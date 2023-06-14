https://ria.ru/20230614/chekhiya-1878072519.html

Курорты Чехии разоряются из-за отсутствия туристов из России

Курорты Чехии разоряются из-за отсутствия туристов из России - РИА Новости, 14.06.2023

Курорты Чехии разоряются из-за отсутствия туристов из России

Курорты Чехии подсчитали убытки от отсутствия российских туристов, сообщает france24.com со ссылкой на Яна Хергета, директора государственного агентства... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T15:47

2023-06-14T15:47

2023-06-14T15:47

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Курорты Чехии подсчитали убытки от отсутствия российских туристов, сообщает france24.com со ссылкой на Яна Хергета, директора государственного агентства CzechTourism.Средний чешский гость тратит около 700 крон (32 доллара) в день, русскоязычные клиенты – более 3500 крон.В 2019 году курорты зарегистрировали 880 тысяч посетителей. Затем это число упало до чуть более 500 тысяч из-за коронавируса, а затем снова выросло до 840 тысяч в прошлом году.Но число именно иностранных клиентов снизилось с почти 400 тысяч до менее чем 300 тысяч в период с 2019 по 2022 год, а доля россиян – с 61 тысячи до нескольких тысяч. При этом туристы из нашей страны оказались самыми платежеспособными."Общие цифры не так уж отличаются, но в финансовом плане это спад", – отметил Ян Хергерт. Например, клиенты из Германии, самые частые иностранные гости чешских курортов, тратят около двух тысяч крон в день.Сейчас CzechTourism планирует привлечь клиентов с Ближнего Востока и из стран бывшего Советского Союза, таких как Азербайджан или Казахстан. "Нам нужно компенсировать падение числа гостей из России, потому что очевидно, что они не вернутся", — заключил Хергет.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, чехия, россия, германия