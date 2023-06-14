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Курорты Чехии разоряются из-за отсутствия туристов из России
Курорты Чехии разоряются из-за отсутствия туристов из России - РИА Новости, 14.06.2023
Курорты Чехии разоряются из-за отсутствия туристов из России
Курорты Чехии подсчитали убытки от отсутствия российских туристов, сообщает france24.com со ссылкой на Яна Хергета, директора государственного агентства... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T15:47
2023-06-14T15:47
2023-06-14T15:47
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Курорты Чехии подсчитали убытки от отсутствия российских туристов, сообщает france24.com со ссылкой на Яна Хергета, директора государственного агентства CzechTourism.Средний чешский гость тратит около 700 крон (32 доллара) в день, русскоязычные клиенты – более 3500 крон.В 2019 году курорты зарегистрировали 880 тысяч посетителей. Затем это число упало до чуть более 500 тысяч из-за коронавируса, а затем снова выросло до 840 тысяч в прошлом году.Но число именно иностранных клиентов снизилось с почти 400 тысяч до менее чем 300 тысяч в период с 2019 по 2022 год, а доля россиян – с 61 тысячи до нескольких тысяч. При этом туристы из нашей страны оказались самыми платежеспособными."Общие цифры не так уж отличаются, но в финансовом плане это спад", – отметил Ян Хергерт. Например, клиенты из Германии, самые частые иностранные гости чешских курортов, тратят около двух тысяч крон в день.Сейчас CzechTourism планирует привлечь клиентов с Ближнего Востока и из стран бывшего Советского Союза, таких как Азербайджан или Казахстан. "Нам нужно компенсировать падение числа гостей из России, потому что очевидно, что они не вернутся", — заключил Хергет.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, туризм, туристы, чехия, россия, германия
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Чехия, Россия, Германия
Курорты Чехии разоряются из-за отсутствия туристов из России
В Чехии рассказали, какие понесли убытки на фоне отсутствия туристов из России
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости.
Курорты Чехии подсчитали убытки от отсутствия российских туристов, сообщает
france24.com со ссылкой на Яна Хергета, директора государственного агентства CzechTourism.
Средний чешский гость тратит около 700 крон (32 доллара) в день, русскоязычные клиенты – более 3500 крон.
В 2019 году курорты зарегистрировали 880 тысяч посетителей. Затем это число упало до чуть более 500 тысяч из-за коронавируса, а затем снова выросло до 840 тысяч в прошлом году.
Но число именно иностранных клиентов снизилось с почти 400 тысяч до менее чем 300 тысяч в период с 2019 по 2022 год, а доля россиян – с 61 тысячи до нескольких тысяч. При этом туристы из нашей страны оказались самыми платежеспособными.
«
"Общие цифры не так уж отличаются, но в финансовом плане это спад", – отметил Ян Хергерт.
Например, клиенты из Германии, самые частые иностранные гости чешских курортов, тратят около двух тысяч крон в день.
Сейчас CzechTourism планирует привлечь клиентов с Ближнего Востока и из стран бывшего Советского Союза, таких как Азербайджан или Казахстан.
"Нам нужно компенсировать падение числа гостей из России, потому что очевидно, что они не вернутся", — заключил Хергет.
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