Рейтинг@Mail.ru
СБУ предъявила заочное обвинение Дугину - РИА Новости, 14.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:39 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/dugin-1878011508.html
СБУ предъявила заочное обвинение Дугину
СБУ предъявила заочное обвинение Дугину - РИА Новости, 14.06.2023
СБУ предъявила заочное обвинение Дугину
Служба безопасности Украины сообщила в среду, что завела уголовное дело по статье "посягательство на территориальную целостность Украины" против российского... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T12:39
2023-06-14T12:39
украина
россия
александр дугин
служба безопасности украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597567809_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f213de1620d9348e8c67360eb530fc6.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила в среду, что завела уголовное дело по статье "посягательство на территориальную целостность Украины" против российского философа Александра Дугина. "Служба безопасности собрала доказательную базу на главу прокремлевской международной организации "Евразийское движение" Александра Дугина… В своих многочисленных выступлениях, печатных изданиях и публикациях он уже более 10 лет отрицает существование Украины как суверенного государства и призывает к ее вооруженному захвату", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале. В ведомстве заявили, что завели против Дугина уголовное дело по двум статьям: "посягательство на территориальную целостность Украины" и "геноцид". Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
https://ria.ru/20230613/obvinenie-1877777100.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597567809_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_df312ef20f061d693f15f14e6c778ce4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, александр дугин, служба безопасности украины
Украина, Россия, Александр Дугин, Служба безопасности Украины
СБУ предъявила заочное обвинение Дугину

СБУ заочно обвинила философа Дугина в покушении на территориальную целостность Украины

© AP Photo / Francesca EbelФилософ Александр Дугин
Философ Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© AP Photo / Francesca Ebel
Философ Александр Дугин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила в среду, что завела уголовное дело по статье "посягательство на территориальную целостность Украины" против российского философа Александра Дугина.
"Служба безопасности собрала доказательную базу на главу прокремлевской международной организации "Евразийское движение" Александра Дугина… В своих многочисленных выступлениях, печатных изданиях и публикациях он уже более 10 лет отрицает существование Украины как суверенного государства и призывает к ее вооруженному захвату", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.
В ведомстве заявили, что завели против Дугина уголовное дело по двум статьям: "посягательство на территориальную целостность Украины" и "геноцид".
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
СБУ заочно предъявила обвинение главе Росморречфлота
13 июня, 12:46
 
УкраинаРоссияАлександр ДугинСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала