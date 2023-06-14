https://ria.ru/20230614/iran-1878149492.html

СМИ сообщили о возобновлении тайных переговоров между США и Ираном

СМИ сообщили о возобновлении тайных переговоров между США и Ираном - РИА Новости, 14.06.2023

СМИ сообщили о возобновлении тайных переговоров между США и Ираном

Администрация президента США Джо Байдена тайно возобновила переговоры с Ираном для того, чтобы освободить своих заключенных, находящихся в Тегеране, и сдержать... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T18:37

2023-06-14T18:37

2023-06-14T18:37

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена тайно возобновила переговоры с Ираном для того, чтобы освободить своих заключенных, находящихся в Тегеране, и сдержать развитие ядерной программы Ирана, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Администрация Байдена тайно возобновила переговоры с Ираном, пытаясь добиться освобождения американских заключенных, удерживаемых Тегераном, и обуздать растущую ядерную программу страны", - говорится в сообщении издания. Газета добавляет со ссылкой на американских и иранских чиновников, что после возобновления контактов двух сторон Вашингтон одобрил выплату иракским правительством 2,5 миллиарда евро (2,7 миллиарда долларов) за импорт иранской электроэнергии и газа. Эти деньги были заморожены экономическими санкциями США, пишет издание. Тем не менее, американские чиновники назвали перевод средств рутинным делом и не связанным с обсуждениями. Подобные средства выпускались и раньше, но на этот раз в евро, а не в местной валюте. Как отмечает Wall Street Journal, попытка возобновить контакты, начатая США, нацелена на снижение напряженности, которая резко возросла после новостей о том, что Иран продвинулся вперед в обогащении урана и перехватил некоторые нефтяные танкеры в Персидском заливе. При этом Иран сфокусирован на возвращении доходов от иранской энергетики. Иранские официальные лица, как пишет газета, неоднократно связывали возможное освобождение американских заключенных с получением доступа к семи миллиардов долларов, принадлежащим иранским фондам и хранящимся в Южной Корее, и требовали доступа к миллиардам долларов, хранящимся в Ираке, от поставок газа и нефти. Издание указывает также на то, что администрация президента США стремится скрыть факт переговоров с Ираном потому, что даже неформальное соглашение с Ираном, который идет на уступки США в отношении санкций, столкнется с критикой. Особенно это важно с приближением президентских выборов в США, где республиканцы и некоторые демократы в конгрессе выступают против сделки с Ираном. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на закрытой части заседания комитета парламента (Кнессета) по международным делам и обороне 14 июня, что США и Иран ведут непрямые переговоры по ядерной программе, которые предусматривают разморозку иранских активов за рубежом в обмен на обязательство Ирана не обогащать уран выше 60%. На прошлой неделе американский портал Axios сообщил, что в мае в Омане состоялись непрямые переговоры между представителями США и Ирана при посредничестве оманской стороны. Представитель МИД Ирана в понедельник подтвердил проведение непрямых переговоров с США в Омане по ядерной программе, но заявил, что Тегеран не заинтересован в потенциальной промежуточной сделке по этому вопросу. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США под руководством президента Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений по ядерным исследованиям, центрифугам и уровню обогащения урана. В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.

https://ria.ru/20230601/iran-1875531763.html

https://ria.ru/20230516/iran-1872083523.html

https://ria.ru/20230528/ukraina-1874618024.html

https://ria.ru/20230519/politika-1872422364.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, иран, сша