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В Крым приехали на отдых около 600 детей из Белгородской области - РИА Новости, 14.06.2023
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09:44 14.06.2023 (обновлено: 10:03 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/deti-1877954210.html
В Крым приехали на отдых около 600 детей из Белгородской области
В Крым приехали на отдых около 600 детей из Белгородской области - РИА Новости, 14.06.2023
В Крым приехали на отдых около 600 детей из Белгородской области
Около 600 детей из Белгородской области прибыли на отдых в Крым, они отправятся в детские лагеря в Евпаторию и Бахчисарайский район, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T09:44
2023-06-14T10:03
общество
белгородская область
евпатория
украина
сергей аксенов (политик)
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Около 600 детей из Белгородской области прибыли на отдых в Крым, они отправятся в детские лагеря в Евпаторию и Бахчисарайский район, сообщил в Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о договоренности с рядом регионов о том, чтобы принять детей с обстреливаемых территорий. 5 июня в Крым уже приехали 277 детей из Белгородской области, они были размещены в санатории "Бригантина "Белогорье" в Евпатории. Санаторий был передан Белгородской области в 2021 году, с тех пор там была проведена масштабная реконструкция. "Сегодня мы встречаем в Крыму 580 детей из Белгородской области, которые будут размещены в лагерях отдыха и оздоровления "Лучистый" в Евпатории и "Бригантина" в селе Песчаном Бахчисарайского района", - написал Аксенов. Он отметил, что ребят ждет насыщенная оздоровительная и культурная программа. Ранее Аксенов сообщил, что Крым готов принять не менее тысячи детей. Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки украинских военных на приграничные округа – Шебекинский и Грайворонский
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белгородская область
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общество, белгородская область, евпатория, украина, сергей аксенов (политик), вячеслав гладков
Общество, Белгородская область, Евпатория, Украина, Сергей Аксенов (политик), Вячеслав Гладков
В Крым приехали на отдых около 600 детей из Белгородской области

Глава Крыма Аксенов сообщил о приезде на отдых еще 580 детей из Белгородской области

© Фото : Глава Республики Крым Сергей Аксенов/TelegramДети из Белгородской области прибыли на отдых в Крым
Дети из Белгородской области прибыли на отдых в Крым - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© Фото : Глава Республики Крым Сергей Аксенов/Telegram
Дети из Белгородской области прибыли на отдых в Крым
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Около 600 детей из Белгородской области прибыли на отдых в Крым, они отправятся в детские лагеря в Евпаторию и Бахчисарайский район, сообщил в Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о договоренности с рядом регионов о том, чтобы принять детей с обстреливаемых территорий. 5 июня в Крым уже приехали 277 детей из Белгородской области, они были размещены в санатории "Бригантина "Белогорье" в Евпатории. Санаторий был передан Белгородской области в 2021 году, с тех пор там была проведена масштабная реконструкция.
«
"Сегодня мы встречаем в Крыму 580 детей из Белгородской области, которые будут размещены в лагерях отдыха и оздоровления "Лучистый" в Евпатории и "Бригантина" в селе Песчаном Бахчисарайского района", - написал Аксенов.
Он отметил, что ребят ждет насыщенная оздоровительная и культурная программа.
Ранее Аксенов сообщил, что Крым готов принять не менее тысячи детей.
Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки украинских военных на приграничные округа – Шебекинский и Грайворонский
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ОбществоБелгородская областьЕвпаторияУкраинаСергей Аксенов (политик)Вячеслав Гладков
 
 
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