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Конгресс США одобрил резолюцию с призывом к России освободить Гершковича - РИА Новости, 14.06.2023
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02:37 14.06.2023 (обновлено: 10:49 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/gershkovich-1877925433.html
Конгресс США одобрил резолюцию с призывом к России освободить Гершковича
Конгресс США одобрил резолюцию с призывом к России освободить Гершковича - РИА Новости, 14.06.2023
Конгресс США одобрил резолюцию с призывом к России освободить Гершковича
Палата представителей США во вторник единодушно приняла резолюцию, призывающую Россию "немедленно освободить" обвиняемого в шпионаже корреспондента издания The... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T02:37
2023-06-14T10:49
россия
екатеринбург
сша
эван гершкович
пол уилан
джо байден
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Палата представителей США во вторник единодушно приняла резолюцию, призывающую Россию "немедленно освободить" обвиняемого в шпионаже корреспондента издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, свидетельствуют результаты голосования.В поддержку данной инициативы высказались 422 конгрессмена, против не проголосовал никто. Резолюция содержит призыв к администрации президента Джо Байдена поднимать вопрос о судьбе Гершковича во всех контактах с российскими властями, а также добиваться его немедленного освобождения.Как информирует газета Hill, на текущей неделе палата также проголосует по аналогичной резолюции с требованием к Москве освободить находящегося в заключении американца Пола Уилана.ФСБ России 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский районный суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.
https://ria.ru/20230523/gershkovich-1873753839.html
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россия, екатеринбург, сша, эван гершкович, пол уилан, джо байден, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), конгресс сша, в мире
Россия, Екатеринбург, США, Эван Гершкович, Пол Уилан, Джо Байден, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Конгресс США, В мире
Конгресс США одобрил резолюцию с призывом к России освободить Гершковича

Палата представителей США приняла резолюцию с призывом к России освободить Гершковича

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoКорреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович в Московском городском суде
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович в Московском городском суде. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Палата представителей США во вторник единодушно приняла резолюцию, призывающую Россию "немедленно освободить" обвиняемого в шпионаже корреспондента издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, свидетельствуют результаты голосования.
В поддержку данной инициативы высказались 422 конгрессмена, против не проголосовал никто. Резолюция содержит призыв к администрации президента Джо Байдена поднимать вопрос о судьбе Гершковича во всех контактах с российскими властями, а также добиваться его немедленного освобождения.
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Как информирует газета Hill, на текущей неделе палата также проголосует по аналогичной резолюции с требованием к Москве освободить находящегося в заключении американца Пола Уилана.
ФСБ России 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский районный суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".
Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.
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РоссияЕкатеринбургСШАЭван ГершковичПол УиланДжо БайденФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Конгресс СШАВ мире
 
 
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