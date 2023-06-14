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Британские истребители сопроводили российские Ил-20 и Су-27 вблизи Эстонии - РИА Новости, 14.06.2023
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21:48 14.06.2023 (обновлено: 22:03 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/istrebiteli-1878180793.html
Британские истребители сопроводили российские Ил-20 и Су-27 вблизи Эстонии
Британские истребители сопроводили российские Ил-20 и Су-27 вблизи Эстонии - РИА Новости, 14.06.2023
Британские истребители сопроводили российские Ил-20 и Су-27 вблизи Эстонии
Британские истребители Typhoon поднялись в среду в небо Эстонии, чтобы сопроводить один Ил-20 и два Су-27 РФ вблизи воздушного пространства НАТО, сообщили... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T21:48
2023-06-14T22:03
эстония
россия
нато
ил-20
су-27
в мире
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Британские истребители Typhoon поднялись в среду в небо Эстонии, чтобы сопроводить один Ил-20 и два Су-27 РФ вблизи воздушного пространства НАТО, сообщили британские ВВС. "Самолеты Typhoon из экспедиционного воздушного крыла 140 (EAW) были подняты в небо в Эстонии сегодня днем для перехвата Ил-20 Coot-A и двух Су-27 Flanker-B российских ВВС, пролетающих вблизи воздушного пространства НАТО", - говорится в Twitter-аккаунте британских ВВС. В сообщении также подчеркивается, что российские самолеты якобы "не соблюдали международные нормы", так как не связались с "соответствующим районом полетной информации".
https://ria.ru/20230412/samolet-1864901600.html
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эстония, россия, нато, ил-20, су-27, в мире
Эстония, Россия, НАТО, Ил-20, Су-27, В мире
Британские истребители сопроводили российские Ил-20 и Су-27 вблизи Эстонии

ВВС Британии: британские истребители сопроводили российские Ил-20 и Су-27 вблизи Эстонии

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-27
Многоцелевой истребитель Су-27 - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Многоцелевой истребитель Су-27. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Британские истребители Typhoon поднялись в среду в небо Эстонии, чтобы сопроводить один Ил-20 и два Су-27 РФ вблизи воздушного пространства НАТО, сообщили британские ВВС.
"Самолеты Typhoon из экспедиционного воздушного крыла 140 (EAW) были подняты в небо в Эстонии сегодня днем для перехвата Ил-20 Coot-A и двух Су-27 Flanker-B российских ВВС, пролетающих вблизи воздушного пространства НАТО", - говорится в Twitter-аккаунте британских ВВС.
В сообщении также подчеркивается, что российские самолеты якобы "не соблюдали международные нормы", так как не связались с "соответствующим районом полетной информации".
Многоцелевой истребитель Су-27 - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
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