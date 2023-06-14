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Украина по иску против России в суде ООН опиралась на фейки из интернета
Украина по иску против России в суде ООН опиралась на фейки из интернета - РИА Новости, 14.06.2023
Украина по иску против России в суде ООН опиралась на фейки из интернета
Киев по иску к Москве в Международном суде ООН опирался на фейковые материалы из интернета, сообщила РИА Новости представитель российской делегации в суде,... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T21:23
2023-06-14T21:23
2023-06-14T22:02
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ГААГА, 14 июн — РИА Новости. Киев по иску к Москве в Международном суде ООН опирался на фейковые материалы из интернета, сообщила РИА Новости представитель российской делегации в суде, заместитель постпреда при Всемирной организации Мария Заболоцкая. "Украина никогда в этом суде никаких реальных доказательств не предъявляла. Они всегда полагались на какие-то громкие слова, общие заявления, заявления в прессе и материалы из интернета <...>. Эти материалы являются фейковыми и не имеют доказательной силы", — сказала собеседница агентства по итогам слушаний в Гааге.Россия заявила суду, что нарратив, продвигаемый Украиной, является слабым и необоснованным, подчеркнула дипломат."С другой стороны, Украина сейчас полагается на другое: на то, что она может использовать политический момент", — добавила Заболоцкая.В Международном суде ООН в Гааге с 6 по 14 июня прошли слушания по иску Украины к России от 2017 года по событиям в Донбассе и Крыму.Тогда Киев потребовал признать, что действия России в Донбассе якобы нарушают Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма, а в Крыму — Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.Россия не раз заявляла, что гарантирует соблюдение прав человека на всей своей территории, включая Крым, и будет защищать эти права. Власти также неоднократно подчеркивали, что с 2014 года ВСУ и националистические батальоны обстреливают мирные города Донбасса.
https://ria.ru/20230609/otsenka-1877328908.html
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в мире, россия, украина, гаага, оон, вооруженные силы украины, донбасс
В мире, Россия, Украина, Гаага, ООН, Вооруженные силы Украины, Донбасс
Украина по иску против России в суде ООН опиралась на фейки из интернета
Зампостпреда Заболоцкая: Украина по иску в суде ООН опиралась на фейки из интернета
ГААГА, 14 июн — РИА Новости. Киев по иску к Москве в Международном суде ООН опирался на фейковые материалы из интернета, сообщила РИА Новости представитель российской делегации в суде, заместитель постпреда при Всемирной организации Мария Заболоцкая.
«
"Украина никогда в этом суде никаких реальных доказательств не предъявляла. Они всегда полагались на какие-то громкие слова, общие заявления, заявления в прессе и материалы из интернета <...>. Эти материалы являются фейковыми и не имеют доказательной силы", — сказала собеседница агентства по итогам слушаний в Гааге.
Россия заявила суду, что нарратив, продвигаемый Украиной, является слабым и необоснованным, подчеркнула дипломат.
"С другой стороны, Украина сейчас полагается на другое: на то, что она может использовать политический момент", — добавила Заболоцкая.
Россия призвала ООН и ОБСЕ объективно взглянуть на ситуацию на Украине
В Международном суде ООН в Гааге с 6 по 14 июня прошли слушания по иску Украины к России от 2017 года по событиям в Донбассе
и Крыму.
Тогда Киев потребовал признать, что действия России в Донбассе якобы нарушают Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма, а в Крыму — Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Россия не раз заявляла, что гарантирует соблюдение прав человека на всей своей территории, включая Крым, и будет защищать эти права. Власти также неоднократно подчеркивали, что с 2014 года ВСУ
и националистические батальоны обстреливают мирные города Донбасса.
МИД оценил решение Международного суда ООН по иску Украины против России