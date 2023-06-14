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Почему Земфира*, Галкин* и Слепаков* надолго останутся иноагентами?
Почему Земфира*, Галкин* и Слепаков* надолго останутся иноагентами? - РИА Новости, 14.06.2023
Почему Земфира*, Галкин* и Слепаков* надолго останутся иноагентами?
Признанные иноагентами Семен Слепаков*, Максим Галкин*, Илья Варламов* и Земфира* в мае почти одновременно подали иски в суд, чтобы оспорить этот статус. Всем... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T08:00
2023-06-14T08:00
2023-06-14T19:25
шоубиз
новости шоу-бизнеса
госдума рф
семен слепаков
илья варламов
украина
россия
земфира
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости, Юлия Зачетова. Признанные иноагентами Семен Слепаков*, Максим Галкин*, Илья Варламов* и Земфира* в мае почти одновременно подали иски в суд, чтобы оспорить этот статус. Всем им отказали. Решение по поводу певицы приняли сегодня. О том, почему они выступили так синхронно и есть ли у них шанс, — в материале РИА Новости.Кто становится иноагентом?"Этот статус присваивается лицам, которые получают иностранную поддержку, в том числе финансовую, сами поддерживают западное мышление и выступают против России", — говорит юрист Владимир Комсолев.Само понятие "иноагент" возникло благодаря федеральному закону "О некоммерческих организациях", принятому в 2012-м. В него позже внесли соответствующие поправки.Сейчас иноагентами объявляют тех, кто своими действиями и словами дискредитирует СВО, власть, а также сотрудничает с властями недружественных государств."Проще говоря, это те, кто против своей страны", — уточняет Комсолев.Например, того же блогера Илью Варламова* Минюст включил в реестр иностранных агентов за "недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике", а также за получение поддержки из иностранных источников.Комик и шоумен Семен Слепаков* выступал против спецоперации, формировал негативное отношение к военной и вообще государственной службе, оскорбительно высказывался о россиянах.Юморист Галкин*, по данным Минюста, занимается "политической деятельностью", придерживается антироссийских взглядов и финансирует киевский режим. Почему быть иноагентом плохо?"Статус иноагента накладывает ряд запретов на права и свободы", — объясняет Владимир Комсолев.Так, иноагенты не могут претендовать на работу в госструктурах, становиться членами избирательных комиссий, быть организаторами разного рода публичных мероприятий и так далее."Публикуясь в тех же соцсетях, они обязаны делать соответствующую отметку, — добавляет юрист. — Но куда важнее, что такие люди находятся под более пристальным контролем государства".Почему иноагенты массово решили снять с себя этот статус?В январе представители Фонда защиты национального исторического наследия направили Вячеславу Володину, спикеру Госдумы, обращение с просьбой "конфисковать имущество" у иноагентов.Ранее юристы сообщили ряду СМИ, что для этого понадобилось бы изменить "принципы уголовного права". "Тут очень много размышлений и дебатов. Но все же пока ничего подобного иноагентам не грозит", — отмечает Владимир Комсолев.Тем не менее быть иноагентом — все равно что находиться на учете у психиатра или участкового. Это своего рода клеймо, от которого хочется избавиться.Что могут сделать иноагенты?По словам юриста, у иноагентов есть право оспорить решение госорганов. Статус может снять Минюст.Правда, надо "документально подтвердить" отсутствие условий, из-за которых присвоили такой статус. А этого пока никому не удавалось.Положительных решений по таким вопросам еще не было. "На сегодняшний день не разработано механизмов, которые позволили бы искупить вину перед государством", — подчеркивает юрист.Что ждет Земфиру*?Замоскворецкий суд отклонил иск исполнительницы, несмотря на то, что ее адвокат Александр Передрук настаивал на том, что присвоение его клиентке статуса иноагента "носит дискриминационный характер" и нарушает ее право на свободу выражения мнения.По словам адвоката, основанием для решения стало распространение информации на сайте певицы, ее странице в соцсети "ВКонтакте" и на YouTube-канале. Передрук подчеркнул, что все три страницы не верифицированы и нет доказательств, что они относятся именно к Земфире*.Представитель Минюста, со своей стороны, отметил, что решение принималось в рамках закона и на основе информации, "полученной от компетентных органов".Земфира Рамазанова* открыто поддержала Украину и дала концерты в недружественных странах с призывами против спецоперации, а также получала поддержку от иностранных источников (как минимум за гастроли).В прошлом месяце СМИ сообщили, что певица оформила французское гражданство.Рамазанова* опровергла это в своем Telegram-канале и даже призналась в любви к России (за пару недель до суда)."Я — гражданин Российской Федерации, и никаких иных гражданств у меня нет и не будет... Я плачу налоги в Российской Федерации, хотя не живу там уже год. Я люблю мою страну", — заявила она.*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20230602/varlamov-1875703932.html
https://ria.ru/20230603/maydanov-1875798311.html
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новости шоу-бизнеса, госдума рф, семен слепаков, илья варламов, украина, россия, земфира, максим галкин, знаменитости, иноагенты, гастроли, звезды, сво
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Госдума РФ, Семен Слепаков, Илья Варламов, Украина, Россия, Земфира, Максим Галкин, Знаменитости, иноагенты, гастроли, звезды, СВО
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости, Юлия Зачетова. Признанные иноагентами Семен Слепаков*, Максим Галкин*, Илья Варламов* и Земфира* в мае почти одновременно подали иски в суд, чтобы оспорить этот статус. Всем им отказали. Решение по поводу певицы приняли сегодня. О том, почему они выступили так синхронно и есть ли у них шанс, — в материале РИА Новости.
