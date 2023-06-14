https://ria.ru/20230614/diversanty-1878019654.html
Готовившие теракт в Мелитополе диверсанты запросили статус военнопленных
Готовившие теракт в Мелитополе диверсанты запросили статус военнопленных - РИА Новости, 14.06.2023
Готовившие теракт в Мелитополе диверсанты запросили статус военнопленных
Двое из пяти граждан Украины, готовивших, по данным следствия, взрыв у места раздачи гуманитарной помощи в Мелитополе, попросили суд в Ростове-на-Дону признать... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T13:02
2023-06-14T13:02
2023-06-14T13:02
россия
мелитополь
происшествия
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июн - РИА Новости. Двое из пяти граждан Украины, готовивших, по данным следствия, взрыв у места раздачи гуманитарной помощи в Мелитополе, попросили суд в Ростове-на-Дону признать их военнопленными, передает корреспондент РИА Новости. Материалы в отношении Владимира Зуева, Андрея Голубева, Игоря Горлова, Юрия Петрова и Александра Жукова поступили в суд в начале апреля. Им вменяют статью о покушении на акт международного терроризма и участии в террористическом сообществе. В среду Южный окружной военный суд приступил к слушанию уголовного дела по существу. Суд установил личности подсудимых. Прокурор зачитал обвинительное заключение. "Я действующий сотрудник Вооруженных сил Украины. Прошу считать меня военнопленным. Нужно применять Женевскую конвенцию", - сказал Горлов. Подсудимый Голубев также просил суд считать его военнопленным. Выражая свое отношение к обвинительному заключению, двое из пяти подсудимых частично признали свою вину, трое - полностью не признали. Согласно обвинительному заключению, в конце февраля прошлого года обвиняемые вступили в организованную группу и не позднее 6 апреля того же года выяснили, где ВС РФ раздавали гуманитарную помощь и базировались в Мелитополе. По данным следствия, обвиняемые спрятали в автомобиле, который приискали ранее, взрывчатку, чтобы активировать устройство вблизи места раздачи гуманитарной помощи, когда там будет много людей. Взрывчатку они хранили в специально оборудованных тайниках, совершить преступление не успели, так как были задержаны сотрудниками ФСБ России.
https://ria.ru/20230607/diversiya-1876702010.html
https://ria.ru/20230614/lnr-1877987730.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мелитополь, происшествия, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Мелитополь, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Готовившие теракт в Мелитополе диверсанты запросили статус военнопленных
Готовившие взрыв в Мелитополе украинские диверсанты запросили у суда статус военнопленных
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июн - РИА Новости. Двое из пяти граждан Украины, готовивших, по данным следствия, взрыв у места раздачи гуманитарной помощи в Мелитополе, попросили суд в Ростове-на-Дону признать их военнопленными, передает корреспондент РИА Новости.
Материалы в отношении Владимира Зуева, Андрея Голубева, Игоря Горлова, Юрия Петрова и Александра Жукова поступили в суд в начале апреля. Им вменяют статью о покушении на акт международного терроризма и участии в террористическом сообществе.
Украинские диверсанты подорвали аммиакопровод Тольятти — Одесса
В среду Южный окружной военный суд приступил к слушанию уголовного дела по существу. Суд установил личности подсудимых. Прокурор зачитал обвинительное заключение.
"Я действующий сотрудник Вооруженных сил Украины
. Прошу считать меня военнопленным. Нужно применять Женевскую конвенцию", - сказал Горлов. Подсудимый Голубев также просил суд считать его военнопленным.
Выражая свое отношение к обвинительному заключению, двое из пяти подсудимых частично признали свою вину, трое - полностью не признали.
Согласно обвинительному заключению, в конце февраля прошлого года обвиняемые вступили в организованную группу и не позднее 6 апреля того же года выяснили, где ВС РФ раздавали гуманитарную помощь и базировались в Мелитополе.
По данным следствия, обвиняемые спрятали в автомобиле, который приискали ранее, взрывчатку, чтобы активировать устройство вблизи места раздачи гуманитарной помощи, когда там будет много людей. Взрывчатку они хранили в специально оборудованных тайниках, совершить преступление не успели, так как были задержаны сотрудниками ФСБ
России.
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