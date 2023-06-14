https://ria.ru/20230614/indoneziya-1877943705.html

Посол в Джакарте отметила позитивный характер отношений России и Индонезии

Посол в Джакарте отметила позитивный характер отношений России и Индонезии - РИА Новости, 14.06.2023

Посол в Джакарте отметила позитивный характер отношений России и Индонезии

Посол России в Индонезии Людмила Воробьева заявила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023, что надеется на присутствие главы российского МИД Сергея Лаврова... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T08:10

2023-06-14T08:10

2023-06-14T15:47

в мире

индонезия

джакарта

россия

сергей лавров

людмила воробьева

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Посол России в Индонезии Людмила Воробьева заявила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023, что надеется на присутствие главы российского МИД Сергея Лаврова на дипломатических встречах АСЕАН в июле. "Министр иностранных дел России Сергей Лавров на протяжении последних двух лет уже три раза бывал в Индонезии - и с двусторонними визитами, и в рамках "двадцатки". Надеюсь, что он снова приедет в Индонезию в июле на мероприятия альянса стран АСЕАН, который Индонезия в этом году возглавляет, и с которым у нас стратегическое партнерство", - сообщила Воробьева. Глава российской дипмиссии добавила, что отношения России и Индонезии "последние 20 лет развиваются в очень позитивном русле", и после начала СВО "не претерпели существенных изменений". По словам посла, Россию и Индонезию "объединяет близость взглядов на то, что происходит в мире". "К нам (в Индонезии - ред.) очень хорошо относятся - простые индонезийцы с началом СВО запустили здесь тренд, который продолжается до сих пор: люди кричат "Ура!" и публикуют в соцсетях записи с этим словом, выражая тем самым поддержку России. Конечно, здесь также помнят о том, какую помощь мы оказали становлению индонезийской государственности и экономическому развитию страны в 1960-е годы", - подчеркнула Воробьева. Посол также рассказала, что в столице Индонезии Джакарте до сих пор можно увидеть здания, которые были построены при советском содействии, в том числе самый большой стадион в столице Индонезии - стадион Гелора "Бунг Карно", построенный как копия стадиона "Лужники" в Москве. Читайте полный текст интервью Людмилы Воробьевой >>

https://ria.ru/20230607/zemletryasenie-1876812644.html

https://ria.ru/20230612/flot-1877609765.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, индонезия, джакарта, россия, сергей лавров, людмила воробьева