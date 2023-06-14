https://ria.ru/20230614/delimkhanov-1878085068.html

Володин рассказал о состоянии Делимханова

Володин рассказал о состоянии Делимханова - РИА Новости, 14.06.2023

Володин рассказал о состоянии Делимханова

Депутат Госдумы Адам Делимханов в порядке, тем, кто работает в сфере информации, следует проверять информацию перед публикацией, сообщил спикер Госдумы Вячеслав РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T15:45

2023-06-14T15:45

2023-06-14T15:45

специальная военная операция на украине

госдума рф

адам делимханов

вячеслав володин

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Адам Делимханов в порядке, тем, кто работает в сфере информации, следует проверять информацию перед публикацией, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Ранее ряд украинских телеграм-каналов сообщил, что якобы кортеж Делимханова попал под обстрел, а сам депутат погиб. "Наверное, вы видели, вышла информация, связанная с Адамом Делимхановым, где речь идет о том, что он ранен, и жив или нет – разбираются... У нас воюют солдаты и офицеры, и наши товарищи, коллеги - депутаты Госдумы. Поэтому мы все вместе обращаемся к тем, кто работает в сфере информации, чтобы десять раз взвешивали, проверяли информацию, а потом только ее публиковали", - приводит слова Володина пресс-служба Госдумы. Володин подчеркнул, что с Делимхановым все в порядке, а информация о его ранении - вброс. "Коллеги, еще раз хочу подчеркнуть, с Адамом все в порядке. Просто эта информация - вброс, не более чем. Кто-то хотел, наверное, себя таким образом реализовать, но это бессовестный поступок", - добавил он.

https://ria.ru/20230112/delimkhanov-1844386840.html

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госдума рф, адам делимханов, вячеслав володин