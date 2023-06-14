https://ria.ru/20230614/diversant-1878144558.html

Лукашенко рассказал, как Россия и Белоруссия вместе поймали диверсанта

Лукашенко рассказал, как Россия и Белоруссия вместе поймали диверсанта - РИА Новости, 14.06.2023

Лукашенко рассказал, как Россия и Белоруссия вместе поймали диверсанта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия 1" рассказал о поимке под Смоленском при содействии ФСБ диверсанта, который хотел... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T18:20

2023-06-14T18:20

2023-06-14T18:20

безопасность

белоруссия

россия

смоленск

александр лукашенко

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

смоленская область

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МИНСК, 14 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия 1" рассказал о поимке под Смоленском при содействии ФСБ диверсанта, который хотел проникнуть в республику с территории РФ. "Вы не знаете многое. Недавно попытка была: с России опять завели диверсанта против нас чего-то тут совершить. Мы отследили его сразу, и мы вели его. То есть мы проводили, как они говорят, "игру". И когда мы поняли, что можем его не удержать, мы вместе с Сашей Бортниковым задержали его в Смоленске. И выявили целую группу", - рассказал Лукашенко. "Вот в Мачулищах (при подготовке теракта – ред.) двадцать человек: Польша, Украина, Беларусь, Россия. Двадцать человек, с которыми он (террорист – ред.) имел контакт, он потом признался. Мы их всех задержали. Он диверсант, там его готовили и так далее. Ну, а вы, мерзавцы, двадцать человек, предатели?.. Все там. Вот сейчас будем с ними разбираться. Просят сейчас украинцы – отдайте, он же выступил, говорит Зеленскому: ты же меня бросил, послал сюда и бросил", - добавил президент Белоруссии. В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб" и более 20 его пособников, которые причастны к диверсии в отношении российского самолета А-50 на аэродроме "Мачулищи" под Минском в конце февраля. По словам президента, диверсанта готовили представители СБУ, а белорусская оппозиция помогала задержанному скрываться в стране. Президент отмечал, что атака была осуществлена с помощью дронов, а в ходе операции диверсант использовал высокие технологии.

https://ria.ru/20230502/diversanty-1869092542.html

белоруссия

россия

смоленск

смоленская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, белоруссия, россия, смоленск, александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), смоленская область