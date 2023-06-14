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Греф усомнился в возможности быстрой перестройки российской экономики - РИА Новости, 14.06.2023
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06:52 14.06.2023 (обновлено: 10:22 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/ekonomika-1877936253.html
Греф усомнился в возможности быстрой перестройки российской экономики
Греф усомнился в возможности быстрой перестройки российской экономики - РИА Новости, 14.06.2023
Греф усомнился в возможности быстрой перестройки российской экономики
Экономика России была сильно интегрирована в мировую и быстрая ее перестройка невозможна, такое мнение выразил глава Сбербанка Герман Греф. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T06:52
2023-06-14T10:22
экономика
россия
герман греф
сбербанк россии
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Экономика России была сильно интегрирована в мировую и быстрая ее перестройка невозможна, такое мнение выразил глава Сбербанка Герман Греф.&quot;Российская экономика вообще очень сильно интегрирована в мировую экономику, и перестроить ее в короткий срок невозможно, да и не нужно&quot;, — сказал он в интервью РБК, отвечая на вопрос о переориентации сырьевого экспорта с Запада на Восток.Россия, отметил Греф, производит целый ряд товаров в объеме, излишнем для внутреннего рынка, поэтому она останется страной, ориентированной на экспорт.Вопрос заключается в том, насколько удастся воспользоваться потенциалом внутреннего спроса, в том числе за счет ухода с российского рынка традиционных поставщиков, добавил глава Сбербанка.Греф также спрогнозировал, что ВВП России в текущем году может вырасти на два процента, при этом дефицит бюджета сложится на уровне два-три процента. А уже в течение двух лет экономика восстановится до прежних объемов и показателей своего развития, полагает он.
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экономика, россия, герман греф, сбербанк россии
Экономика, Россия, Герман Греф, Сбербанк России
Греф усомнился в возможности быстрой перестройки российской экономики

Глава Сбербанка Греф заявил о невозможности быстрой перестройки экономики России

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПрезидент, председатель правления Сбербанка Герман Греф
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Экономика России была сильно интегрирована в мировую и быстрая ее перестройка невозможна, такое мнение выразил глава Сбербанка Герман Греф.
«

"Российская экономика вообще очень сильно интегрирована в мировую экономику, и перестроить ее в короткий срок невозможно, да и не нужно", — сказал он в интервью РБК, отвечая на вопрос о переориентации сырьевого экспорта с Запада на Восток.

Россия, отметил Греф, производит целый ряд товаров в объеме, излишнем для внутреннего рынка, поэтому она останется страной, ориентированной на экспорт.
Вопрос заключается в том, насколько удастся воспользоваться потенциалом внутреннего спроса, в том числе за счет ухода с российского рынка традиционных поставщиков, добавил глава Сбербанка.
Греф также спрогнозировал, что ВВП России в текущем году может вырасти на два процента, при этом дефицит бюджета сложится на уровне два-три процента. А уже в течение двух лет экономика восстановится до прежних объемов и показателей своего развития, полагает он.
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