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Алиханов призвал не реагировать на идею Польши "переименовать" Калининград - РИА Новости, 14.06.2023
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17:18 14.06.2023 (обновлено: 18:38 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/kaliningrad-1878121237.html
Алиханов призвал не реагировать на идею Польши "переименовать" Калининград
Алиханов призвал не реагировать на идею Польши "переименовать" Калининград - РИА Новости, 14.06.2023
Алиханов призвал не реагировать на идею Польши "переименовать" Калининград
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума призвал воздерживаться от... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T17:18
2023-06-14T18:38
польша
калининград
пмэф-2023
политика
калининградская область
антон алиханов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума призвал воздерживаться от реакции на решение Польши "переименовать" Калининград: "никогда не спорь с идиотом"."Знаете, как, по моему, Мартынов сказал: "никогда не спорь с идиотом, сначала ты опустишься до его уровня, а там он задавит тебя опытом".По его словам, "соревноваться в таком виде спорта, как политический кретинизм, не самая правильная вещь, поэтому предлагаю воздерживаться от реакции на такое поведение наших соседей".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230601/polsha-1875575958.html
польша
калининград
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Алиханов об идее Польши "переименовать" Калининград
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польша, калининград, политика, калининградская область, антон алиханов
Польша, Калининград, ПМЭФ-2023, Политика, Калининградская область, Антон Алиханов
Алиханов призвал не реагировать на идею Польши "переименовать" Калининград

Алиханов призвал не спорить с идиотом и не отвечать на идею "переименовать" Калининград

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума призвал воздерживаться от реакции на решение Польши "переименовать" Калининград: "никогда не спорь с идиотом".
"Знаете, как, по моему, Мартынов сказал: "никогда не спорь с идиотом, сначала ты опустишься до его уровня, а там он задавит тебя опытом".
По его словам, "соревноваться в таком виде спорта, как политический кретинизм, не самая правильная вещь, поэтому предлагаю воздерживаться от реакции на такое поведение наших соседей".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Центр Калининграда - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
В Калининграде дали совет Польше, переименовавшей город в Крулевец
1 июня, 15:45
 
ПМЭФ-2023ПольшаКалининградПолитикаКалининградская областьАнтон Алиханов
 
 
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