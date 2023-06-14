https://ria.ru/20230614/kitay-1877935437.html
Пекин сделает все для разрядки на Украине, заявил посол КНР в России
Пекин сделает все для разрядки на Украине, заявил посол КНР в России - РИА Новости, 14.06.2023
Пекин сделает все для разрядки на Украине, заявил посол КНР в России
Китай будет делать всё, что в его силах, для разрядки на Украине и возобновления переговоров, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T06:33
2023-06-14T06:33
2023-06-14T06:33
китай
украина
россия
чжан ханьхуэй
ли хуэй
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153079/66/1530796611_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_5f3eb7dcae257371fb182ef44e689666.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Китай будет делать всё, что в его силах, для разрядки на Украине и возобновления переговоров, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. "Китай будет и впредь на основе "Позиции Китая по политическому урегулированию украинского кризиса" укреплять диалог со всеми сторонами, консолидировать консенсус, укреплять доверие, содействовать международному сообществу в формировании "наибольшего общего делителя", посвящать свою мудрость и свои усилия для политического урегулирования кризиса на Украине. Китай готов делать всё, что в его силах, если это способствует разрядке и возобновлению переговоров", - отметил дипломат. Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй с 15 по 28 мая совершил европейское турне, в ходе которого он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, Бельгию и Россию, где обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию украинского кризиса. Власти Китая в феврале предложили свой план урегулирования конфликта Москвы и Киева. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.
https://ria.ru/20230614/posol-1877935220.html
китай
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153079/66/1530796611_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_20542c4395a51356d93cd33cda88f0f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, украина, россия, чжан ханьхуэй, ли хуэй, в мире
Китай, Украина, Россия, Чжан Ханьхуэй, Ли Хуэй, В мире
Пекин сделает все для разрядки на Украине, заявил посол КНР в России
Посол КНР в России Чжан: Пекин сделает все, что в его силах, для разрядки на Украине