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СМИ: Германия по указке США послала Путину сигнал по Украине - РИА Новости, 14.06.2023
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16:21 14.06.2023 (обновлено: 18:29 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/germaniya-1878098058.html
СМИ: Германия по указке США послала Путину сигнал по Украине
СМИ: Германия по указке США послала Путину сигнал по Украине - РИА Новости, 14.06.2023
СМИ: Германия по указке США послала Путину сигнал по Украине
Германия принимает у себя учения ВВС НАТО Air Defender 23, чтобы показать свою приверженность линии Вашингтона по украинскому конфликту, пишет обозреватель Соня РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T16:21
2023-06-14T18:29
в мире
германия
нато
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Германия принимает у себя учения ВВС НАТО Air Defender 23, чтобы показать свою приверженность линии Вашингтона по украинскому конфликту, пишет обозреватель Соня Альварес в статье для WirtschaftsWoche Heute."То, что сейчас Германия координирует Air Defender, свидетельствует не только о высоком лидерском потенциале республики. Этого хотят от нас и американские партнеры", — издание цитирует слова командующего ВВС Германии Инго Герхартца.По мнению автора, маневры альянса должны стать сигналом для российского лидера, демонстрирующим наращивание военной мощности НАТО в Европейском регионе при особой роли Берлина.Журналист полагает, что сейчас у канцлера Шольца появился шанс показать себя "с наилучшей стороны" перед Соединенными Штатами, которые неоднократно упрекали Германию в недостаточной военной помощи киевскому режиму.Учения Air Defender 23 пройдут в Германии с 12 по 23 июня. По данным бундесвера (ВС ФРГ), в них примут участие десять тысяч военных и 250 самолетов из 25 стран. Особое внимание будет уделено борьбе с беспилотниками и крылатыми ракетами возможного противника.
https://ria.ru/20230614/polsha-1878066099.html
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в мире, германия, нато
В мире, Германия, НАТО
СМИ: Германия по указке США послала Путину сигнал по Украине

WiWo: Германия хочет доказать преданность Киеву проведением учений НАТО Air Defender 23

© AP Photo / Olivier MatthysБаннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Германия принимает у себя учения ВВС НАТО Air Defender 23, чтобы показать свою приверженность линии Вашингтона по украинскому конфликту, пишет обозреватель Соня Альварес в статье для WirtschaftsWoche Heute.
"То, что сейчас Германия координирует Air Defender, свидетельствует не только о высоком лидерском потенциале республики. Этого хотят от нас и американские партнеры", — издание цитирует слова командующего ВВС Германии Инго Герхартца.
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По мнению автора, маневры альянса должны стать сигналом для российского лидера, демонстрирующим наращивание военной мощности НАТО в Европейском регионе при особой роли Берлина.
Журналист полагает, что сейчас у канцлера Шольца появился шанс показать себя "с наилучшей стороны" перед Соединенными Штатами, которые неоднократно упрекали Германию в недостаточной военной помощи киевскому режиму.
Учения Air Defender 23 пройдут в Германии с 12 по 23 июня. По данным бундесвера (ВС ФРГ), в них примут участие десять тысяч военных и 250 самолетов из 25 стран. Особое внимание будет уделено борьбе с беспилотниками и крылатыми ракетами возможного противника.
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