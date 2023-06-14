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В демонстрации в Цюрихе приняли участие 15 тысяч человек - РИА Новости, 14.06.2023
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23:32 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/demonstratsiya-1878190116.html
В демонстрации в Цюрихе приняли участие 15 тысяч человек
В демонстрации в Цюрихе приняли участие 15 тысяч человек - РИА Новости, 14.06.2023
В демонстрации в Цюрихе приняли участие 15 тысяч человек
Около 15 тысяч человек приняли участие в "женской" демонстрации, которая прошла в среду в центре Цюриха, сообщила городская полиция. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T23:32
2023-06-14T23:32
в мире
цюрих
швейцария
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ЦЮРИХ, 14 июн – РИА Новости. Около 15 тысяч человек приняли участие в "женской" демонстрации, которая прошла в среду в центре Цюриха, сообщила городская полиция. Демонстрация проводилась в рамках общенациональной женской забастовки, которая в этом году прошла под лозунгом "Зарплата, время, уважение". "Согласованное демонстрационное шествие, в котором приняли участие около 15 тысяч человек, началось в 18.00 (19.00 мск)... Демонстрация прошла спокойно", - говорится в пресс-релизе полиции. Женские забастовки проводятся в Швейцарии каждый год именно 14 июня на протяжении уже более 30 лет. В этот день в 1981 году в стране приняли поправку в конституцию о равенстве мужчин и женщин, в том числе относительно оплаты труда, а спустя ровно 10 лет сотни тысяч швейцарок провели первую забастовку с требованием соблюдать эти законодательные изменения. В этом году женщины требовали принятия общенациональных мер по борьбе с гендерным, сексуальным и бытовым насилием, закрепления в конституции страны права на бесплатный аборт, а также увеличения продолжительности декретных отпусков до одного года для обоих родителей (сейчас женщины в Швейцарии имеют право на 14 недель оплачиваемого отпуска в связи с беременностью и родами).
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в мире, цюрих, швейцария
В мире, Цюрих, Швейцария
В демонстрации в Цюрихе приняли участие 15 тысяч человек

В общенациональной женской забастовке в центре Цюриха приняли участие 15 тысяч человек

© Fotolia / Santosha57Цюрих, Швейцария
Цюрих, Швейцария - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© Fotolia / Santosha57
Цюрих, Швейцария. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 14 июн – РИА Новости. Около 15 тысяч человек приняли участие в "женской" демонстрации, которая прошла в среду в центре Цюриха, сообщила городская полиция.
Демонстрация проводилась в рамках общенациональной женской забастовки, которая в этом году прошла под лозунгом "Зарплата, время, уважение".
"Согласованное демонстрационное шествие, в котором приняли участие около 15 тысяч человек, началось в 18.00 (19.00 мск)... Демонстрация прошла спокойно", - говорится в пресс-релизе полиции.
Женские забастовки проводятся в Швейцарии каждый год именно 14 июня на протяжении уже более 30 лет. В этот день в 1981 году в стране приняли поправку в конституцию о равенстве мужчин и женщин, в том числе относительно оплаты труда, а спустя ровно 10 лет сотни тысяч швейцарок провели первую забастовку с требованием соблюдать эти законодательные изменения.
В этом году женщины требовали принятия общенациональных мер по борьбе с гендерным, сексуальным и бытовым насилием, закрепления в конституции страны права на бесплатный аборт, а также увеличения продолжительности декретных отпусков до одного года для обоих родителей (сейчас женщины в Швейцарии имеют право на 14 недель оплачиваемого отпуска в связи с беременностью и родами).
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