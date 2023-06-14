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Инклюзия в образовании не везде возможна, но необходима - Минпросвет РФ
Инклюзия в образовании не везде возможна, но необходима - Минпросвет РФ - РИА Новости, 14.06.2023
Инклюзия в образовании не везде возможна, но необходима - Минпросвет РФ
Инклюзия в образовательном процессе не везде возможна, но без нее нельзя, заявил заместитель главы Минпросвещения РФ Александр Бугаев. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T18:35
2023-06-14T18:35
2023-06-14T18:35
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Инклюзия в образовательном процессе не везде возможна, но без нее нельзя, заявил заместитель главы Минпросвещения РФ Александр Бугаев. Он отметил, что в советский период длительное время замалчивались вопросы, связанные с трудоустройством людей с ОВЗ, с их нахождением и социализацией в обществе. "Сейчас это, безусловно, не так. Сейчас делаются серьезные усилия и сделать предстоит ещё очень много. Вопросы инклюзии здесь очень важны, и не только в системе образования. Сейчас помимо инклюзивных подходов есть и традиционные системы и коррекционные системы для определенных нозологий. Она тоже важна, и мы тоже должны понимать, далеко не везде в образовательном процессе возможна инклюзия, но без инклюзии совершенно нельзя", - сказал Бугаев на сессии ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.
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социальный навигатор, общество, россия, образование, образование - общество, сн_образование
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, Общество, Россия, Образование, Образование - Общество, СН_Образование
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Инклюзия в образовательном процессе не везде возможна, но без нее нельзя, заявил заместитель главы Минпросвещения РФ Александр Бугаев.
Он отметил, что в советский период длительное время замалчивались вопросы, связанные с трудоустройством людей с ОВЗ, с их нахождением и социализацией в обществе.
"Сейчас это, безусловно, не так. Сейчас делаются серьезные усилия и сделать предстоит ещё очень много. Вопросы инклюзии здесь очень важны, и не только в системе образования. Сейчас помимо инклюзивных подходов есть и традиционные системы и коррекционные системы для определенных нозологий. Она тоже важна, и мы тоже должны понимать, далеко не везде в образовательном процессе возможна инклюзия, но без инклюзии совершенно нельзя", - сказал Бугаев на сессии ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.