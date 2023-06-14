Делимханов вышел на связь после сообщений украинских СМИ о его гибели
Депутат Госдумы Делимханов после сообщений о его гибели заявил, что с ним все хорошо
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДепутат Государственной думы России Адам Делимханов в зоне проведения спецоперации
Депутат Государственной думы России Адам Делимханов в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 14 июнь — РИА Новости. Депутат Госдумы Адам Делимханов вышел на связь после публикаций украинских СМИ о его гибели и сообщил в Telegram-канале, что с ним все в порядке.
"Мы все смогли убедиться, насколько лживой является укронацистская пропаганда. Они не уважают и не считаются с аудиторией, нагло распространяя фейки. Вот что значит западная свобода слова: главное — привлечь внимание, а каким способом — не волнует", — написал парламентарий.
Делимханов поблагодарил всех, кто переживал и волновался за него.
В среду утром глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что депутат не выходит на связь, и попросил украинскую разведку предоставить данные, куда наносился удар, чтобы "найти дорогого брата" (обращение было написано в ироническом ключе).
Позднее чеченский лидер написал в новом посте, что Делимханов жив и здоров. Как уточнил Кадыров, он с самого начала знал, что сообщения о гибели депутата — фейк, но решил показать всем, до какой степени опустились украинские СМИ. В подтверждение глава республики опубликовал фото, на котором вместе с Делимхановым, председателем парламента Чечни Магомедом Даудовым и министром по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым сидит около гигантской карты и обсуждает укрепление российских границ.
По словам Кадырова, подразделения "Ахмат" находятся на своих местах, в том числе укрепляются в Белгородской области.