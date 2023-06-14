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Легендарный команданте: жизнь Эрнесто Че Гевары

Легендарный команданте: жизнь Эрнесто Че Гевары - РИА Новости, 14.06.2023

Легендарный команданте: жизнь Эрнесто Че Гевары

Борец за свободу и права угнетенных Эрнесто Че Гевара родился 14 июня 1928 года. Его бунтарский характер начал проявляться еще в детстве. Первый революционный опыт он получил в Гватемале, когда поддержал президента страны и встал на сторону протестующих во время интервенции США.

2023-06-14T14:53

2023-06-14T14:53

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видео

гватемала (республика)

куба

эрнесто "че" гевара

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Позже присоединился к братьям Кастро, которые вели повстанческую войну на Кубе против диктаторского режима Батисты. После победы революции Че Гевара вместе с Фиделем Кастро возглавил кубинское правительство. Но уже в 1966 году отказался от поста министра и поехал в страны Латинской Америки поднимать восстания против империализма США. 8 октября 1967 года в Боливии команданте Че Гевара был ранен в бою и попал в плен. На следующий день его расстреляли.

гватемала (республика)

куба

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Легендарный команданте: жизнь Эрнесто Че Гевары Борец за свободу и права угнетенных Эрнесто Че Гевары родился 14 июня 1928 года. Его бунтарский характер начал проявляться еще в детстве. Первый революционный опыт он получил в Гватемале, когда поддержал президента страны и встал на сторону протестующих во время интервенции США. Позже присоединился к братьям Кастро, которые вели повстанческую войну на Кубе против диктаторского режима Батисты. После победы революции Че Гевара вместе с Фиделем Кастро возглавил кубинское правительство. Но уже в 1966 году отказался от поста министра и поехал в страны Латинской Америки поднимать восстания против империализма США. 8 октября 1967 года в Боливии команданте Че Гевара был ранен в бою и попал в плен. На следующий день его расстреляли. 2023-06-14T14:53 true PT3M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

видео, гватемала (республика), куба, эрнесто "че" гевара, видео