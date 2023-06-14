https://ria.ru/20230614/ekonomika-1877936253.html

Греф усомнился в возможности быстрой перестройки российской экономики

Греф усомнился в возможности быстрой перестройки российской экономики - РИА Новости, 14.06.2023

Греф усомнился в возможности быстрой перестройки российской экономики

Экономика России была сильно интегрирована в мировую и быстрая ее перестройка невозможна, такое мнение выразил глава Сбербанка Герман Греф. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T06:52

2023-06-14T06:52

2023-06-14T10:22

экономика

россия

герман греф

сбербанк россии

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Экономика России была сильно интегрирована в мировую и быстрая ее перестройка невозможна, такое мнение выразил глава Сбербанка Герман Греф."Российская экономика вообще очень сильно интегрирована в мировую экономику, и перестроить ее в короткий срок невозможно, да и не нужно", — сказал он в интервью РБК, отвечая на вопрос о переориентации сырьевого экспорта с Запада на Восток.Россия, отметил Греф, производит целый ряд товаров в объеме, излишнем для внутреннего рынка, поэтому она останется страной, ориентированной на экспорт.Вопрос заключается в том, насколько удастся воспользоваться потенциалом внутреннего спроса, в том числе за счет ухода с российского рынка традиционных поставщиков, добавил глава Сбербанка.Греф также спрогнозировал, что ВВП России в текущем году может вырасти на два процента, при этом дефицит бюджета сложится на уровне два-три процента. А уже в течение двух лет экономика восстановится до прежних объемов и показателей своего развития, полагает он.

https://ria.ru/20230614/banki-1877921638.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, россия, герман греф, сбербанк россии