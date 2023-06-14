https://ria.ru/20230614/delimkhanov-1878109225.html

Кадыров опубликовал фото с Делимхановым и подтвердил, что тот жив

Кадыров опубликовал фото с Делимхановым и подтвердил, что тот жив - РИА Новости, 14.06.2023

Кадыров опубликовал фото с Делимхановым и подтвердил, что тот жив

Депутат Госдумы Адам Делимханов жив и здоров, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров Telegram-канале. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T16:47

2023-06-14T16:47

2023-06-14T18:34

специальная военная операция на украине

госдума рф

рамзан кадыров

адам делимханов

безопасность

чеченская республика (чечня)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы Адам Делимханов жив и здоров, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров Telegram-канале."Спасибо всем, кто переживал! Адам Султанович жив-здоров и даже не ранен", — написал он.Утром Кадыров сообщил, что Делимханов не выходит на связь, и попросил украинскую разведку предоставить данные, куда наносился удар, чтобы "найти дорогого брата" (обращение было написано в ироническом ключе). Как пояснил чеченский лидер в новом посте, он с самого начала знал, что сообщения о гибели Делимханова — фейк, но решил продемонстрировать всем, до какой степени опустились украинские СМИ."Это насколько нужно не уважать аудиторию, чтобы нагло врать, заведомо зная, что ложь могут опровергнуть? А когда я подлил масла в огонь, авторы фейка сами поверили в свою сказку", — подчеркнул Кадыров.В подтверждение он опубликовал фотографию, на которой вместе с Делимхановым, председателем парламента Чечни Магомедом Даудовым и министром по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым сидит около гигантской карты и обсуждает укрепление российских границ.По словам Кадырова, подразделения "Ахмат" находятся на своих местах, в том числе укрепляются в Белгородской области.Ранее в среду спикер Госдумы Вячеслав Володин также назвал информацию о ранении Делимханова вбросом, а также отметил, что с самим депутатом все в порядке.

https://ria.ru/20230112/delimkhanov-1844386840.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

госдума рф, рамзан кадыров, адам делимханов, безопасность, чеченская республика (чечня), ситуация в днр и лнр