https://ria.ru/20230614/dugin-1878011508.html
СБУ предъявила заочное обвинение Дугину
СБУ предъявила заочное обвинение Дугину - РИА Новости, 14.06.2023
СБУ предъявила заочное обвинение Дугину
Служба безопасности Украины сообщила в среду, что завела уголовное дело по статье "посягательство на территориальную целостность Украины" против российского... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T12:39
2023-06-14T12:39
2023-06-14T12:39
украина
россия
александр дугин
служба безопасности украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597567809_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f213de1620d9348e8c67360eb530fc6.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила в среду, что завела уголовное дело по статье "посягательство на территориальную целостность Украины" против российского философа Александра Дугина. "Служба безопасности собрала доказательную базу на главу прокремлевской международной организации "Евразийское движение" Александра Дугина… В своих многочисленных выступлениях, печатных изданиях и публикациях он уже более 10 лет отрицает существование Украины как суверенного государства и призывает к ее вооруженному захвату", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале. В ведомстве заявили, что завели против Дугина уголовное дело по двум статьям: "посягательство на территориальную целостность Украины" и "геноцид". Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
https://ria.ru/20230613/obvinenie-1877777100.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597567809_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_df312ef20f061d693f15f14e6c778ce4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, александр дугин, служба безопасности украины
Украина, Россия, Александр Дугин, Служба безопасности Украины
СБУ предъявила заочное обвинение Дугину
СБУ заочно обвинила философа Дугина в покушении на территориальную целостность Украины