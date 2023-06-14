https://ria.ru/20230614/kaliningrad-1878121237.html
Алиханов призвал не реагировать на идею Польши "переименовать" Калининград
Алиханов призвал не реагировать на идею Польши "переименовать" Калининград - РИА Новости, 14.06.2023
Алиханов призвал не реагировать на идею Польши "переименовать" Калининград
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума призвал воздерживаться от... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T17:18
2023-06-14T17:18
2023-06-14T18:38
польша
калининград
пмэф-2023
политика
калининградская область
антон алиханов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума призвал воздерживаться от реакции на решение Польши "переименовать" Калининград: "никогда не спорь с идиотом"."Знаете, как, по моему, Мартынов сказал: "никогда не спорь с идиотом, сначала ты опустишься до его уровня, а там он задавит тебя опытом".По его словам, "соревноваться в таком виде спорта, как политический кретинизм, не самая правильная вещь, поэтому предлагаю воздерживаться от реакции на такое поведение наших соседей".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230601/polsha-1875575958.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Алиханов об идее Польши "переименовать" Калининград
Алиханов об идее Польши "переименовать" Калининград
2023-06-14T17:18
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PT1M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, калининград, политика, калининградская область, антон алиханов
Польша, Калининград, ПМЭФ-2023, Политика, Калининградская область, Антон Алиханов
Алиханов призвал не реагировать на идею Польши "переименовать" Калининград
Алиханов призвал не спорить с идиотом и не отвечать на идею "переименовать" Калининград
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума призвал воздерживаться от реакции на решение Польши "переименовать" Калининград: "никогда не спорь с идиотом".
"Знаете, как, по моему, Мартынов сказал: "никогда не спорь с идиотом, сначала ты опустишься до его уровня, а там он задавит тебя опытом".
По его словам, "соревноваться в таком виде спорта, как политический кретинизм, не самая правильная вещь, поэтому предлагаю воздерживаться от реакции на такое поведение наших соседей".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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