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Командир "Ахмата" сообщил о приказе Кадырова найти Делимханова - РИА Новости, 14.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:34 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/delimkhanov-1878032339.html
Командир "Ахмата" сообщил о приказе Кадырова найти Делимханова
Командир "Ахмата" сообщил о приказе Кадырова найти Делимханова - РИА Новости, 14.06.2023
Командир "Ахмата" сообщил о приказе Кадырова найти Делимханова
Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил в телеграм-канале, что снимает своих бойцов с позиций на марьинском направлении, получив... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T13:34
2023-06-14T13:34
специальная военная операция на украине
безопасность
рамзан кадыров
апты алаудинов
адам делимханов
госдума рф
чеченская республика (чечня)
ситуация в днр и лнр
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ГРОЗНЫЙ, 14 июн – РИА Новости. Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил в телеграм-канале, что снимает своих бойцов с позиций на марьинском направлении, получив команду от главы Чечни Рамзана Кадырова найти "любыми путями и вывезти" депутата Госдумы Адама Делимханова. "Полностью снимаю все подразделения, дислоцированные в марьинском направлении, выезжаю в направлении места происшествия с Делимхановым... Поступила команда от Рамзана Ахматовича Кадырова найти его там любыми путями и вывезти, чего бы это ни стоило. Новая вводная для спецназа "Ахмат", выполним и этот приказ однозначно", - написал Алаудинов. Кадыров ранее сообщил, что Делимханов не выходит на связь, поэтому он просит разведку Украины предоставить данные, куда был нанесен удар, чтобы "найти дорогого брата". Знакомый с ситуацией источник рассказал РИА Новости, что сообщение главы Чечни написано с иронией. В свою очередь депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов сообщил, что спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин пообщался с Делимхановым, тот "жив и здоров".
https://ria.ru/20230107/kadyrov-1843383195.html
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безопасность, рамзан кадыров, апты алаудинов, адам делимханов, госдума рф, чеченская республика (чечня), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Рамзан Кадыров, Апты Алаудинов, Адам Делимханов, Госдума РФ, Чеченская республика (Чечня), Ситуация в ДНР и ЛНР
Командир "Ахмата" сообщил о приказе Кадырова найти Делимханова

Алаудинов заявил, что начал выполнять приказ Кадырова найти и вывезти Делимханова

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДепутат Государственной Думы РФ Адам Делимханов в зоне проведения СВО
Депутат Государственной Думы РФ Адам Делимханов в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Депутат Государственной Думы РФ Адам Делимханов в зоне проведения СВО. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 14 июн – РИА Новости. Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил в телеграм-канале, что снимает своих бойцов с позиций на марьинском направлении, получив команду от главы Чечни Рамзана Кадырова найти "любыми путями и вывезти" депутата Госдумы Адама Делимханова.
"Полностью снимаю все подразделения, дислоцированные в марьинском направлении, выезжаю в направлении места происшествия с Делимхановым... Поступила команда от Рамзана Ахматовича Кадырова найти его там любыми путями и вывезти, чего бы это ни стоило. Новая вводная для спецназа "Ахмат", выполним и этот приказ однозначно", - написал Алаудинов.
Кадыров ранее сообщил, что Делимханов не выходит на связь, поэтому он просит разведку Украины предоставить данные, куда был нанесен удар, чтобы "найти дорогого брата". Знакомый с ситуацией источник рассказал РИА Новости, что сообщение главы Чечни написано с иронией.
В свою очередь депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов сообщил, что спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин пообщался с Делимхановым, тот "жив и здоров".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРамзан КадыровАпты АлаудиновАдам ДелимхановГосдума РФЧеченская республика (Чечня)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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