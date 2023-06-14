https://ria.ru/20230614/delimkhanov-1878032339.html

Командир "Ахмата" сообщил о приказе Кадырова найти Делимханова

Командир "Ахмата" сообщил о приказе Кадырова найти Делимханова - РИА Новости, 14.06.2023

Командир "Ахмата" сообщил о приказе Кадырова найти Делимханова

Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил в телеграм-канале, что снимает своих бойцов с позиций на марьинском направлении, получив... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T13:34

2023-06-14T13:34

2023-06-14T13:34

специальная военная операция на украине

безопасность

рамзан кадыров

апты алаудинов

адам делимханов

госдума рф

чеченская республика (чечня)

ситуация в днр и лнр

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ГРОЗНЫЙ, 14 июн – РИА Новости. Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил в телеграм-канале, что снимает своих бойцов с позиций на марьинском направлении, получив команду от главы Чечни Рамзана Кадырова найти "любыми путями и вывезти" депутата Госдумы Адама Делимханова. "Полностью снимаю все подразделения, дислоцированные в марьинском направлении, выезжаю в направлении места происшествия с Делимхановым... Поступила команда от Рамзана Ахматовича Кадырова найти его там любыми путями и вывезти, чего бы это ни стоило. Новая вводная для спецназа "Ахмат", выполним и этот приказ однозначно", - написал Алаудинов. Кадыров ранее сообщил, что Делимханов не выходит на связь, поэтому он просит разведку Украины предоставить данные, куда был нанесен удар, чтобы "найти дорогого брата". Знакомый с ситуацией источник рассказал РИА Новости, что сообщение главы Чечни написано с иронией. В свою очередь депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов сообщил, что спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин пообщался с Делимхановым, тот "жив и здоров".

https://ria.ru/20230107/kadyrov-1843383195.html

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, рамзан кадыров, апты алаудинов, адам делимханов, госдума рф, чеченская республика (чечня), ситуация в днр и лнр