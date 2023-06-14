https://ria.ru/20230614/kalashnikov-1878186825.html

Шапша предложил "Калашникову" разместить производства в Калужской области

Шапша предложил "Калашникову" разместить производства в Калужской области - РИА Новости, 14.06.2023

Шапша предложил "Калашникову" разместить производства в Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша на встрече с президентом концерна "Калашников" Аланом Лушниковым на Петербургском международном экономическом... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T22:52

2023-06-14T22:52

2023-06-14T22:52

калужская область

калужская область

россия

владислав шапша

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КАЛУГА, 14 июн – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша на встрече с президентом концерна "Калашников" Аланом Лушниковым на Петербургском международном экономическом форуме предложил концерну разместить свои проекты в регионе и пообещал им поддержку со стороны областного правительства. Правительство Калужской области информирует, что в среду в рамках ПМЭФ состоялась рабочая встреча губернатора Владислава Шапши с президентом компании АО "Концерн "Калашников" Аланом Лушниковым. Обсуждались возможности открытия новых производств концерна "Калашников" в Калужской области. "В ходе встречи Алан Лушников отметил, что концерн "Калашников" как многопрофильная производственная группа планирует расширять свои производственные мощности, в том числе и на территории Калужской области", - сообщает областное правительство. Владислав Шапша в свою очередь подчеркнул, что правительство Калужской области, понимая государственную важность этого вопроса, готово оказать всяческую поддержку в реализации проектов концерна "С точки зрения развития бизнеса нам это интересно. Мы имеем большой опыт привлечения иностранных и отечественных инвесторов для работы в Калужской области. И можем предложить вам, как уже готовые площадки, так и территории под строительство новых производств концерна", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства. Группа компаний "Калашников" – крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. АО "Концерн "Калашников", входящее в группу компаний "Калашников" – системообразующая структура стрелкового сектора ОПК России, а также головная организация холдинговой компании в области перспективных образцов оружейных специализированных комплексов военного назначения.

https://ria.ru/20230614/farmasintez-1878161559.html

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калужская область, россия, владислав шапша