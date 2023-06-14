https://ria.ru/20230614/deflyatsiya-1877946966.html

Абрамченко ожидает продолжения продуктовой дефляции в России

Абрамченко ожидает продолжения продуктовой дефляции в России - РИА Новости, 14.06.2023

Абрамченко ожидает продолжения продуктовой дефляции в России

Вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ, что ожидает продолжения продуктовой дефляции в России летом и в сентябре. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T08:42

2023-06-14T08:42

2023-06-14T10:15

пмэф-2023

экономика

россия

виктория абрамченко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ, что ожидает продолжения продуктовой дефляции в России летом и в сентябре. Россия стала единственной страной в Европе, где по итогам апреля наблюдалась продуктовая дефляция - цены снизились на 0,22% в годовом выражении. Росстат зафиксировал годовую дефляцию в этой группе товаров и в мае - продукты питания подешевели за год на 1,12%. "Мы еженедельно мониторим ситуацию с ценами на продовольствие, научены опытом пандемии. Прогнозы у нас очень хорошие, надеюсь, продовольствие не добавит в инфляцию никаких неприятных пунктов", - ответила Абрамченко на вопрос о том, продолжится ли продовольственная дефляция в стране летом и в сентябре. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума. Читайте полный текст интервью Виктории Абрамченко >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, виктория абрамченко