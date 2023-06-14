https://ria.ru/20230614/kamaz-1878064475.html
Конструктор "КамАЗа" рассказал о преимуществах беспилотных автомобилей
Конструктор "КамАЗа" рассказал о преимуществах беспилотных автомобилей - РИА Новости, 14.06.2023
Конструктор "КамАЗа" рассказал о преимуществах беспилотных автомобилей
Беспилотные автомобили будут доставлять грузы в 2,5 раза быстрее обычных благодаря способности беспрерывно ехать до 22 часов, сообщил РИА Новости главный... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T14:57
2023-06-14T14:57
2023-06-14T14:57
пмэф-2023
экономика
россия
камаз (завод)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Беспилотные автомобили будут доставлять грузы в 2,5 раза быстрее обычных благодаря способности беспрерывно ехать до 22 часов, сообщил РИА Новости главный конструктор инновационных автомобилей "КамАЗа" Сергей Назаренко. В среду, стартовый день работы ПМЭФ-2023, впервые на дорогах общего пользования в России была запущена перевозка грузов на беспилотных автомобилях: старт движению таких КамАЗов по трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву дал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. "Машины-роботы, по нашим оценкам, могут ехать 21-22 часа в сутки, останавливаясь только на заправку и необходимое техническое обслуживание. Эффект - это увеличение в 2,5 раза скорости доставки грузов", - сообщил Назаренко. Обычные же тягачи, по словам Назаренко, вынуждены совершать длительные остановки, ведь по законодательству водителю запрещено вести транспортное средство беспрерывно более 8 часов. Он привел пример и других типов автоматизированных перевозок - карьерные самосвалы. "На безлюдных территориях, где нужно добывать полезные ископаемые, крайне остро стоит вопрос наличия водительского состава. Чтобы решить эту проблему, запускаются беспилотные грузовики карьерные, которые работают по циклу: загрузился в карьере экскаватором, поднял породу наверх, сгрузил и снова спустился - и так по этому циклу. Для любого водителя это мучения - работать в рутине такой", - пояснил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, камаз (завод)
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, КамАЗ (завод)
Конструктор "КамАЗа" рассказал о преимуществах беспилотных автомобилей
"КамАЗ": беспилотные автомобили будут доставлять грузы в 2,5 раза быстрее обычных
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Беспилотные автомобили будут доставлять грузы в 2,5 раза быстрее обычных благодаря способности беспрерывно ехать до 22 часов, сообщил РИА Новости главный конструктор инновационных автомобилей "КамАЗа" Сергей Назаренко.
В среду, стартовый день работы ПМЭФ-2023, впервые на дорогах общего пользования в России была запущена перевозка грузов на беспилотных автомобилях: старт движению таких КамАЗов по трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву дал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
«
"Машины-роботы, по нашим оценкам, могут ехать 21-22 часа в сутки, останавливаясь только на заправку и необходимое техническое обслуживание. Эффект - это увеличение в 2,5 раза скорости доставки грузов", - сообщил Назаренко.
Обычные же тягачи, по словам Назаренко, вынуждены совершать длительные остановки, ведь по законодательству водителю запрещено вести транспортное средство беспрерывно более 8 часов.
Он привел пример и других типов автоматизированных перевозок - карьерные самосвалы.
"На безлюдных территориях, где нужно добывать полезные ископаемые, крайне остро стоит вопрос наличия водительского состава. Чтобы решить эту проблему, запускаются беспилотные грузовики карьерные, которые работают по циклу: загрузился в карьере экскаватором, поднял породу наверх, сгрузил и снова спустился - и так по этому циклу. Для любого водителя это мучения - работать в рутине такой", - пояснил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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