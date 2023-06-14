СМИ сообщили о возобновлении тайных переговоров между США и Ираном
WSJ: Белый дом тайно возобновил переговоры с Ираном, чтобы снизить напряженность
© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена тайно возобновила переговоры с Ираном для того, чтобы освободить своих заключенных, находящихся в Тегеране, и сдержать развитие ядерной программы Ирана, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Администрация Байдена тайно возобновила переговоры с Ираном, пытаясь добиться освобождения американских заключенных, удерживаемых Тегераном, и обуздать растущую ядерную программу страны", - говорится в сообщении издания.
Газета добавляет со ссылкой на американских и иранских чиновников, что после возобновления контактов двух сторон Вашингтон одобрил выплату иракским правительством 2,5 миллиарда евро (2,7 миллиарда долларов) за импорт иранской электроэнергии и газа. Эти деньги были заморожены экономическими санкциями США, пишет издание. Тем не менее, американские чиновники назвали перевод средств рутинным делом и не связанным с обсуждениями. Подобные средства выпускались и раньше, но на этот раз в евро, а не в местной валюте.
Как отмечает Wall Street Journal, попытка возобновить контакты, начатая США, нацелена на снижение напряженности, которая резко возросла после новостей о том, что Иран продвинулся вперед в обогащении урана и перехватил некоторые нефтяные танкеры в Персидском заливе.
При этом Иран сфокусирован на возвращении доходов от иранской энергетики. Иранские официальные лица, как пишет газета, неоднократно связывали возможное освобождение американских заключенных с получением доступа к семи миллиардов долларов, принадлежащим иранским фондам и хранящимся в Южной Корее, и требовали доступа к миллиардам долларов, хранящимся в Ираке, от поставок газа и нефти.
Издание указывает также на то, что администрация президента США стремится скрыть факт переговоров с Ираном потому, что даже неформальное соглашение с Ираном, который идет на уступки США в отношении санкций, столкнется с критикой. Особенно это важно с приближением президентских выборов в США, где республиканцы и некоторые демократы в конгрессе выступают против сделки с Ираном.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на закрытой части заседания комитета парламента (Кнессета) по международным делам и обороне 14 июня, что США и Иран ведут непрямые переговоры по ядерной программе, которые предусматривают разморозку иранских активов за рубежом в обмен на обязательство Ирана не обогащать уран выше 60%.
На прошлой неделе американский портал Axios сообщил, что в мае в Омане состоялись непрямые переговоры между представителями США и Ирана при посредничестве оманской стороны. Представитель МИД Ирана в понедельник подтвердил проведение непрямых переговоров с США в Омане по ядерной программе, но заявил, что Тегеран не заинтересован в потенциальной промежуточной сделке по этому вопросу.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США под руководством президента Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений по ядерным исследованиям, центрифугам и уровню обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.