где обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию украинского кризиса. Власти Китая в феврале предложили свой план урегулирования конфликта Москвы и Киева. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.
 
КитайУкраинаРоссияЧжан ХаньхуэйЛи ХуэйВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала