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Путин поручил принять меры для популяризации производства беспилотников - РИА Новости, 14.06.2023
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10:44 14.06.2023 (обновлено: 11:25 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/bespilotniki-1877970883.html
Путин поручил принять меры для популяризации производства беспилотников
Путин поручил принять меры для популяризации производства беспилотников - РИА Новости, 14.06.2023
Путин поручил принять меры для популяризации производства беспилотников
Президент России Владимир Путин поручил принять меры для популяризации деятельности в области проектирования, производства и эксплуатации беспилотников, сообщил РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T10:44
2023-06-14T11:25
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил принять меры для популяризации деятельности в области проектирования, производства и эксплуатации беспилотников, сообщил Кремль на сайте.Поручения даны по итогам мероприятий по вопросам развития беспилотных авиационных систем, состоявшихся 27 апреля."Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Платформа Национальной технологической инициативы": а) принять меры, направленные на популяризацию деятельности в области проектирования, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем", - говорится в сообщении.Им же поручено при участии госкорпораций, госкомпаний и компаний, где Россия владеет более 50%, рассмотреть вопрос об организации образовательных мероприятий и соревнований, направленных на ускоренное технологическое развитие беспилотных авиационных систем.Доклад по указанным выше двум пунктам должен быть сделан до 1 августа 2023 года.
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин поручил принять меры для популяризации производства беспилотников

Президент Путин дал поручения для популяризации проектирования и выпуска беспилотников

© Depositphotos.com / Dusan PetkovicДрон в небе
Дрон в небе - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© Depositphotos.com / Dusan Petkovic
Дрон в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил принять меры для популяризации деятельности в области проектирования, производства и эксплуатации беспилотников, сообщил Кремль на сайте.
Поручения даны по итогам мероприятий по вопросам развития беспилотных авиационных систем, состоявшихся 27 апреля.
«
"Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Платформа Национальной технологической инициативы": а) принять меры, направленные на популяризацию деятельности в области проектирования, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем", - говорится в сообщении.
Им же поручено при участии госкорпораций, госкомпаний и компаний, где Россия владеет более 50%, рассмотреть вопрос об организации образовательных мероприятий и соревнований, направленных на ускоренное технологическое развитие беспилотных авиационных систем.
Доклад по указанным выше двум пунктам должен быть сделан до 1 августа 2023 года.
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