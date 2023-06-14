https://ria.ru/20230614/golodomor-1877919487.html
Кулеба заявил о признании Люксембургом "голодомора" как геноцида украинцев
Кулеба заявил о признании Люксембургом "голодомора" как геноцида украинцев - РИА Новости, 14.06.2023
Кулеба заявил о признании Люксембургом "голодомора" как геноцида украинцев
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что палата депутатов Люксембурга признала "голодомор" геноцидом украинского народа. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T00:20
2023-06-14T00:20
2023-06-14T00:20
украина
люксембург (округ)
казахстан
дмитрий кулеба
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826986068_0:20:3001:1708_1920x0_80_0_0_e5a1586535cbf1145e48a539079607f0.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что палата депутатов Люксембурга признала "голодомор" геноцидом украинского народа. "Я приветствую историческое голосование палаты депутатов Люксембурга о признании сталинского голодомора 1932-1933 годов геноцидом против украинцев. Этот шаг отдает дань уважения миллионам жертв и восстанавливает историческую справедливость. Международное признание геноцида голодомора продолжает расти", - написал Кулеба в Twitter. На Украине действует закон, который признает "геноцидом украинского народа" голод 1932-1933 годов, называемый властями в Киеве "голодомором". Однако голод тогда охватил не только Украину, но и многие другие сельскохозяйственные районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. По различным данным, от голода погибли 7-8 миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона - на Украине, 2 миллиона - в Казахстане и Киргизии и 2-2,5 миллиона - в РСФСР. От голода пострадало все многонациональное население охваченных бедствием районов.
https://ria.ru/20230526/golodomor-1874278637.html
украина
люксембург (округ)
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826986068_105:0:2772:2000_1920x0_80_0_0_399f10291bde504a6b18c46f6da7f940.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, люксембург (округ), казахстан, дмитрий кулеба, в мире
Украина, Люксембург (округ), Казахстан, Дмитрий Кулеба, В мире
Кулеба заявил о признании Люксембургом "голодомора" как геноцида украинцев
Кулеба: палата депутатов Люксембурга признала "голодомор" геноцидом украинского народа