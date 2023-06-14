Европа нуждается в новой системе безопасности, заявил посол КНР в России
Посол КНР в России Чжан: Европе необходимо искать и выстраивать новую систему безопасности
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй
Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Кризис на Украине – это взрыв противоречий в сфере управления безопасностью в Европе, необходимо искать и выстраивать эффективную и устойчивую систему европейской безопасности, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
"Кризис на Украине имеет сложные исторические предпосылки и реальные причины. По сути, это взрыв противоречий в сфере управления безопасностью в Европе. Панацеи для выхода из кризиса не существует. Невозможно лечить только симптомы, не обращая внимания на причины болезни. Необходимо смотреть в корень проблемы и исходя из этого искать пути ее решения, выстраивать сбалансированную, эффективную, устойчивую систему европейской безопасности, которая обеспечит Европе долгосрочную стабильность", - заявил посол КНР.
Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй с 15 по 28 мая совершил европейское турне, в ходе которого посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, Бельгию и Россию, где обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию украинского кризиса. Власти Китая в феврале предложили свой план урегулирования конфликта Москвы и Киева. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.