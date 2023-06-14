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Абрамченко ожидает продолжения продуктовой дефляции в России
Абрамченко ожидает продолжения продуктовой дефляции в России - РИА Новости, 14.06.2023
Абрамченко ожидает продолжения продуктовой дефляции в России
Вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ, что ожидает продолжения продуктовой дефляции в России летом и в сентябре. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T08:42
2023-06-14T08:42
2023-06-14T10:15
пмэф-2023
экономика
россия
виктория абрамченко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ, что ожидает продолжения продуктовой дефляции в России летом и в сентябре. Россия стала единственной страной в Европе, где по итогам апреля наблюдалась продуктовая дефляция - цены снизились на 0,22% в годовом выражении. Росстат зафиксировал годовую дефляцию в этой группе товаров и в мае - продукты питания подешевели за год на 1,12%. "Мы еженедельно мониторим ситуацию с ценами на продовольствие, научены опытом пандемии. Прогнозы у нас очень хорошие, надеюсь, продовольствие не добавит в инфляцию никаких неприятных пунктов", - ответила Абрамченко на вопрос о том, продолжится ли продовольственная дефляция в стране летом и в сентябре. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума. Читайте полный текст интервью Виктории Абрамченко >>
https://ria.ru/20230510/deflyatsiya-1870692541.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, виктория абрамченко
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Виктория Абрамченко
Абрамченко ожидает продолжения продуктовой дефляции в России
Вице-премьер Абрамченко ожидает продолжения продуктовой дефляции летом и в сентябре