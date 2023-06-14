https://ria.ru/20230614/che-1878063428.html
Легендарный команданте: жизнь Эрнесто Че Гевары
Легендарный команданте: жизнь Эрнесто Че Гевары - РИА Новости, 14.06.2023
Легендарный команданте: жизнь Эрнесто Че Гевары
Борец за свободу и права угнетенных Эрнесто Че Гевара родился 14 июня 1928 года. Его бунтарский характер начал проявляться еще в детстве. Первый революционный опыт он получил в Гватемале, когда поддержал президента страны и встал на сторону протестующих во время интервенции США.
2023-06-14T14:53
2023-06-14T14:53
2023-06-14T14:54
видео
гватемала (республика)
куба
эрнесто "че" гевара
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878054167_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fcaaedabfa57eaadc0312003528e132f.jpg
Позже присоединился к братьям Кастро, которые вели повстанческую войну на Кубе против диктаторского режима Батисты. После победы революции Че Гевара вместе с Фиделем Кастро возглавил кубинское правительство. Но уже в 1966 году отказался от поста министра и поехал в страны Латинской Америки поднимать восстания против империализма США. 8 октября 1967 года в Боливии команданте Че Гевара был ранен в бою и попал в плен. На следующий день его расстреляли.
гватемала (республика)
куба
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878054167_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f1eee79941e1750ce54c59afbe57dc51.jpg
Легендарный команданте: жизнь Эрнесто Че Гевары
Борец за свободу и права угнетенных Эрнесто Че Гевары родился 14 июня 1928 года. Его бунтарский характер начал проявляться еще в детстве. Первый революционный опыт он получил в Гватемале, когда поддержал президента страны и встал на сторону протестующих во время интервенции США. Позже присоединился к братьям Кастро, которые вели повстанческую войну на Кубе против диктаторского режима Батисты. После победы революции Че Гевара вместе с Фиделем Кастро возглавил кубинское правительство. Но уже в 1966 году отказался от поста министра и поехал в страны Латинской Америки поднимать восстания против империализма США. 8 октября 1967 года в Боливии команданте Че Гевара был ранен в бою и попал в плен. На следующий день его расстреляли.
2023-06-14T14:53
true
PT3M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, гватемала (республика), куба, эрнесто "че" гевара, видео
Видео, Гватемала (республика), Куба, Эрнесто "Че" Гевара
Легендарный команданте: жизнь Эрнесто Че Гевары
Борец за свободу и права угнетенных Эрнесто Че Гевара родился 14 июня 1928 года. Его бунтарский характер начал проявляться еще в детстве. Первый революционный опыт он получил в Гватемале, когда поддержал президента страны и встал на сторону протестующих во время интервенции США.
2023-06-14T14:53
true
PT3M08S
Легендарный команданте: жизнь Эрнесто Че Гевары
Борец за свободу и права угнетенных Эрнесто Че Гевара родился 14 июня 1928 года. Его бунтарский характер начал проявляться еще в детстве. Первый революционный опыт он получил в Гватемале, когда поддержал президента страны и встал на сторону протестующих во время интервенции США.