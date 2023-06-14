https://ria.ru/20230614/diversanty-1877937131.html

Украинские ДРГ использовали дома жителей Новой Таволжанки как укрытие

Украинские ДРГ использовали дома жителей Новой Таволжанки как укрытие - РИА Новости, 14.06.2023

Украинские ДРГ использовали дома жителей Новой Таволжанки как укрытие

Украинские ДРГ при атаке на Новую Таволжанку в Белгородской области использовали частные дома как укрытие, ведя из них огонь по российским военным, проезжая... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T07:02

2023-06-14T07:02

2023-06-14T10:47

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

шебекино

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1877966976_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_73161d0bbf668813590cb46c4baf8388.jpg

БЕЛГОРОД, 14 июн — РИА Новости. Украинские ДРГ при атаке на Новую Таволжанку в Белгородской области использовали частные дома как укрытие, ведя из них огонь по российским военным, проезжая часть и обочины были заминированы противником, на несколько часов три улицы Новой Таволжанки стали полем боевых действий, передает корреспондент РИА Новости с места событий."В данном доме (улица Карьерная. — Прим. ред.) находилась стрелковая точка. Скорее всего, здесь сидел снайпер или пулеметчик, здесь же они издевались над нашим флагом, они его рвали и бросали. Взлом дома (группой украинской ДРГ. — Прим. ред.) производился тоже", — рассказал российский военнослужащий на месте событий.По его словам, в одной из комнат диверсанты оборудовали стрелковую точку по российским бойцам, устроив засаду. Из другой комнаты этого дома велся огнь по российским позициям на окраине села."В этой части деревни враг пошел в окружение (пересечение улиц Песчаная и Карьерная. — Прим. ред.), в этих домах у него были засады, чтобы простреливалась дорога, в этом доме располагался гранатометчик", — сообщил собеседник агентства.На проезжей части расставлены противотанковые шлагбаумы из противотанковых мин Т-62, перемотанных желтым скотчем.В середины улицы Песчаная, вблизи частного дома, находился огнеметчик, он вел огонь по технике, движущейся в направлении государственной границы со стороны Шебекино. "Непосредственно здесь была огневая позиция огнеметчика для произведения выстрелов по улице при появлении любой техники, крупных скоплений живой силы. После ведения огня они все отстрелянное вооружение побросали здесь", — добавил военнослужащий отряда "Шторм".

https://ria.ru/20230614/rdk-1877934885.html

белгородская область

россия

шебекино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры из Новой Таволжанки в Белгородской области, где украинские ДРГ использовали частные дома как укрытие Украинские ДРГ при атаке на Новую Таволжанку в Белгородской области использовали частные дома как укрытие, ведя из них огонь по российским военным. Корреспондент РИА Новости побывал на улицах села, которые на несколько часов стали полем боя. 2023-06-14T07:02 true PT7M30S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, россия, шебекино, в мире