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Набсовет ФРТ решил выплатить компенсации еще почти 200 обманутым дольщикам - РИА Новости, 14.06.2023
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11:17 14.06.2023 (обновлено: 11:18 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/frt-1877980539.html
Набсовет ФРТ решил выплатить компенсации еще почти 200 обманутым дольщикам
Набсовет ФРТ решил выплатить компенсации еще почти 200 обманутым дольщикам - РИА Новости, 14.06.2023
Набсовет ФРТ решил выплатить компенсации еще почти 200 обманутым дольщикам
Наблюдательный совет Фонда развития территорий (ФРТ) принял решение о выплате денежных компенсаций на общую сумму 843,5 миллиона рублей 195 обманутым дольщикам... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T11:17
2023-06-14T11:18
фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)
россия
жилье
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Наблюдательный совет Фонда развития территорий (ФРТ) принял решение о выплате денежных компенсаций на общую сумму 843,5 миллиона рублей 195 обманутым дольщикам в Московской области и Калмыкии, сообщила пресс-служба организации."Наблюдательный совет принял решение выплатить гражданам компенсации по 19 проблемным домам, которые так и не были достроены. Объекты расположены в двух регионах: Московской области и Республике Калмыкия. За денежным возмещением смогут обратиться 195 человек. Для этого в бюджете зарезервировано более 843,5 миллиона рублей", - приводятся в сообщении слова председателя наблюдательного совета Фонда развития территорий, вице-премьера России Марата Хуснуллина.Речь идет о 18 домах застройщика "ЦСТ-Гермес" в деревне Лопотово в Солнечногорском районе Московской области и одном доме компании "Ново-Строй" в Элисте.ФРТ использует два механизма восстановления прав обманутых дольщиков: завершение строительства проблемного объекта и выплата компенсации тех средств, которые граждане вложили в строительство объекта, впоследствии признанного проблемным."Всего на сегодняшний день по решениям наблюдательного совета фонда о выплатах восстановлены права 44 тысяч дольщиков. Они получили компенсации на общую сумму 116,9 миллиарда рублей", - цитирует пресс-служба генерального директора Фонда развития территорий Ильшата Шагиахметова.Наибольшее количество пострадавших граждан - участников долевого строительства, чьи права были восстановлены путем выплаты компенсаций, проживают в Московской, Саратовской и Ленинградской областях, а также Башкортостане и Красноярском крае.Всего в 2019-2023 годах усилиями фонда и региональных властей была оказана помощь более чем 170 тысячам граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Сейчас в России остается еще около 80 тысяч обманутых дольщиков. Примерно половине из них планируется выплатить денежные компенсации, для остальных - достроят жилье."Таким образом, в основном проблему с обманутыми дольщиками планируется решить в 2023 году. Проблемы еще порядка 10 тысяч граждан на спорных объектах решат в 2024 году. Некоторые спорные моменты могут перенести на 2025 год", - говорится в сообщении.Фонд развития территорий создан путем объединения Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства и Фонда содействия реформированию ЖКХ. К целям деятельности фонда относятся создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, содействие модернизации ЖКХ, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий, сокращение жилищного фонда, непригодного для проживания.
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фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков), россия, жилье
Фонд развития территорий (ранее - Фонд защиты прав дольщиков), Россия, Жилье

Набсовет ФРТ решил выплатить компенсации еще почти 200 обманутым дольщикам

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Наблюдательный совет Фонда развития территорий (ФРТ) принял решение о выплате денежных компенсаций на общую сумму 843,5 миллиона рублей 195 обманутым дольщикам в Московской области и Калмыкии, сообщила пресс-служба организации.
"Наблюдательный совет принял решение выплатить гражданам компенсации по 19 проблемным домам, которые так и не были достроены. Объекты расположены в двух регионах: Московской области и Республике Калмыкия. За денежным возмещением смогут обратиться 195 человек. Для этого в бюджете зарезервировано более 843,5 миллиона рублей", - приводятся в сообщении слова председателя наблюдательного совета Фонда развития территорий, вице-премьера России Марата Хуснуллина.
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Речь идет о 18 домах застройщика "ЦСТ-Гермес" в деревне Лопотово в Солнечногорском районе Московской области и одном доме компании "Ново-Строй" в Элисте.
ФРТ использует два механизма восстановления прав обманутых дольщиков: завершение строительства проблемного объекта и выплата компенсации тех средств, которые граждане вложили в строительство объекта, впоследствии признанного проблемным.
"Всего на сегодняшний день по решениям наблюдательного совета фонда о выплатах восстановлены права 44 тысяч дольщиков. Они получили компенсации на общую сумму 116,9 миллиарда рублей", - цитирует пресс-служба генерального директора Фонда развития территорий Ильшата Шагиахметова.
Наибольшее количество пострадавших граждан - участников долевого строительства, чьи права были восстановлены путем выплаты компенсаций, проживают в Московской, Саратовской и Ленинградской областях, а также Башкортостане и Красноярском крае.
Всего в 2019-2023 годах усилиями фонда и региональных властей была оказана помощь более чем 170 тысячам граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Сейчас в России остается еще около 80 тысяч обманутых дольщиков. Примерно половине из них планируется выплатить денежные компенсации, для остальных - достроят жилье.
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"Таким образом, в основном проблему с обманутыми дольщиками планируется решить в 2023 году. Проблемы еще порядка 10 тысяч граждан на спорных объектах решат в 2024 году. Некоторые спорные моменты могут перенести на 2025 год", - говорится в сообщении.
Фонд развития территорий создан путем объединения Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства и Фонда содействия реформированию ЖКХ. К целям деятельности фонда относятся создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, содействие модернизации ЖКХ, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий, сокращение жилищного фонда, непригодного для проживания.
 
Фонд развития территорий (ранее - Фонд защиты прав дольщиков)РоссияЖилье
 
 
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