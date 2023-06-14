https://ria.ru/20230614/fond-1878025942.html

Фонд "Защитников Отечества" начал работу с участниками СВО в Адыгее

Фонд "Защитников Отечества" начал работу с участниками СВО в Адыгее - РИА Новости, 14.06.2023

Фонд "Защитников Отечества" начал работу с участниками СВО в Адыгее

Филиал фонда "Защитники Отечества" в Адыгее принял в работу первые обращения бойцов СВО, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T13:40

2023-06-14T13:40

2023-06-14T13:40

республика адыгея

республика адыгея

мурат кумпилов

сво

спецоперация

фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"

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МАЙКОП, 14 июн – РИА Новости. Филиал фонда "Защитники Отечества" в Адыгее принял в работу первые обращения бойцов СВО, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Руководитель недавно открывшегося в Адыгее филиала госфонда "Защитники Отечества" Аслан Потоков проинформировал республиканский кабмин о начале работы подразделения."В учреждение уже поступило около 70 обращений, основная часть которых касается установления статуса ветерана боевых действий, решения социально-бытовых вопросов", - говорится в сообщении со ссылкой на данные Потокова.Он уточнил, что поднятые в обращениях вопросы отрабатываются во взаимодействии с министерством труда и социального развития республики, а также главами муниципалитетов."Нужна системная работа. За каждой семьёй наших воинов закреплены соцработники, составлены социальные карты. Главы территорий должны видеть нужды подопечных и оперативно помогать им в решении всех вопросов. Кроме того – получайте обратную связь от самих бойцов, чтобы понимать, что им необходимо. Нужно мобилизовать все силы, все ресурсы республики, чтобы поддержать тех, кто находится на передовой, и их семьи", – отметил в ходе заседания кабмина глава Адыгеи Мурат Кумпилов, комментируя информацию о начале работы филиала.Он также отметил, что в республике сегодня внедрены все федеральные меры поддержки бойцов и их близких, а также ряд региональных льгот. Кроме того, власти сейчас прорабатывают дополнительные меры господдержки.Деятельность фонда ведется за счет средств федерального бюджета, добровольных взносов и пожертвований. Среди задач организации – оказание психологической и бесплатной юридической помощи, содействие в получении и восстановлении документов, помощь в социальной адаптации и трудоустройстве военных, а также оказание помощи семьям погибших военнослужащих.

https://ria.ru/20230519/zdanie-1872921784.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

республика адыгея, мурат кумпилов, сво, спецоперация, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"