https://ria.ru/20230614/eksport-1877929882.html

Вице-премьер Абрамченко спрогнозировала рост экспорта российского АПК

Вице-премьер Абрамченко спрогнозировала рост экспорта российского АПК - РИА Новости, 14.06.2023

Вице-премьер Абрамченко спрогнозировала рост экспорта российского АПК

Экспорт продукции агропромышленного комплекса России по итогам 2022 года прибавил больше 10% к 2021 году, такой же рост возможен и по итогам этого года,... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T04:22

2023-06-14T04:22

2023-06-14T10:15

пмэф-2023

россия

экономика

виктория абрамченко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Экспорт продукции агропромышленного комплекса России по итогам 2022 года прибавил больше 10% к 2021 году, такой же рост возможен и по итогам этого года, несмотря на остановки поставок в недружественные страны, рассказала в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ вице-премьер Виктория Абрамченко. "Вообще по географии экспорта по дружественным странам рост очень хороший, и тут мы чувствуем себя уверенно. То есть фактически закрытие торговых отношений с недружественными странами агроэкспорт не остановило, мы нарастили поставки и в рублевом, и в физическом выражении", - рассказала она. Абрамченко напомнила, что в 2022 году российский экспорт АПК превысил 41,5 миллиарда долларов, что на 12% выше показателя 2021 года - 37,1 миллиарда долларов. "И в 2023 году тенденция хорошая", - полагает она. "Я думаю, да", - ответила вице-премьер на вопрос, возможен ли в этом году сопоставимый с прошлым годом рост экспорта продукции АПК более чем на 10%. Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума. Читайте полный текст интервью Виктории Абрамченко >>

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россия, экономика, виктория абрамченко