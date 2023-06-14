https://ria.ru/20230614/kiev-1878131822.html

Суд в Киеве обязал доказать нарушения, из-за которых прервана аренда лавры

Суд в Киеве обязал доказать нарушения, из-за которых прервана аренда лавры - РИА Новости, 14.06.2023

Суд в Киеве обязал доказать нарушения, из-за которых прервана аренда лавры

Хозяйственный суд Киева отложил до 5 июля заседание суда по иску монастыря Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) к... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T17:39

2023-06-14T17:39

2023-06-14T17:39

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Хозяйственный суд Киева отложил до 5 июля заседание суда по иску монастыря Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) к одноименному заповеднику о незаконности расторжения договора аренды, удовлетворив ходатайство монастыря о предоставлении доказательств нарушений, на основании которых договор был расторгнут, заявил адвокат монастыря протоиерей Никита Чекман."В Хозяйственном суде г. Киева состоялось очередное подготовительное заседание по иску монастыря к заповеднику по делу о признании недействительным одностороннего расторжения государственным учреждением договора. Суд удовлетворил ходатайство представителей монастыря об истребовании доказательств, имеющих важное значение для рассмотрения дела", – написал Чекман в своем Telegram-канале.Он отметил, что результаты проведения проверок без соответствующего подтверждения, кто и каким образом якобы установил нарушения пользования имуществом заповедника в монастыре, выглядят сомнительными, так как в проверках не участвовали ни представители монастыря, ни представители заповедника."Удовлетворив ходатайство представителей монастыря, суд обязал министерство культуры и информационной политики Украины предоставить эти доказательства и отложил судебное заседание на 5 июля 2023 года в 15 часов 00 минут", – написал адвокат.Он также призвал министра культуры Украины Александра Ткаченко "сначала выполнить постановление суда перед тем, как объявлять в целом, когда именно хозяйственный суд г. Киева (независимый и аполитичный) должен принимать окончательные решения по лавре".Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://radiosputnik.ria.ru/20230611/ukraina-1877527770.html

https://ria.ru/20230606/lavra-1876510422.html

https://ria.ru/20230611/kiev-1877489663.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

украина, киев, россия, религия