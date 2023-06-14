https://ria.ru/20230614/khay-tek-kompanii-1878068794.html

МСП Банк и Иннопрактика объединят усилия для развития хай-тек-компаний

МСП Банк и Иннопрактика объединят усилия для развития хай-тек-компаний - РИА Новости, 14.06.2023

МСП Банк и Иннопрактика объединят усилия для развития хай-тек-компаний

МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП, и Ассоциация "Национальных чемпионов" (Иннопрактика) на полях Петербургского международного экономического форума РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T15:07

2023-06-14T15:07

2023-06-14T15:07

пмэф-2023

мсп банк

корпорация мсп

олег фомичев

андрей белоусов

россия

экономика

технологии

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП, и Ассоциация "Национальных чемпионов" (Иннопрактика) на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение об объединении усилий в развитии высокотехнологичных компаний МСП, сообщает пресс-служба банка.Целью сотрудничества является создание условий для системной работы по таким направлениям как совместная разработка и продвижение инициатив, направленных на повышение доступности финансирования для быстрорастущих технологических компаний из сегмента МСП; улучшение международной конкурентоспособности компаний из России, инновационной деятельности и трансфера технологий; развитие и укрепление сотрудничества в области научно-технической деятельности и коммерциализации технологий между компаниями из числа МСП.Также предполагается, что МСП Банк и Ассоциация "Национальных чемпионов" займутся разработкой и реализацией образовательных программ и научно-практических мероприятий, конференций, бизнес-миссий, в том числе в дистанционной форме и на базе высокотехнологичных предприятий для предпринимателей из сферы высоких технологий."Мы видим запрос у технологичных компаний МСП из разных отраслей на получение не только финансовой поддержки, но и компетенций для обеспечения комплексного роста и масштабирования бизнеса. В партнерстве с коллегами из Ассоциации "Национальных чемпионов" мы будем предлагать технологичным компаниям не отдельные инструменты поддержки, а комплексные решения для конкретных задач бизнеса", – сказал председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, слова которого приводит пресс-служба.По словам председателя правления Ассоциации "Национальных чемпионов" Олега Фомичева, специфика сегмента быстрорастущих высокотехнологичных компаний определяет его повышенную потребность в устойчивом финансировании."На данный момент потребность во внешнем финансировании обозначилась особенно остро, в связи с необходимостью реализации импортозамещающих проектов и занятия освободившихся рыночных ниш. Поддержка быстрорастущих технологических компаний находится в фокусе государственной инновационной политики на самом высоком уровне. Целый ряд компаний - "национальных чемпионов" уже имеют опыт сотрудничества с МСП Банком по кредитным продуктам, в частности в рамках программы "Взлет – от стартапа до IPO". Надеемся на успешное масштабирование данного опыта в дальнейшем", - заявил Фомичев.МСП Банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Его выполнение курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20230614/msp_bank-1878032532.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мсп банк, корпорация мсп, олег фомичев, андрей белоусов, россия, экономика, технологии, пмэф