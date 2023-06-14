https://ria.ru/20230614/delimkhanov-1878032339.html
Командир "Ахмата" сообщил о приказе Кадырова найти Делимханова
Командир "Ахмата" сообщил о приказе Кадырова найти Делимханова - РИА Новости, 14.06.2023
Командир "Ахмата" сообщил о приказе Кадырова найти Делимханова
Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил в телеграм-канале, что снимает своих бойцов с позиций на марьинском направлении, получив... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T13:34
2023-06-14T13:34
2023-06-14T13:34
специальная военная операция на украине
безопасность
рамзан кадыров
апты алаудинов
адам делимханов
госдума рф
чеченская республика (чечня)
ситуация в днр и лнр
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ГРОЗНЫЙ, 14 июн – РИА Новости. Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил в телеграм-канале, что снимает своих бойцов с позиций на марьинском направлении, получив команду от главы Чечни Рамзана Кадырова найти "любыми путями и вывезти" депутата Госдумы Адама Делимханова. "Полностью снимаю все подразделения, дислоцированные в марьинском направлении, выезжаю в направлении места происшествия с Делимхановым... Поступила команда от Рамзана Ахматовича Кадырова найти его там любыми путями и вывезти, чего бы это ни стоило. Новая вводная для спецназа "Ахмат", выполним и этот приказ однозначно", - написал Алаудинов. Кадыров ранее сообщил, что Делимханов не выходит на связь, поэтому он просит разведку Украины предоставить данные, куда был нанесен удар, чтобы "найти дорогого брата". Знакомый с ситуацией источник рассказал РИА Новости, что сообщение главы Чечни написано с иронией. В свою очередь депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов сообщил, что спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин пообщался с Делимхановым, тот "жив и здоров".
https://ria.ru/20230107/kadyrov-1843383195.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Командир "Ахмата" сообщил о приказе Кадырова найти Делимханова
Алаудинов заявил, что начал выполнять приказ Кадырова найти и вывезти Делимханова