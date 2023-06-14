https://ria.ru/20230614/kaliningrad-1878121237.html

Алиханов призвал не реагировать на идею Польши "переименовать" Калининград

Алиханов призвал не реагировать на идею Польши "переименовать" Калининград - РИА Новости, 14.06.2023

Алиханов призвал не реагировать на идею Польши "переименовать" Калининград

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума призвал воздерживаться от... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T17:18

2023-06-14T17:18

2023-06-14T18:38

польша

калининград

пмэф-2023

политика

калининградская область

антон алиханов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума призвал воздерживаться от реакции на решение Польши "переименовать" Калининград: "никогда не спорь с идиотом"."Знаете, как, по моему, Мартынов сказал: "никогда не спорь с идиотом, сначала ты опустишься до его уровня, а там он задавит тебя опытом".По его словам, "соревноваться в таком виде спорта, как политический кретинизм, не самая правильная вещь, поэтому предлагаю воздерживаться от реакции на такое поведение наших соседей".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230601/polsha-1875575958.html

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калининград

калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

польша, калининград, политика, калининградская область, антон алиханов