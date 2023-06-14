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Фонд "Защитников Отечества" начал работу с участниками СВО в Адыгее - РИА Новости, 14.06.2023
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Республика Адыгея
 
13:40 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/fond-1878025942.html
Фонд "Защитников Отечества" начал работу с участниками СВО в Адыгее
Фонд "Защитников Отечества" начал работу с участниками СВО в Адыгее - РИА Новости, 14.06.2023
Фонд "Защитников Отечества" начал работу с участниками СВО в Адыгее
Филиал фонда "Защитники Отечества" в Адыгее принял в работу первые обращения бойцов СВО, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T13:40
2023-06-14T13:40
республика адыгея
республика адыгея
мурат кумпилов
сво
спецоперация
фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
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МАЙКОП, 14 июн – РИА Новости. Филиал фонда "Защитники Отечества" в Адыгее принял в работу первые обращения бойцов СВО, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Руководитель недавно открывшегося в Адыгее филиала госфонда "Защитники Отечества" Аслан Потоков проинформировал республиканский кабмин о начале работы подразделения."В учреждение уже поступило около 70 обращений, основная часть которых касается установления статуса ветерана боевых действий, решения социально-бытовых вопросов", - говорится в сообщении со ссылкой на данные Потокова.Он уточнил, что поднятые в обращениях вопросы отрабатываются во взаимодействии с министерством труда и социального развития республики, а также главами муниципалитетов."Нужна системная работа. За каждой семьёй наших воинов закреплены соцработники, составлены социальные карты. Главы территорий должны видеть нужды подопечных и оперативно помогать им в решении всех вопросов. Кроме того – получайте обратную связь от самих бойцов, чтобы понимать, что им необходимо. Нужно мобилизовать все силы, все ресурсы республики, чтобы поддержать тех, кто находится на передовой, и их семьи", – отметил в ходе заседания кабмина глава Адыгеи Мурат Кумпилов, комментируя информацию о начале работы филиала.Он также отметил, что в республике сегодня внедрены все федеральные меры поддержки бойцов и их близких, а также ряд региональных льгот. Кроме того, власти сейчас прорабатывают дополнительные меры господдержки.Деятельность фонда ведется за счет средств федерального бюджета, добровольных взносов и пожертвований. Среди задач организации – оказание психологической и бесплатной юридической помощи, содействие в получении и восстановлении документов, помощь в социальной адаптации и трудоустройстве военных, а также оказание помощи семьям погибших военнослужащих.
https://ria.ru/20230519/zdanie-1872921784.html
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республика адыгея, мурат кумпилов, сво, спецоперация, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
Республика Адыгея, Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, СВО, Спецоперация, Фонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества"

Фонд "Защитников Отечества" начал работу с участниками СВО в Адыгее

© Фото : Пресс-служба Главы Республики АдыгеяГлава Адыгеи Мурат Кумпилов на заседании, где обсуждалась поддержка участников СВО и их семей
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на заседании, где обсуждалась поддержка участников СВО и их семей - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© Фото : Пресс-служба Главы Республики Адыгея
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на заседании, где обсуждалась поддержка участников СВО и их семей
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МАЙКОП, 14 июн – РИА Новости. Филиал фонда "Защитники Отечества" в Адыгее принял в работу первые обращения бойцов СВО, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Руководитель недавно открывшегося в Адыгее филиала госфонда "Защитники Отечества" Аслан Потоков проинформировал республиканский кабмин о начале работы подразделения.
«
"В учреждение уже поступило около 70 обращений, основная часть которых касается установления статуса ветерана боевых действий, решения социально-бытовых вопросов", - говорится в сообщении со ссылкой на данные Потокова.
Он уточнил, что поднятые в обращениях вопросы отрабатываются во взаимодействии с министерством труда и социального развития республики, а также главами муниципалитетов.
«
"Нужна системная работа. За каждой семьёй наших воинов закреплены соцработники, составлены социальные карты. Главы территорий должны видеть нужды подопечных и оперативно помогать им в решении всех вопросов. Кроме того – получайте обратную связь от самих бойцов, чтобы понимать, что им необходимо. Нужно мобилизовать все силы, все ресурсы республики, чтобы поддержать тех, кто находится на передовой, и их семьи", – отметил в ходе заседания кабмина глава Адыгеи Мурат Кумпилов, комментируя информацию о начале работы филиала.
Он также отметил, что в республике сегодня внедрены все федеральные меры поддержки бойцов и их близких, а также ряд региональных льгот. Кроме того, власти сейчас прорабатывают дополнительные меры господдержки.
Деятельность фонда ведется за счет средств федерального бюджета, добровольных взносов и пожертвований. Среди задач организации – оказание психологической и бесплатной юридической помощи, содействие в получении и восстановлении документов, помощь в социальной адаптации и трудоустройстве военных, а также оказание помощи семьям погибших военнослужащих.
Власти Адыгеи рассказали о здании, где разместят фонд Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Власти Адыгеи рассказали о здании, где разместят фонд "Защитники Отечества"
19 мая, 14:04
 
Республика АдыгеяРеспублика АдыгеяМурат КумпиловСВОСпецоперацияФонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества"
 
 
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