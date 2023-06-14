https://ria.ru/20230614/istrebiteli-1878180793.html

Британские истребители сопроводили российские Ил-20 и Су-27 вблизи Эстонии

Британские истребители сопроводили российские Ил-20 и Су-27 вблизи Эстонии - РИА Новости, 14.06.2023

Британские истребители сопроводили российские Ил-20 и Су-27 вблизи Эстонии

Британские истребители Typhoon поднялись в среду в небо Эстонии, чтобы сопроводить один Ил-20 и два Су-27 РФ вблизи воздушного пространства НАТО, сообщили... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T21:48

2023-06-14T21:48

2023-06-14T22:03

эстония

россия

нато

ил-20

су-27

в мире

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Британские истребители Typhoon поднялись в среду в небо Эстонии, чтобы сопроводить один Ил-20 и два Су-27 РФ вблизи воздушного пространства НАТО, сообщили британские ВВС. "Самолеты Typhoon из экспедиционного воздушного крыла 140 (EAW) были подняты в небо в Эстонии сегодня днем для перехвата Ил-20 Coot-A и двух Су-27 Flanker-B российских ВВС, пролетающих вблизи воздушного пространства НАТО", - говорится в Twitter-аккаунте британских ВВС. В сообщении также подчеркивается, что российские самолеты якобы "не соблюдали международные нормы", так как не связались с "соответствующим районом полетной информации".

https://ria.ru/20230412/samolet-1864901600.html

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эстония, россия, нато, ил-20, су-27, в мире