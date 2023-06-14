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В столице Тувы началась пыльная буря - РИА Новости, 14.06.2023
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11:00 14.06.2023
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В столице Тувы началась пыльная буря
В столице Тувы началась пыльная буря - РИА Новости, 14.06.2023
В столице Тувы началась пыльная буря
Синоптики предупреждают о сильных дождях с порывами ветра до 25 метров в секунду на территории Тувы и в ее столице Кызыле, где уже бушует пыльная буря. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T11:00
2023-06-14T11:00
кызыл
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
республика тыва
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КРАСНОЯРСК, 14 июн - РИА Новости. Синоптики предупреждают о сильных дождях с порывами ветра до 25 метров в секунду на территории Тувы и в ее столице Кызыле, где уже бушует пыльная буря. "Штормовое предупреждение! Днем 14 июня на территории республики ожидаются сильные дожди, град, усиление северо-западного ветра местами до 25 м/с и более", - сообщает республиканский главк МЧС. Жители Кызыла делятся в соцсетях кадрами пыльной бури в городе. На видео ветер раскачивает деревья, дорожные знаки и практически сбивает с ног прохожих. Клубы песка поднимаются на уровни второго-третьего этажей.
кызыл
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кызыл, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, республика тыва
Кызыл, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Республика Тыва
В столице Тувы началась пыльная буря

Синоптики предупредили о ливнях, сильном ветре и пыльной буре в столице Тувы Кызыле

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на Кызыл
Вид на Кызыл - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вид на Кызыл. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 14 июн - РИА Новости. Синоптики предупреждают о сильных дождях с порывами ветра до 25 метров в секунду на территории Тувы и в ее столице Кызыле, где уже бушует пыльная буря.
"Штормовое предупреждение! Днем 14 июня на территории республики ожидаются сильные дожди, град, усиление северо-западного ветра местами до 25 м/с и более", - сообщает республиканский главк МЧС.
Жители Кызыла делятся в соцсетях кадрами пыльной бури в городе. На видео ветер раскачивает деревья, дорожные знаки и практически сбивает с ног прохожих. Клубы песка поднимаются на уровни второго-третьего этажей.
 
КызылМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияРеспублика Тыва
 
 
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