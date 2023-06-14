Лукашенко рассказал, как Россия и Белоруссия вместе поймали диверсанта
Лукашенко: белорусские спецслужбы вместе с ФСБ задержали диверсанта в Смоленской области
Президент Беларуси Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 14 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия 1" рассказал о поимке под Смоленском при содействии ФСБ диверсанта, который хотел проникнуть в республику с территории РФ.
"Вы не знаете многое. Недавно попытка была: с России опять завели диверсанта против нас чего-то тут совершить. Мы отследили его сразу, и мы вели его. То есть мы проводили, как они говорят, "игру". И когда мы поняли, что можем его не удержать, мы вместе с Сашей Бортниковым задержали его в Смоленске. И выявили целую группу", - рассказал Лукашенко.
"Вот в Мачулищах (при подготовке теракта – ред.) двадцать человек: Польша, Украина, Беларусь, Россия. Двадцать человек, с которыми он (террорист – ред.) имел контакт, он потом признался. Мы их всех задержали. Он диверсант, там его готовили и так далее. Ну, а вы, мерзавцы, двадцать человек, предатели?.. Все там. Вот сейчас будем с ними разбираться. Просят сейчас украинцы – отдайте, он же выступил, говорит Зеленскому: ты же меня бросил, послал сюда и бросил", - добавил президент Белоруссии.
В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб" и более 20 его пособников, которые причастны к диверсии в отношении российского самолета А-50 на аэродроме "Мачулищи" под Минском в конце февраля. По словам президента, диверсанта готовили представители СБУ, а белорусская оппозиция помогала задержанному скрываться в стране. Президент отмечал, что атака была осуществлена с помощью дронов, а в ходе операции диверсант использовал высокие технологии.