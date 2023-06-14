https://ria.ru/20230614/golodomor-1877919487.html

Кулеба заявил о признании Люксембургом "голодомора" как геноцида украинцев

Кулеба заявил о признании Люксембургом "голодомора" как геноцида украинцев - РИА Новости, 14.06.2023

Кулеба заявил о признании Люксембургом "голодомора" как геноцида украинцев

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что палата депутатов Люксембурга признала "голодомор" геноцидом украинского народа. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T00:20

2023-06-14T00:20

2023-06-14T00:20

украина

люксембург (округ)

казахстан

дмитрий кулеба

в мире

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что палата депутатов Люксембурга признала "голодомор" геноцидом украинского народа. "Я приветствую историческое голосование палаты депутатов Люксембурга о признании сталинского голодомора 1932-1933 годов геноцидом против украинцев. Этот шаг отдает дань уважения миллионам жертв и восстанавливает историческую справедливость. Международное признание геноцида голодомора продолжает расти", - написал Кулеба в Twitter. На Украине действует закон, который признает "геноцидом украинского народа" голод 1932-1933 годов, называемый властями в Киеве "голодомором". Однако голод тогда охватил не только Украину, но и многие другие сельскохозяйственные районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. По различным данным, от голода погибли 7-8 миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона - на Украине, 2 миллиона - в Казахстане и Киргизии и 2-2,5 миллиона - в РСФСР. От голода пострадало все многонациональное население охваченных бедствием районов.

https://ria.ru/20230526/golodomor-1874278637.html

украина

люксембург (округ)

казахстан

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украина, люксембург (округ), казахстан, дмитрий кулеба, в мире