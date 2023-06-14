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Абрамченко ожидает продолжения продуктовой дефляции в России - РИА Новости, 14.06.2023
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08:42 14.06.2023 (обновлено: 10:15 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/deflyatsiya-1877946966.html
Абрамченко ожидает продолжения продуктовой дефляции в России
Абрамченко ожидает продолжения продуктовой дефляции в России - РИА Новости, 14.06.2023
Абрамченко ожидает продолжения продуктовой дефляции в России
Вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ, что ожидает продолжения продуктовой дефляции в России летом и в сентябре. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T08:42
2023-06-14T10:15
пмэф-2023
экономика
россия
виктория абрамченко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ, что ожидает продолжения продуктовой дефляции в России летом и в сентябре. Россия стала единственной страной в Европе, где по итогам апреля наблюдалась продуктовая дефляция - цены снизились на 0,22% в годовом выражении. Росстат зафиксировал годовую дефляцию в этой группе товаров и в мае - продукты питания подешевели за год на 1,12%. "Мы еженедельно мониторим ситуацию с ценами на продовольствие, научены опытом пандемии. Прогнозы у нас очень хорошие, надеюсь, продовольствие не добавит в инфляцию никаких неприятных пунктов", - ответила Абрамченко на вопрос о том, продолжится ли продовольственная дефляция в стране летом и в сентябре. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума. Читайте полный текст интервью Виктории Абрамченко &gt;&gt;
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экономика, россия, виктория абрамченко
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Виктория Абрамченко
Абрамченко ожидает продолжения продуктовой дефляции в России

Вице-премьер Абрамченко ожидает продолжения продуктовой дефляции летом и в сентябре

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ, что ожидает продолжения продуктовой дефляции в России летом и в сентябре.
Россия стала единственной страной в Европе, где по итогам апреля наблюдалась продуктовая дефляция - цены снизились на 0,22% в годовом выражении. Росстат зафиксировал годовую дефляцию в этой группе товаров и в мае - продукты питания подешевели за год на 1,12%.
«
"Мы еженедельно мониторим ситуацию с ценами на продовольствие, научены опытом пандемии. Прогнозы у нас очень хорошие, надеюсь, продовольствие не добавит в инфляцию никаких неприятных пунктов", - ответила Абрамченко на вопрос о том, продолжится ли продовольственная дефляция в стране летом и в сентябре.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Читайте полный текст интервью Виктории Абрамченко >>
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ПМЭФ-2023ЭкономикаРоссияВиктория Абрамченко
 
 
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