https://ria.ru/20230614/kamaz-1877978451.html
По трассе М-11 запустили беспилотные грузовики КамАЗ
По трассе М-11 запустили беспилотные грузовики КамАЗ - РИА Новости, 14.06.2023
По трассе М-11 запустили беспилотные грузовики КамАЗ
Впервые на дорогах общего пользования в России запущена перевозка грузов на беспилотных автомобилях: старт движению таких камазов по трассе М-11 "Нева" из... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T11:10
2023-06-14T11:10
2023-06-14T16:51
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — РИА Новости. Впервые на дорогах общего пользования в России запущена перевозка грузов на беспилотных автомобилях: старт движению таких камазов по трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву дал первый вице-премьер Андрей Белоусов, передает корреспондент РИА Новости.В церемонии, состоявшейся в стартовый день ПМЭФ-2023, также приняли участие министр транспорта Виталий Савельев и замминистра Дмитрий Баканов, гендиректор ПАО "КамАЗ" Сергей Когогин и глава ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко. Отработка беспилотной доставки грузов проходит в рамках программы экспериментального правового режима (ЭПР). Пока все установленные процедуры для участия в ней прошли только автомобили КамАЗа."Создается первый в России цифровой двойник дороги, который обеспечит необходимое взаимодействие автомобиля с интеллектуальной дорожной инфраструктурой — "умной дорогой", — отметил Баканов.По словам главы компании, разработана целая линейка грузового беспилотного транспорта различного применения. В Минтрансе при этом уточнили, что аналогичным производством занимается еще одно отечественное предприятие — "Сберавтотех", которое скоро выпустит свои модели на трассу."С учетом завершения строительства трассы М-12 такие грузовики смогут проехать от Казани до Санкт-Петербурга через Центральную кольцевую автомобильную дорогу уже в 2024 году", — сообщил глава госкомпании "Автодор", предоставившей дорожную инфраструктуру в рамках ЭПР.Минтранс продвигает проект "Беспилотные логистические коридоры" как стратегическую инициативу. Он разработан в рамках реализации стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли. Технологические, организационные и бизнес-решения, которые будут отработаны в рамках экспериментально-правового режима на М-11, лягут в основу и будущих транспортно-логистических коридоров. К 2030 году беспилотные перевозки планируется организовать на 19,5 тысячи километрах федеральных дорог.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости выступает в роли информационного партнера и фотохост-агентства ПМЭФ.
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РИА Новости
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москва, россия, камаз (завод), авто
Москва, Россия, КамАЗ (завод), Авто
По трассе М-11 запустили беспилотные грузовики КамАЗ
По трассе М-11 из Петербурга в Москву запустили беспилотные грузовики КамАЗ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — РИА Новости. Впервые на дорогах общего пользования в России запущена перевозка грузов на беспилотных автомобилях: старт движению таких камазов по трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву дал первый вице-премьер Андрей Белоусов, передает корреспондент РИА Новости.
В церемонии, состоявшейся в стартовый день ПМЭФ-2023, также приняли участие министр транспорта Виталий Савельев и замминистра Дмитрий Баканов, гендиректор ПАО "КамАЗ" Сергей Когогин и глава ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко. Отработка беспилотной доставки грузов проходит в рамках программы экспериментального правового режима (ЭПР). Пока все установленные процедуры для участия в ней прошли только автомобили КамАЗа.
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"Создается первый в России цифровой двойник дороги, который обеспечит необходимое взаимодействие автомобиля с интеллектуальной дорожной инфраструктурой — "умной дорогой", — отметил Баканов.
По словам главы компании, разработана целая линейка грузового беспилотного транспорта различного применения. В Минтрансе при этом уточнили, что аналогичным производством занимается еще одно отечественное предприятие — "Сберавтотех", которое скоро выпустит свои модели на трассу.
«
"С учетом завершения строительства трассы М-12 такие грузовики смогут проехать от Казани до Санкт-Петербурга через Центральную кольцевую автомобильную дорогу уже в 2024 году", — сообщил глава госкомпании "Автодор", предоставившей дорожную инфраструктуру в рамках ЭПР.
Минтранс продвигает проект "Беспилотные логистические коридоры" как стратегическую инициативу. Он разработан в рамках реализации стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли. Технологические, организационные и бизнес-решения, которые будут отработаны в рамках экспериментально-правового режима на М-11, лягут в основу и будущих транспортно-логистических коридоров. К 2030 году беспилотные перевозки планируется организовать на 19,5 тысячи километрах федеральных дорог.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости выступает в роли информационного партнера и фотохост-агентства ПМЭФ.
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