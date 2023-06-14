https://ria.ru/20230614/bespilotniki-1877970883.html

Путин поручил принять меры для популяризации производства беспилотников

Путин поручил принять меры для популяризации производства беспилотников - РИА Новости, 14.06.2023

Путин поручил принять меры для популяризации производства беспилотников

Президент России Владимир Путин поручил принять меры для популяризации деятельности в области проектирования, производства и эксплуатации беспилотников, сообщил РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T10:44

2023-06-14T10:44

2023-06-14T11:25

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил принять меры для популяризации деятельности в области проектирования, производства и эксплуатации беспилотников, сообщил Кремль на сайте.Поручения даны по итогам мероприятий по вопросам развития беспилотных авиационных систем, состоявшихся 27 апреля."Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Платформа Национальной технологической инициативы": а) принять меры, направленные на популяризацию деятельности в области проектирования, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем", - говорится в сообщении.Им же поручено при участии госкорпораций, госкомпаний и компаний, где Россия владеет более 50%, рассмотреть вопрос об организации образовательных мероприятий и соревнований, направленных на ускоренное технологическое развитие беспилотных авиационных систем.Доклад по указанным выше двум пунктам должен быть сделан до 1 августа 2023 года.

https://ria.ru/20230428/bespilotniki-1868312161.html

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россия, владимир путин, безопасность