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Инклюзия в образовании не везде возможна, но необходима - Минпросвет РФ

Инклюзия в образовании не везде возможна, но необходима - Минпросвет РФ - РИА Новости, 14.06.2023

Инклюзия в образовании не везде возможна, но необходима - Минпросвет РФ

Инклюзия в образовательном процессе не везде возможна, но без нее нельзя, заявил заместитель главы Минпросвещения РФ Александр Бугаев. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T18:35

2023-06-14T18:35

2023-06-14T18:35

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Инклюзия в образовательном процессе не везде возможна, но без нее нельзя, заявил заместитель главы Минпросвещения РФ Александр Бугаев. Он отметил, что в советский период длительное время замалчивались вопросы, связанные с трудоустройством людей с ОВЗ, с их нахождением и социализацией в обществе. "Сейчас это, безусловно, не так. Сейчас делаются серьезные усилия и сделать предстоит ещё очень много. Вопросы инклюзии здесь очень важны, и не только в системе образования. Сейчас помимо инклюзивных подходов есть и традиционные системы и коррекционные системы для определенных нозологий. Она тоже важна, и мы тоже должны понимать, далеко не везде в образовательном процессе возможна инклюзия, но без инклюзии совершенно нельзя", - сказал Бугаев на сессии ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.

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