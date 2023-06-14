https://ria.ru/20230614/deti-1877954210.html

В Крым приехали на отдых около 600 детей из Белгородской области

В Крым приехали на отдых около 600 детей из Белгородской области - РИА Новости, 14.06.2023

В Крым приехали на отдых около 600 детей из Белгородской области

Около 600 детей из Белгородской области прибыли на отдых в Крым, они отправятся в детские лагеря в Евпаторию и Бахчисарайский район, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T09:44

2023-06-14T09:44

2023-06-14T10:03

общество

белгородская область

евпатория

украина

сергей аксенов (политик)

вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Около 600 детей из Белгородской области прибыли на отдых в Крым, они отправятся в детские лагеря в Евпаторию и Бахчисарайский район, сообщил в Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о договоренности с рядом регионов о том, чтобы принять детей с обстреливаемых территорий. 5 июня в Крым уже приехали 277 детей из Белгородской области, они были размещены в санатории "Бригантина "Белогорье" в Евпатории. Санаторий был передан Белгородской области в 2021 году, с тех пор там была проведена масштабная реконструкция. "Сегодня мы встречаем в Крыму 580 детей из Белгородской области, которые будут размещены в лагерях отдыха и оздоровления "Лучистый" в Евпатории и "Бригантина" в селе Песчаном Бахчисарайского района", - написал Аксенов. Он отметил, что ребят ждет насыщенная оздоровительная и культурная программа. Ранее Аксенов сообщил, что Крым готов принять не менее тысячи детей. Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки украинских военных на приграничные округа – Шебекинский и Грайворонский

https://ria.ru/20230614/shebekino-1877833512.html

белгородская область

евпатория

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, белгородская область, евпатория, украина, сергей аксенов (политик), вячеслав гладков