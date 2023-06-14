https://ria.ru/20230614/dugin-1878011508.html

СБУ предъявила заочное обвинение Дугину

СБУ предъявила заочное обвинение Дугину - РИА Новости, 14.06.2023

СБУ предъявила заочное обвинение Дугину

Служба безопасности Украины сообщила в среду, что завела уголовное дело по статье "посягательство на территориальную целостность Украины" против российского... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T12:39

2023-06-14T12:39

2023-06-14T12:39

украина

россия

александр дугин

служба безопасности украины

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила в среду, что завела уголовное дело по статье "посягательство на территориальную целостность Украины" против российского философа Александра Дугина. "Служба безопасности собрала доказательную базу на главу прокремлевской международной организации "Евразийское движение" Александра Дугина… В своих многочисленных выступлениях, печатных изданиях и публикациях он уже более 10 лет отрицает существование Украины как суверенного государства и призывает к ее вооруженному захвату", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале. В ведомстве заявили, что завели против Дугина уголовное дело по двум статьям: "посягательство на территориальную целостность Украины" и "геноцид". Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.

https://ria.ru/20230613/obvinenie-1877777100.html

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украина, россия, александр дугин, служба безопасности украины