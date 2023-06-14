https://ria.ru/20230614/eksport-1878117930.html
РЭЦ поддержал экспорт из России в Киргизию на $370 млн
РЭЦ поддержал экспорт из России в Киргизию на $370 млн - РИА Новости, 14.06.2023
РЭЦ поддержал экспорт из России в Киргизию на $370 млн
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) с 2022 года поддержал экспорт из РФ в Киргизию на 370 миллионов долларов, сообщил на ПМЭФ-2023 директор по развитию... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T17:05
2023-06-14T17:05
2023-06-14T17:05
пмэф-2023
киргизия
россия
фонд "росконгресс"
экономика
российский экспортный центр (рэц)
пмэф
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) с 2022 года поддержал экспорт из РФ в Киргизию на 370 миллионов долларов, сообщил на ПМЭФ-2023 директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко."Беспрецедентный рост совместных проектов наглядно демонстрирует реальный интерес российского и киргизского бизнеса к сотрудничеству. Более 370 миллионов долларов российского экспорта в Республику Кыргызстан направлено с использованием услуг и решений Группы РЭЦ", - рассказал Прохоренко на сессии "Россия–Кыргызстан: расширение экономического партнерства".С 2022 года Россия и Киргизия запустили несколько совместных проектов по локализации и модернизации производства, в том числе при поддержке финансовых и страховых инструментов Группы РЭЦ. Активно создавались совместные проекты с Российско-Киргизским фондом развития по совместному финансированию создания новых производств в различных отраслях в республике. Для эффективной реализации данных проектов российские компании перестраивают свои производственные цепочки, оптимально используя логистические возможности Киргизии.Еще в 2022 году на межрегиональном форуме в Бишкеке РЭЦ было подписано соглашение о взаимопонимании и сотрудничестве с Национальным агентством по инвестициям при президенте Киргизии и ОАО "Кыргыз почтасы", ведется проработка вопросов сотрудничества в области логистики и развития электронной торговли. Данный шаг дал импульс для роста межрегионального сотрудничества. В этом году запланировано более 10 региональных бизнес миссий в республику, рассказал Прохоренко.Российский экспортный центр и Фонд "Росконгресс" реализуют программу "Сделано в России", куда входит система добровольной сертификации "Сделано в России" и поддержка национального бренда Made in Russia.Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киргизия, россия, фонд "росконгресс", экономика, российский экспортный центр (рэц), пмэф
ПМЭФ-2023, Киргизия, Россия, Фонд "Росконгресс", Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), ПМЭФ
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) с 2022 года поддержал экспорт из РФ в Киргизию на 370 миллионов долларов, сообщил на ПМЭФ-2023 директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко.
"Беспрецедентный рост совместных проектов наглядно демонстрирует реальный интерес российского и киргизского бизнеса к сотрудничеству. Более 370 миллионов долларов российского экспорта в Республику Кыргызстан направлено с использованием услуг и решений Группы РЭЦ", - рассказал Прохоренко на сессии "Россия–Кыргызстан: расширение экономического партнерства".
С 2022 года Россия и Киргизия запустили несколько совместных проектов по локализации и модернизации производства, в том числе при поддержке финансовых и страховых инструментов Группы РЭЦ. Активно создавались совместные проекты с Российско-Киргизским фондом развития по совместному финансированию создания новых производств в различных отраслях в республике. Для эффективной реализации данных проектов российские компании перестраивают свои производственные цепочки, оптимально используя логистические возможности Киргизии.
Еще в 2022 году на межрегиональном форуме в Бишкеке РЭЦ было подписано соглашение о взаимопонимании и сотрудничестве с Национальным агентством по инвестициям при президенте Киргизии и ОАО "Кыргыз почтасы", ведется проработка вопросов сотрудничества в области логистики и развития электронной торговли. Данный шаг дал импульс для роста межрегионального сотрудничества. В этом году запланировано более 10 региональных бизнес миссий в республику, рассказал Прохоренко.
Музы экспорта: на ПМЭФ-2023 представили новый образ российского экспорта
Российский экспортный центр и Фонд "Росконгресс" реализуют программу "Сделано в России", куда входит система добровольной сертификации "Сделано в России" и поддержка национального бренда Made in Russia.
Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.