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В Кремле отреагировали на публикации о ранении Делимханова - РИА Новости, 14.06.2023
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15:09 14.06.2023 (обновлено: 15:55 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/delimkhanov-1878069240.html
В Кремле отреагировали на публикации о ранении Делимханова
В Кремле отреагировали на публикации о ранении Делимханова - РИА Новости, 14.06.2023
В Кремле отреагировали на публикации о ранении Делимханова
В Кремле ждут более точной информации о состоянии депутата Госдумы Адама Делимханова, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T15:09
2023-06-14T15:55
происшествия
адам делимханов
дмитрий песков
чеченская республика (чечня)
госдума рф
рамзан кадыров
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В Кремле ждут более точной информации о состоянии депутата Госдумы Адама Делимханова, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы с большой тревогой восприняли эту информацию. Переживаем, как и все, за героя России. Надеемся, что в ближайшее время появится какая-то уточненная информация о том, что произошло", - сказал он журналистам.Он также добавил, что украинские СМИ, откуда пошла информация о Делимханове, постоянно распространяют фейки, поэтому нужно подождать уточненной информации.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что депутат Госдумы Адам Делимханов не выходит на связь, попросил разведку Украины предоставить данные, куда был нанесен удар, чтобы найти "дорогого брата". Позже сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин общался с Делимхановым - тот жив и здоров.
https://ria.ru/20230614/delimkhanov-1878032339.html
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происшествия, адам делимханов, дмитрий песков, чеченская республика (чечня), госдума рф, рамзан кадыров
Происшествия, Адам Делимханов, Дмитрий Песков, Чеченская республика (Чечня), Госдума РФ, Рамзан Кадыров
В Кремле отреагировали на публикации о ранении Делимханова

Песков заявил, что в Кремле ждут более точной информации о состоянии депутата Делимханова

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДепутат Государственной Думы РФ Адам Делимханов в зоне проведения СВО
Депутат Государственной Думы РФ Адам Делимханов в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Депутат Государственной Думы РФ Адам Делимханов в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В Кремле ждут более точной информации о состоянии депутата Госдумы Адама Делимханова, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Мы с большой тревогой восприняли эту информацию. Переживаем, как и все, за героя России. Надеемся, что в ближайшее время появится какая-то уточненная информация о том, что произошло", - сказал он журналистам.
Он также добавил, что украинские СМИ, откуда пошла информация о Делимханове, постоянно распространяют фейки, поэтому нужно подождать уточненной информации.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что депутат Госдумы Адам Делимханов не выходит на связь, попросил разведку Украины предоставить данные, куда был нанесен удар, чтобы найти "дорогого брата". Позже сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин общался с Делимхановым - тот жив и здоров.
Депутат Государственной Думы РФ Адам Делимханов в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Командир "Ахмата" сообщил о приказе Кадырова найти Делимханова
Вчера, 13:34
 
ПроисшествияАдам ДелимхановДмитрий ПесковЧеченская республика (Чечня)Госдума РФРамзан Кадыров
 
 
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