https://ria.ru/20230614/evropa-1877934138.html

Европа нуждается в новой системе безопасности, заявил посол КНР в России

Европа нуждается в новой системе безопасности, заявил посол КНР в России - РИА Новости, 14.06.2023

Европа нуждается в новой системе безопасности, заявил посол КНР в России

Кризис на Украине – это взрыв противоречий в сфере управления безопасностью в Европе, необходимо искать и выстраивать эффективную и устойчивую систему... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T06:04

2023-06-14T06:04

2023-06-14T06:04

в мире

европа

украина

китай

чжан ханьхуэй

ли хуэй

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Кризис на Украине – это взрыв противоречий в сфере управления безопасностью в Европе, необходимо искать и выстраивать эффективную и устойчивую систему европейской безопасности, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. "Кризис на Украине имеет сложные исторические предпосылки и реальные причины. По сути, это взрыв противоречий в сфере управления безопасностью в Европе. Панацеи для выхода из кризиса не существует. Невозможно лечить только симптомы, не обращая внимания на причины болезни. Необходимо смотреть в корень проблемы и исходя из этого искать пути ее решения, выстраивать сбалансированную, эффективную, устойчивую систему европейской безопасности, которая обеспечит Европе долгосрочную стабильность", - заявил посол КНР. Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй с 15 по 28 мая совершил европейское турне, в ходе которого посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, Бельгию и Россию, где обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию украинского кризиса. Власти Китая в феврале предложили свой план урегулирования конфликта Москвы и Киева. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.

https://ria.ru/20230614/uregulirovanie-1877928284.html

европа

украина

китай

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в мире, европа, украина, китай, чжан ханьхуэй, ли хуэй