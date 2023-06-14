https://ria.ru/20230614/finansirovanie-1878027354.html
В ЕС заявили о намерении ограничить финансирование Косово
В ЕС заявили о намерении ограничить финансирование Косово - РИА Новости, 14.06.2023
В ЕС заявили о намерении ограничить финансирование Косово
ЕС намерен ограничить финансирование Косово и прекратить визиты на высоком уровне из-за отказа содействовать деэскалации, сообщил на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T13:19
2023-06-14T13:19
2023-06-14T13:39
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евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 14 июн - РИА Новости. ЕС намерен ограничить финансирование Косово и прекратить визиты на высоком уровне из-за отказа содействовать деэскалации, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано."Несмотря на наши призывы, премьер-министр (Альбин) Курти не сумел принять решительные меры и шаги для деэскалации… ЕС подготовил ряд мер, которые могут быть приняты незамедлительно", - сообщил он.По словам Стано, эти меры предусматривают "приостановку визитов на высоком уровне, контактов и мероприятий, а также финансового сотрудничества с Косово".Он напомнил, что ЕС призвал косовские власти и Сербию способствовать деэскалации, пригрозив в противном случае негативными последствиями.Представитель внешней службы ЕС указал, что предложенные меры против Косово не являются санкциями и могут быть отменены в случае, если косовские власти предпримут необходимые шаги.Стано также не исключил, что ограничения могут быть приняты и в отношении Сербии, если она не будет способствовать деэскалации.
https://ria.ru/20230606/soglasheniya-1876468179.html
https://ria.ru/20230607/kosovo-1876714974.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, косово, евросоюз
В ЕС заявили о намерении ограничить финансирование Косово
Представитель ЕС: Союз ограничит финансирование Косово из-за отсутствия деэскалации
БРЮССЕЛЬ, 14 июн - РИА Новости. ЕС намерен ограничить финансирование Косово и прекратить визиты на высоком уровне из-за отказа содействовать деэскалации, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.
"Несмотря на наши призывы, премьер-министр (Альбин) Курти не сумел принять решительные меры и шаги для деэскалации… ЕС подготовил ряд мер, которые могут быть приняты незамедлительно", - сообщил он.
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По словам Стано, эти меры предусматривают "приостановку визитов на высоком уровне, контактов и мероприятий, а также финансового сотрудничества с Косово".
Он напомнил, что ЕС призвал косовские власти и Сербию
способствовать деэскалации, пригрозив в противном случае негативными последствиями.
Представитель внешней службы ЕС указал, что предложенные меры против Косово не являются санкциями и могут быть отменены в случае, если косовские власти предпримут необходимые шаги.
Стано также не исключил, что ограничения могут быть приняты и в отношении Сербии, если она не будет способствовать деэскалации.
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