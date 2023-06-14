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Балицкий оценил работу системы РЭБ против дронов при контрнаступлении ВСУ - РИА Новости, 14.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:14 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/drony-1878168654.html
Балицкий оценил работу системы РЭБ против дронов при контрнаступлении ВСУ
Балицкий оценил работу системы РЭБ против дронов при контрнаступлении ВСУ - РИА Новости, 14.06.2023
Балицкий оценил работу системы РЭБ против дронов при контрнаступлении ВСУ
Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) позволила справиться с атакой беспилотников при контрнаступлении украинских войск в Запорожской области, сообщил РИА... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T20:14
2023-06-14T20:14
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
киев
россия
евгений балицкий
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) позволила справиться с атакой беспилотников при контрнаступлении украинских войск в Запорожской области, сообщил РИА Новости врио губернатора региона Евгений Балицкий. "Очень хорошо сработали не только инженерные службы, но и наша РЭБ. Радиоэлектронная борьба посадила их (украинские) дроны. Положили их всех, и достаточно хорошо - почти нет ущерба от дронов. Это очень высокий результат, потому что это была их сильная сторона. У них и РЭБ, и дроны, которые поставляет весь Запад. Но их дроны достаточно хорошо попадали", - сказал Балицкий на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). ПМЭФ проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем Украины - бывший областной центр региона город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230614/kontrnastuplenie-1878168245.html
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в мире, запорожская область, киев, россия, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Киев, Россия, Евгений Балицкий
Балицкий оценил работу системы РЭБ против дронов при контрнаступлении ВСУ

Балицкий: РЭБ помогла против дронов при украинском контрнаступлении в Запорожской области

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) позволила справиться с атакой беспилотников при контрнаступлении украинских войск в Запорожской области, сообщил РИА Новости врио губернатора региона Евгений Балицкий.
«
"Очень хорошо сработали не только инженерные службы, но и наша РЭБ. Радиоэлектронная борьба посадила их (украинские) дроны. Положили их всех, и достаточно хорошо - почти нет ущерба от дронов. Это очень высокий результат, потому что это была их сильная сторона. У них и РЭБ, и дроны, которые поставляет весь Запад. Но их дроны достаточно хорошо попадали", - сказал Балицкий на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
ПМЭФ проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем Украины - бывший областной центр региона город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Разбитая украинская бронетехника - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Балицкий рассказал о начале контрнаступления ВСУ
Вчера, 20:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьКиевРоссияЕвгений Балицкий
 
 
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