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Европа нуждается в новой системе безопасности, заявил посол КНР в России - РИА Новости, 14.06.2023
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06:04 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/evropa-1877934138.html
Европа нуждается в новой системе безопасности, заявил посол КНР в России
Европа нуждается в новой системе безопасности, заявил посол КНР в России - РИА Новости, 14.06.2023
Европа нуждается в новой системе безопасности, заявил посол КНР в России
Кризис на Украине – это взрыв противоречий в сфере управления безопасностью в Европе, необходимо искать и выстраивать эффективную и устойчивую систему... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T06:04
2023-06-14T06:04
в мире
европа
украина
китай
чжан ханьхуэй
ли хуэй
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Кризис на Украине – это взрыв противоречий в сфере управления безопасностью в Европе, необходимо искать и выстраивать эффективную и устойчивую систему европейской безопасности, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. "Кризис на Украине имеет сложные исторические предпосылки и реальные причины. По сути, это взрыв противоречий в сфере управления безопасностью в Европе. Панацеи для выхода из кризиса не существует. Невозможно лечить только симптомы, не обращая внимания на причины болезни. Необходимо смотреть в корень проблемы и исходя из этого искать пути ее решения, выстраивать сбалансированную, эффективную, устойчивую систему европейской безопасности, которая обеспечит Европе долгосрочную стабильность", - заявил посол КНР. Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй с 15 по 28 мая совершил европейское турне, в ходе которого посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, Бельгию и Россию, где обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию украинского кризиса. Власти Китая в феврале предложили свой план урегулирования конфликта Москвы и Киева. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.
https://ria.ru/20230614/uregulirovanie-1877928284.html
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в мире, европа, украина, китай, чжан ханьхуэй, ли хуэй
В мире, Европа, Украина, Китай, Чжан Ханьхуэй, Ли Хуэй
Европа нуждается в новой системе безопасности, заявил посол КНР в России

Посол КНР в России Чжан: Европе необходимо искать и выстраивать новую систему безопасности

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй
Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Кризис на Украине – это взрыв противоречий в сфере управления безопасностью в Европе, необходимо искать и выстраивать эффективную и устойчивую систему европейской безопасности, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
"Кризис на Украине имеет сложные исторические предпосылки и реальные причины. По сути, это взрыв противоречий в сфере управления безопасностью в Европе. Панацеи для выхода из кризиса не существует. Невозможно лечить только симптомы, не обращая внимания на причины болезни. Необходимо смотреть в корень проблемы и исходя из этого искать пути ее решения, выстраивать сбалансированную, эффективную, устойчивую систему европейской безопасности, которая обеспечит Европе долгосрочную стабильность", - заявил посол КНР.
Чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики (КНР) в РФ Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Китайский дипломат оценил реакцию Запада на мирный план Пекина по Украине
Вчера, 03:54
Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй с 15 по 28 мая совершил европейское турне, в ходе которого посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, Бельгию и Россию, где обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию украинского кризиса. Власти Китая в феврале предложили свой план урегулирования конфликта Москвы и Киева. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.
 
В миреЕвропаУкраинаКитайЧжан ХаньхуэйЛи Хуэй
 
 
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