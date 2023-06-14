https://ria.ru/20230614/f-22-1878171577.html
В Пентагоне заявили, что США отправили F-22 на Ближний Восток из-за России
В Пентагоне заявили, что США отправили F-22 на Ближний Восток из-за России - РИА Новости, 14.06.2023
В Пентагоне заявили, что США отправили F-22 на Ближний Восток из-за России
США перебросили на Ближний Восток истребители пятого поколения F-22 из-за возросшей активности в регионе ВВС РФ, сообщили в пресс-релизе центральное... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T20:35
2023-06-14T20:35
2023-06-14T20:35
сша
ближний восток
министерство обороны сша
f-22
россия
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ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. США перебросили на Ближний Восток истребители пятого поколения F-22 из-за возросшей активности в регионе ВВС РФ, сообщили в пресс-релизе центральное командование Пентагона. "F-22 Raptor ВВС США развернуты в зоне ответственности Центрального командования... вследствие все более небезопасного и непрофессионального поведения российских самолетов в регионе", - говорится в пресс-релизе. В марте глава центрального командования Майкл Курилла заявил, что американские военные наблюдают "значительный всплеск" случаев "небезопасного поведения" российской авиации в Сирии. Самолеты, по его словам, стали летать с вооружением над американскими базами в этой стране.
https://ria.ru/20230104/mid-1843003698.html
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сша, ближний восток, министерство обороны сша, f-22, россия
США, Ближний Восток, Министерство обороны США, F-22, Россия
В Пентагоне заявили, что США отправили F-22 на Ближний Восток из-за России
Пентагон: США перебросили F-22 на Ближний Восток из-за возросшей активности ВВС России