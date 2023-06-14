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Сальдо: разрушение Каховской ГЭС удалось пережить с минимальными жертвами

Сальдо: разрушение Каховской ГЭС удалось пережить с минимальными жертвами - РИА Новости, 14.06.2023

Сальдо: разрушение Каховской ГЭС удалось пережить с минимальными жертвами

Херсонская область смогла пережить катастрофу на Каховской ГЭС с минимальными жертвами, подтопленные территории будут полностью восстановлены, заявил в... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T09:53

2023-06-14T09:53

2023-06-14T10:01

специальная военная операция на украине

происшествия

херсонская область

разрушение каховской гэс

владимир сальдо

каховская гэс

владимир путин

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Херсонская область смогла пережить катастрофу на Каховской ГЭС с минимальными жертвами, подтопленные территории будут полностью восстановлены, заявил в Telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.По его словам, благодаря организованной работе удалось пережить катастрофу с минимальными жертвами. "Это заслуга всех участников ликвидации и проявление силы русского духа!", - подчеркнул он."После схода воды одной из важных задач станет обеспечение санитарной и экологической безопасности в зоне чрезвычайной ситуации. Президент сообщил, что для этого будут привлечены войска химической защиты, которые оснащены необходимым оборудованием. Уверен, что и эта задача будет решена в кратчайшие сроки. Подтопленные территории будут полностью восстановлены", - написал Сальдо.

херсонская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, херсонская область , разрушение каховской гэс, владимир сальдо, каховская гэс, владимир путин