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Делимханов вышел на связь после сообщений украинских СМИ о его гибели - РИА Новости, 14.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:02 14.06.2023 (обновлено: 22:41 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/delimkhanov-1878175000.html
Делимханов вышел на связь после сообщений украинских СМИ о его гибели
Делимханов вышел на связь после сообщений украинских СМИ о его гибели - РИА Новости, 14.06.2023
Делимханов вышел на связь после сообщений украинских СМИ о его гибели
Депутат Госдумы Адам Делимханов вышел на связь после публикаций украинских СМИ о его гибели и сообщил в Telegram-канале, что с ним все в порядке. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T21:02
2023-06-14T22:41
госдума рф
специальная военная операция на украине
белгородская область
адам делимханов
магомед даудов
ахмед дудаев
происшествия
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 14 июнь — РИА Новости. Депутат Госдумы Адам Делимханов вышел на связь после публикаций украинских СМИ о его гибели и сообщил в Telegram-канале, что с ним все в порядке."Мы все смогли убедиться, насколько лживой является укронацистская пропаганда. Они не уважают и не считаются с аудиторией, нагло распространяя фейки. Вот что значит западная свобода слова: главное — привлечь внимание, а каким способом — не волнует", — написал парламентарий.Делимханов поблагодарил всех, кто переживал и волновался за него.В среду утром глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что депутат не выходит на связь, и попросил украинскую разведку предоставить данные, куда наносился удар, чтобы "найти дорогого брата" (обращение было написано в ироническом ключе).Позднее чеченский лидер написал в новом посте, что Делимханов жив и здоров. Как уточнил Кадыров, он с самого начала знал, что сообщения о гибели депутата — фейк, но решил показать всем, до какой степени опустились украинские СМИ. В подтверждение глава республики опубликовал фото, на котором вместе с Делимхановым, председателем парламента Чечни Магомедом Даудовым и министром по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым сидит около гигантской карты и обсуждает укрепление российских границ.По словам Кадырова, подразделения "Ахмат" находятся на своих местах, в том числе укрепляются в Белгородской области.
https://ria.ru/20230613/akhmat-1877854553.html
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госдума рф, белгородская область, адам делимханов, магомед даудов, ахмед дудаев, происшествия, рамзан кадыров
Госдума РФ, Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Адам Делимханов, Магомед Даудов, Ахмед Дудаев, Происшествия, Рамзан Кадыров
Делимханов вышел на связь после сообщений украинских СМИ о его гибели

Депутат Госдумы Делимханов после сообщений о его гибели заявил, что с ним все хорошо

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДепутат Государственной думы России Адам Делимханов в зоне проведения спецоперации
Депутат Государственной думы России Адам Делимханов в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Депутат Государственной думы России Адам Делимханов в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 14 июнь — РИА Новости. Депутат Госдумы Адам Делимханов вышел на связь после публикаций украинских СМИ о его гибели и сообщил в Telegram-канале, что с ним все в порядке.
"Мы все смогли убедиться, насколько лживой является укронацистская пропаганда. Они не уважают и не считаются с аудиторией, нагло распространяя фейки. Вот что значит западная свобода слова: главное — привлечь внимание, а каким способом — не волнует", — написал парламентарий.
© Фото : Kadyrov_95/TelegramГлава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал фото с Делимхановым
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал фото с Делимхановым - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© Фото : Kadyrov_95/Telegram
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал фото с Делимхановым
Делимханов поблагодарил всех, кто переживал и волновался за него.
В среду утром глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что депутат не выходит на связь, и попросил украинскую разведку предоставить данные, куда наносился удар, чтобы "найти дорогого брата" (обращение было написано в ироническом ключе).
Позднее чеченский лидер написал в новом посте, что Делимханов жив и здоров. Как уточнил Кадыров, он с самого начала знал, что сообщения о гибели депутата — фейк, но решил показать всем, до какой степени опустились украинские СМИ. В подтверждение глава республики опубликовал фото, на котором вместе с Делимхановым, председателем парламента Чечни Магомедом Даудовым и министром по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым сидит около гигантской карты и обсуждает укрепление российских границ.
По словам Кадырова, подразделения "Ахмат" находятся на своих местах, в том числе укрепляются в Белгородской области.
Бойцы чеченского отряда Ахмат в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Бойцы "Ахмата" займутся предотвращением вылазок ДРГ в приграничных районах
13 июня, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГосдума РФБелгородская областьАдам ДелимхановМагомед ДаудовАхмед ДудаевПроисшествияРамзан Кадыров
 
 
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