https://ria.ru/20230614/delimkhanov-1878109225.html
Кадыров опубликовал фото с Делимхановым и подтвердил, что тот жив
Кадыров опубликовал фото с Делимхановым и подтвердил, что тот жив - РИА Новости, 14.06.2023
Кадыров опубликовал фото с Делимхановым и подтвердил, что тот жив
Депутат Госдумы Адам Делимханов жив и здоров, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров Telegram-канале. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T16:47
2023-06-14T16:47
2023-06-14T18:34
специальная военная операция на украине
госдума рф
рамзан кадыров
адам делимханов
безопасность
чеченская республика (чечня)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы Адам Делимханов жив и здоров, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров Telegram-канале."Спасибо всем, кто переживал! Адам Султанович жив-здоров и даже не ранен", — написал он.Утром Кадыров сообщил, что Делимханов не выходит на связь, и попросил украинскую разведку предоставить данные, куда наносился удар, чтобы "найти дорогого брата" (обращение было написано в ироническом ключе). Как пояснил чеченский лидер в новом посте, он с самого начала знал, что сообщения о гибели Делимханова — фейк, но решил продемонстрировать всем, до какой степени опустились украинские СМИ."Это насколько нужно не уважать аудиторию, чтобы нагло врать, заведомо зная, что ложь могут опровергнуть? А когда я подлил масла в огонь, авторы фейка сами поверили в свою сказку", — подчеркнул Кадыров.В подтверждение он опубликовал фотографию, на которой вместе с Делимхановым, председателем парламента Чечни Магомедом Даудовым и министром по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым сидит около гигантской карты и обсуждает укрепление российских границ.По словам Кадырова, подразделения "Ахмат" находятся на своих местах, в том числе укрепляются в Белгородской области.Ранее в среду спикер Госдумы Вячеслав Володин также назвал информацию о ранении Делимханова вбросом, а также отметил, что с самим депутатом все в порядке.
https://ria.ru/20230112/delimkhanov-1844386840.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, рамзан кадыров, адам делимханов, безопасность, чеченская республика (чечня), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Госдума РФ, Рамзан Кадыров, Адам Делимханов, Безопасность, Чеченская республика (Чечня), Ситуация в ДНР и ЛНР
Кадыров опубликовал фото с Делимхановым и подтвердил, что тот жив
Глава Чечни Кадыров заявил, что депутат Госдумы Делимханов жив-здоров и даже не ранен
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости.
Депутат Госдумы Адам Делимханов жив и здоров, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров Telegram-канале
.
"Спасибо всем, кто переживал! Адам Султанович жив-здоров и даже не ранен", — написал он.
Утром Кадыров сообщил, что Делимханов не выходит на связь, и попросил украинскую разведку предоставить данные, куда наносился удар, чтобы "найти дорогого брата" (обращение было написано в ироническом ключе). Как пояснил чеченский лидер в новом посте, он с самого начала знал, что сообщения о гибели Делимханова — фейк, но решил продемонстрировать всем, до какой степени опустились украинские СМИ.
«
"Это насколько нужно не уважать аудиторию, чтобы нагло врать, заведомо зная, что ложь могут опровергнуть? А когда я подлил масла в огонь, авторы фейка сами поверили в свою сказку", — подчеркнул Кадыров.
В подтверждение он опубликовал фотографию, на которой вместе с Делимхановым, председателем парламента Чечни Магомедом Даудовым и министром по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым сидит около гигантской карты и обсуждает укрепление российских границ.
По словам Кадырова, подразделения "Ахмат" находятся на своих местах, в том числе укрепляются в Белгородской области.
Ранее в среду спикер Госдумы Вячеслав Володин также назвал информацию о ранении Делимханова вбросом, а также отметил, что с самим депутатом все в порядке.
СБУ обвинила депутата Делимханова в посягательстве на целостность Украины