https://ria.ru/20230614/farmasintez-1878161559.html

Калужская область подписала соглашения с "Фармасинтез"

Калужская область подписала соглашения с "Фармасинтез" - РИА Новости, 14.06.2023

Калужская область подписала соглашения с "Фармасинтез"

Калужская область в рамках Петербургского международного экономического форума подписала сразу три соглашения с ООО "Фармасинтез-Калуга" на сумму в 20... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T19:33

2023-06-14T19:33

2023-06-14T19:33

калужская область

калужская область

россия

иркутск

владимир путин

владислав шапша

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КАЛУГА, 14 июн – РИА Новости. Калужская область в рамках Петербургского международного экономического форума подписала сразу три соглашения с ООО "Фармасинтез-Калуга" на сумму в 20 миллиардов рублей, сообщает правительство Калужской области. Сообщается, что в рамках двух инвестиционных соглашений к 2027 году в области планируется построить заводы по производству активных фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм. Объем инвестиций составит порядка 7,5 миллиарда рублей, будет создано 360 рабочих мест, информирует областное правительство. Итогом подписанного соглашения о намерениях станет реализация проекта строительства крупнейшего комплекса по производству активных фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм. На территории индустриального парка "Воротынск" будет возведено 19 производственных и вспомогательных сооружений. Инвестиции в проект составят более 20 миллиардов рублей. До 2032 года планируется создать 2000 рабочих мест. Губернатор Калужской области Владислав Шапша назвал подписание соглашений "важнейшим экономическим событием". "Президент России Владимир Путин четко обозначил задачи: увеличивать выпуск российских субстанций, повысить долю отечественных препаратов на внутреннем рынке, укрепить национальную независимость от зарубежных поставщиков. Фармкластер в Калужской области – это порядка 70 предприятий, которые выпускают более 230 видов готовых лекарственных средств. И сегодня он пополнился самым крупным резидентом", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства. По словам вице-президента "Фармасинтеза" Олега Астафурова, выбор компании пал на Калужскую область, потому что "здесь развит фармацевтический кластер, работает сильная команда". Кластер "Фармацевтика, биотехнологии и биомедицина" в Калужской области был основан в 2011 году и за короткий срок стал одним из самых успешных в стране. Сегодня кластер объединяет 66 участников, в их числе международные и российские компании. За 10 лет объем производства фармацевтического кластера увеличился в 14 раз – с 5 миллиардов рублей в 2012 году до 70,1 миллиарда рублей в 2022 году. В регионе продолжается активная политика по привлечению новых инвесторов. Группа компаний "Фармасинтез" является одним из крупнейших в России производителем социально значимых лекарств. Портфель препаратов - более 250 наименований. Производственные мощности представлены пятью современными высокотехнологичными заводами: в Иркутске, Уссурийске, Санкт-Петербурге, Братске, Тюмени. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230614/turizm-1877993814.html

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калужская область, россия, иркутск, владимир путин, владислав шапша