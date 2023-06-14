https://ria.ru/20230614/gershkovich-1877925433.html

Конгресс США одобрил резолюцию с призывом к России освободить Гершковича

Конгресс США одобрил резолюцию с призывом к России освободить Гершковича - РИА Новости, 14.06.2023

Конгресс США одобрил резолюцию с призывом к России освободить Гершковича

Палата представителей США во вторник единодушно приняла резолюцию, призывающую Россию "немедленно освободить" обвиняемого в шпионаже корреспондента издания The... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T02:37

2023-06-14T02:37

2023-06-14T10:49

россия

екатеринбург

сша

эван гершкович

пол уилан

джо байден

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

конгресс сша

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ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Палата представителей США во вторник единодушно приняла резолюцию, призывающую Россию "немедленно освободить" обвиняемого в шпионаже корреспондента издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, свидетельствуют результаты голосования.В поддержку данной инициативы высказались 422 конгрессмена, против не проголосовал никто. Резолюция содержит призыв к администрации президента Джо Байдена поднимать вопрос о судьбе Гершковича во всех контактах с российскими властями, а также добиваться его немедленного освобождения.Как информирует газета Hill, на текущей неделе палата также проголосует по аналогичной резолюции с требованием к Москве освободить находящегося в заключении американца Пола Уилана.ФСБ России 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский районный суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.

https://ria.ru/20230523/gershkovich-1873753839.html

https://ria.ru/20230523/gershkovich-1873592364.html

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