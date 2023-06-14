https://ria.ru/20230614/diversanty-1878019654.html

Готовившие теракт в Мелитополе диверсанты запросили статус военнопленных

Готовившие теракт в Мелитополе диверсанты запросили статус военнопленных - РИА Новости, 14.06.2023

Готовившие теракт в Мелитополе диверсанты запросили статус военнопленных

Двое из пяти граждан Украины, готовивших, по данным следствия, взрыв у места раздачи гуманитарной помощи в Мелитополе, попросили суд в Ростове-на-Дону признать... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T13:02

2023-06-14T13:02

2023-06-14T13:02

россия

мелитополь

происшествия

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июн - РИА Новости. Двое из пяти граждан Украины, готовивших, по данным следствия, взрыв у места раздачи гуманитарной помощи в Мелитополе, попросили суд в Ростове-на-Дону признать их военнопленными, передает корреспондент РИА Новости. Материалы в отношении Владимира Зуева, Андрея Голубева, Игоря Горлова, Юрия Петрова и Александра Жукова поступили в суд в начале апреля. Им вменяют статью о покушении на акт международного терроризма и участии в террористическом сообществе. В среду Южный окружной военный суд приступил к слушанию уголовного дела по существу. Суд установил личности подсудимых. Прокурор зачитал обвинительное заключение. "Я действующий сотрудник Вооруженных сил Украины. Прошу считать меня военнопленным. Нужно применять Женевскую конвенцию", - сказал Горлов. Подсудимый Голубев также просил суд считать его военнопленным. Выражая свое отношение к обвинительному заключению, двое из пяти подсудимых частично признали свою вину, трое - полностью не признали. Согласно обвинительному заключению, в конце февраля прошлого года обвиняемые вступили в организованную группу и не позднее 6 апреля того же года выяснили, где ВС РФ раздавали гуманитарную помощь и базировались в Мелитополе. По данным следствия, обвиняемые спрятали в автомобиле, который приискали ранее, взрывчатку, чтобы активировать устройство вблизи места раздачи гуманитарной помощи, когда там будет много людей. Взрывчатку они хранили в специально оборудованных тайниках, совершить преступление не успели, так как были задержаны сотрудниками ФСБ России.

https://ria.ru/20230607/diversiya-1876702010.html

https://ria.ru/20230614/lnr-1877987730.html

россия

мелитополь

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, мелитополь, происшествия, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)