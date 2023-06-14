https://ria.ru/20230614/germaniya-1878098058.html

СМИ: Германия по указке США послала Путину сигнал по Украине

СМИ: Германия по указке США послала Путину сигнал по Украине - РИА Новости, 14.06.2023

СМИ: Германия по указке США послала Путину сигнал по Украине

Германия принимает у себя учения ВВС НАТО Air Defender 23, чтобы показать свою приверженность линии Вашингтона по украинскому конфликту, пишет обозреватель Соня РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T16:21

2023-06-14T16:21

2023-06-14T18:29

в мире

германия

нато

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Германия принимает у себя учения ВВС НАТО Air Defender 23, чтобы показать свою приверженность линии Вашингтона по украинскому конфликту, пишет обозреватель Соня Альварес в статье для WirtschaftsWoche Heute."То, что сейчас Германия координирует Air Defender, свидетельствует не только о высоком лидерском потенциале республики. Этого хотят от нас и американские партнеры", — издание цитирует слова командующего ВВС Германии Инго Герхартца.По мнению автора, маневры альянса должны стать сигналом для российского лидера, демонстрирующим наращивание военной мощности НАТО в Европейском регионе при особой роли Берлина.Журналист полагает, что сейчас у канцлера Шольца появился шанс показать себя "с наилучшей стороны" перед Соединенными Штатами, которые неоднократно упрекали Германию в недостаточной военной помощи киевскому режиму.Учения Air Defender 23 пройдут в Германии с 12 по 23 июня. По данным бундесвера (ВС ФРГ), в них примут участие десять тысяч военных и 250 самолетов из 25 стран. Особое внимание будет уделено борьбе с беспилотниками и крылатыми ракетами возможного противника.

https://ria.ru/20230614/polsha-1878066099.html

https://ria.ru/20230613/moment-1877909494.html

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в мире, германия, нато