Кто становится иноагентом?
«
"Этот статус присваивается лицам, которые получают иностранную поддержку, в том числе финансовую, сами поддерживают западное мышление и выступают против России", — говорит юрист Владимир Комсолев.
Само понятие "иноагент" возникло благодаря федеральному закону "О некоммерческих организациях", принятому в 2012-м. В него позже внесли соответствующие поправки.
Суд отказался снять с Варламова*, Галкина* и Слепакова* статус иноагентов
Сейчас иноагентами объявляют тех, кто своими действиями и словами дискредитирует СВО, власть, а также сотрудничает с властями недружественных государств.
«
"Проще говоря, это те, кто против своей страны", — уточняет Комсолев.
Например, того же блогера Илью Варламова* Минюст включил в реестр иностранных агентов за "недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике", а также за получение поддержки из иностранных источников.
Комик и шоумен Семен Слепаков* выступал против спецоперации, формировал негативное отношение к военной и вообще государственной службе, оскорбительно высказывался о россиянах.
Юморист Галкин*, по данным Минюста, занимается "политической деятельностью", придерживается антироссийских взглядов и финансирует киевский режим.
Почему быть иноагентом плохо?
«
"Статус иноагента накладывает ряд запретов на права и свободы", — объясняет Владимир Комсолев.
Так, иноагенты не могут претендовать на работу в госструктурах, становиться членами избирательных комиссий, быть организаторами разного рода публичных мероприятий и так далее.
Майданов отреагировал на решение не снимать с Галкина* статус иноагента
«
"Публикуясь в тех же соцсетях, они обязаны делать соответствующую отметку, — добавляет юрист. — Но куда важнее, что такие люди находятся под более пристальным контролем государства".
Почему иноагенты массово решили снять с себя этот статус?
В январе представители Фонда защиты национального исторического наследия направили Вячеславу Володину, спикеру Госдумы, обращение с просьбой "конфисковать имущество" у иноагентов.
"Предатели не меняются": Охлобыстин высказался об осудивших СВО артистах
Ранее юристы сообщили ряду СМИ, что для этого понадобилось бы изменить "принципы уголовного права".
«
"Тут очень много размышлений и дебатов. Но все же пока ничего подобного иноагентам не грозит", — отмечает Владимир Комсолев.
Тем не менее быть иноагентом — все равно что находиться на учете у психиатра или участкового. Это своего рода клеймо, от которого хочется избавиться.
Что могут сделать иноагенты?
По словам юриста, у иноагентов есть право оспорить решение госорганов. Статус может снять Минюст.
Правда, надо "документально подтвердить" отсутствие условий, из-за которых присвоили такой статус. А этого пока никому не удавалось.
Положительных решений по таким вопросам еще не было. "На сегодняшний день не разработано механизмов, которые позволили бы искупить вину перед государством", — подчеркивает юрист.
Замоскворецкий суд отклонил иск исполнительницы, несмотря на то, что ее адвокат Александр Передрук настаивал на том, что присвоение его клиентке статуса иноагента "носит дискриминационный характер" и нарушает ее право на свободу выражения мнения.
По словам адвоката, основанием для решения стало распространение информации на сайте певицы, ее странице в соцсети "ВКонтакте" и на YouTube-канале. Передрук подчеркнул, что все три страницы не верифицированы и нет доказательств, что они относятся именно к Земфире*.
Представитель Минюста, со своей стороны, отметил, что решение принималось в рамках закона и на основе информации, "полученной от компетентных органов".
Земфира Рамазанова* открыто поддержала Украину и дала концерты в недружественных странах с призывами против спецоперации, а также получала поддержку от иностранных источников (как минимум за гастроли).
В прошлом месяце СМИ сообщили, что певица оформила французское гражданство.
Земфира* опровергла информацию о получении французского гражданства
Рамазанова* опровергла это в своем Telegram-канале и даже призналась в любви к России (за пару недель до суда).
"Я — гражданин Российской Федерации, и никаких иных гражданств у меня нет и не будет... Я плачу налоги в Российской Федерации, хотя не живу там уже год. Я люблю мою страну", — заявила она.
*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.