https://ria.ru/20230614/burya-1877975952.html

В столице Тувы началась пыльная буря

В столице Тувы началась пыльная буря - РИА Новости, 14.06.2023

В столице Тувы началась пыльная буря

Синоптики предупреждают о сильных дождях с порывами ветра до 25 метров в секунду на территории Тувы и в ее столице Кызыле, где уже бушует пыльная буря. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T11:00

2023-06-14T11:00

2023-06-14T11:00

кызыл

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

республика тыва

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КРАСНОЯРСК, 14 июн - РИА Новости. Синоптики предупреждают о сильных дождях с порывами ветра до 25 метров в секунду на территории Тувы и в ее столице Кызыле, где уже бушует пыльная буря. "Штормовое предупреждение! Днем 14 июня на территории республики ожидаются сильные дожди, град, усиление северо-западного ветра местами до 25 м/с и более", - сообщает республиканский главк МЧС. Жители Кызыла делятся в соцсетях кадрами пыльной бури в городе. На видео ветер раскачивает деревья, дорожные знаки и практически сбивает с ног прохожих. Клубы песка поднимаются на уровни второго-третьего этажей.

кызыл

республика тыва

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

кызыл, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, республика тыва