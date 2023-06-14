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Легендарный команданте: жизнь Эрнесто Че Гевары - РИА Новости, 14.06.2023
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14:53 14.06.2023 (обновлено: 14:54 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/che-1878063428.html
Легендарный команданте: жизнь Эрнесто Че Гевары
Легендарный команданте: жизнь Эрнесто Че Гевары - РИА Новости, 14.06.2023
Легендарный команданте: жизнь Эрнесто Че Гевары
Борец за свободу и права угнетенных Эрнесто Че Гевара родился 14 июня 1928 года. Его бунтарский характер начал проявляться еще в детстве. Первый революционный опыт он получил в Гватемале, когда поддержал президента страны и встал на сторону протестующих во время интервенции США.
2023-06-14T14:53
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видео
гватемала (республика)
куба
эрнесто "че" гевара
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Позже присоединился к братьям Кастро, которые вели повстанческую войну на Кубе против диктаторского режима Батисты. После победы революции Че Гевара вместе с Фиделем Кастро возглавил кубинское правительство. Но уже в 1966 году отказался от поста министра и поехал в страны Латинской Америки поднимать восстания против империализма США. 8 октября 1967 года в Боливии команданте Че Гевара был ранен в бою и попал в плен. На следующий день его расстреляли.
гватемала (республика)
куба
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
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Легендарный команданте: жизнь Эрнесто Че Гевары
Борец за свободу и права угнетенных Эрнесто Че Гевары родился 14 июня 1928 года. Его бунтарский характер начал проявляться еще в детстве. Первый революционный опыт он получил в Гватемале, когда поддержал президента страны и встал на сторону протестующих во время интервенции США. Позже присоединился к братьям Кастро, которые вели повстанческую войну на Кубе против диктаторского режима Батисты. После победы революции Че Гевара вместе с Фиделем Кастро возглавил кубинское правительство. Но уже в 1966 году отказался от поста министра и поехал в страны Латинской Америки поднимать восстания против империализма США. 8 октября 1967 года в Боливии команданте Че Гевара был ранен в бою и попал в плен. На следующий день его расстреляли.
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видео, гватемала (республика), куба, эрнесто "че" гевара, видео
Видео, Гватемала (республика), Куба, Эрнесто "Че" Гевара
Легендарный команданте: жизнь Эрнесто Че Гевары
Борец за свободу и права угнетенных Эрнесто Че Гевара родился 14 июня 1928 года. Его бунтарский характер начал проявляться еще в детстве. Первый революционный опыт он получил в Гватемале, когда поддержал президента страны и встал на сторону протестующих во время интервенции США.
2023-06-14T14:53
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Легендарный команданте: жизнь Эрнесто Че Гевары

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Борец за свободу и права угнетенных Эрнесто Че Гевара родился 14 июня 1928 года. Его бунтарский характер начал проявляться еще в детстве. Первый революционный опыт он получил в Гватемале, когда поддержал президента страны и встал на сторону протестующих во время интервенции США.
Позже присоединился к братьям Кастро, которые вели повстанческую войну на Кубе против диктаторского режима Батисты. После победы революции Че Гевара вместе с Фиделем Кастро возглавил кубинское правительство. Но уже в 1966 году отказался от поста министра и поехал в страны Латинской Америки поднимать восстания против империализма США. 8 октября 1967 года в Боливии команданте Че Гевара был ранен в бою и попал в плен. На следующий день его расстреляли.
 
ВидеоГватемала (республика)КубаЭрнесто "Че" Гевара
 
 
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