https://ria.ru/20230614/finansirovanie-1878027354.html

В ЕС заявили о намерении ограничить финансирование Косово

В ЕС заявили о намерении ограничить финансирование Косово - РИА Новости, 14.06.2023

В ЕС заявили о намерении ограничить финансирование Косово

ЕС намерен ограничить финансирование Косово и прекратить визиты на высоком уровне из-за отказа содействовать деэскалации, сообщил на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T13:19

2023-06-14T13:19

2023-06-14T13:39

в мире

косово

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875002195_0:72:3071:1799_1920x0_80_0_0_6b133727ce043fbcdb6451ce5daf3c97.jpg

БРЮССЕЛЬ, 14 июн - РИА Новости. ЕС намерен ограничить финансирование Косово и прекратить визиты на высоком уровне из-за отказа содействовать деэскалации, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано."Несмотря на наши призывы, премьер-министр (Альбин) Курти не сумел принять решительные меры и шаги для деэскалации… ЕС подготовил ряд мер, которые могут быть приняты незамедлительно", - сообщил он.По словам Стано, эти меры предусматривают "приостановку визитов на высоком уровне, контактов и мероприятий, а также финансового сотрудничества с Косово".Он напомнил, что ЕС призвал косовские власти и Сербию способствовать деэскалации, пригрозив в противном случае негативными последствиями.Представитель внешней службы ЕС указал, что предложенные меры против Косово не являются санкциями и могут быть отменены в случае, если косовские власти предпримут необходимые шаги.Стано также не исключил, что ограничения могут быть приняты и в отношении Сербии, если она не будет способствовать деэскалации.

https://ria.ru/20230606/soglasheniya-1876468179.html

https://ria.ru/20230607/kosovo-1876714974.html

косово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, косово, евросоюз