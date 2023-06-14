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Володин рассказал о состоянии Делимханова - РИА Новости, 14.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:45 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/delimkhanov-1878085068.html
Володин рассказал о состоянии Делимханова
Володин рассказал о состоянии Делимханова - РИА Новости, 14.06.2023
Володин рассказал о состоянии Делимханова
Депутат Госдумы Адам Делимханов в порядке, тем, кто работает в сфере информации, следует проверять информацию перед публикацией, сообщил спикер Госдумы Вячеслав РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T15:45
2023-06-14T15:45
специальная военная операция на украине
госдума рф
адам делимханов
вячеслав володин
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Адам Делимханов в порядке, тем, кто работает в сфере информации, следует проверять информацию перед публикацией, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Ранее ряд украинских телеграм-каналов сообщил, что якобы кортеж Делимханова попал под обстрел, а сам депутат погиб. "Наверное, вы видели, вышла информация, связанная с Адамом Делимхановым, где речь идет о том, что он ранен, и жив или нет – разбираются... У нас воюют солдаты и офицеры, и наши товарищи, коллеги - депутаты Госдумы. Поэтому мы все вместе обращаемся к тем, кто работает в сфере информации, чтобы десять раз взвешивали, проверяли информацию, а потом только ее публиковали", - приводит слова Володина пресс-служба Госдумы. Володин подчеркнул, что с Делимхановым все в порядке, а информация о его ранении - вброс. "Коллеги, еще раз хочу подчеркнуть, с Адамом все в порядке. Просто эта информация - вброс, не более чем. Кто-то хотел, наверное, себя таким образом реализовать, но это бессовестный поступок", - добавил он.
https://ria.ru/20230112/delimkhanov-1844386840.html
РИА Новости
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госдума рф, адам делимханов, вячеслав володин
Специальная военная операция на Украине, Госдума РФ, Адам Делимханов, Вячеслав Володин
Володин рассказал о состоянии Делимханова

Володин сообщил, что с Делимхановым все в порядке, а данные о ранении оказались вбросом

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДепутат Государственной Думы РФ Адам Делимханов в зоне проведения СВО
Депутат Государственной Думы РФ Адам Делимханов в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Депутат Государственной Думы РФ Адам Делимханов в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Адам Делимханов в порядке, тем, кто работает в сфере информации, следует проверять информацию перед публикацией, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее ряд украинских телеграм-каналов сообщил, что якобы кортеж Делимханова попал под обстрел, а сам депутат погиб.
"Наверное, вы видели, вышла информация, связанная с Адамом Делимхановым, где речь идет о том, что он ранен, и жив или нет – разбираются... У нас воюют солдаты и офицеры, и наши товарищи, коллеги - депутаты Госдумы. Поэтому мы все вместе обращаемся к тем, кто работает в сфере информации, чтобы десять раз взвешивали, проверяли информацию, а потом только ее публиковали", - приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.
Володин подчеркнул, что с Делимхановым все в порядке, а информация о его ранении - вброс.
"Коллеги, еще раз хочу подчеркнуть, с Адамом все в порядке. Просто эта информация - вброс, не более чем. Кто-то хотел, наверное, себя таким образом реализовать, но это бессовестный поступок", - добавил он.
Депутат Государственной Думы Адам Делимханов - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеГосдума РФАдам ДелимхановВячеслав Володин
 
 
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